Быстрый старт в учебе. Школа "ЛидерГен" в Барнауле готовит детей к школе и ВПР

25 сентября 2025, 10:15, ИА Амител erid: 2W5zFG1xyAY

Подготовиться к школе, всероссийской проверочной работе (ВПР) и подтянуть знания ребятам Барнаула поможет школа скорочтения и развития интеллекта "ЛидерГен". Здесь дети познают новое на интересных занятиях, получая удовольствие от процесса обучения.

«Мы генерируем лидеров. Наш подход к обучению развивает в детях самостоятельность, коммуникабельность, критическое мышление, умение работать в команде, креативность и целеустремленность», – говорят в "ЛидерГен".

Школа скорочтения работает уже более восьми лет. Здесь ведут набор учеников от 4 до 17 лет на курсы экспресс-формата. Результат обещают уже за десять занятий. Детям помогают с чтением, письмом, устным счетом, таблицей умножения, орфографией и другими важными для успешного обучения навыками.

Преимущества школы:

быстрый результат;

расписание подбирают по запросу;

в группе до шести человек.

Кроме экспресс-тренингов ведут набор на годовой курс "Предшкола" (занятия один раз в неделю в удобное для ребенка и родителей время).

Программа курса:

чтение и развитие устной речи (30 минут);

устный счет и логическое мышление (30 минут);

красивый почерк и грамота (30 минут).

С учетом перемен между блоками одно посещение займет 1 час 45 минут.

«Курс станет отличным стартом для будущего школьника. У детей формируются необходимые для школы навыки: чтение, счет, письмо, логическое мышление, основы грамоты. Кроме этого, дети в комфортной среде познакомятся с классно-урочной системой, умением работать в коллективе, переключаться с одного вида деятельности на другой. Соответственно, дальнейшая адаптация в первом классе пройдет более комфортно», – подчеркивают в школе.

Новинкой этого учебного года станет годовой курс "Подготовки к ВПР" для учеников четвертых классов (один раз в неделю по 1,5 часа математика и русский язык).

Занятия проходят так:

повторение ключевых тем без зубрежки – через понятные примеры и интерактив;

обучение работы с форматом заданий, написание пробных ВПР, – для привыкания к атмосфере экзамена.

Перед стартом на любой из курсов необходимо пройти бесплатную диагностику. Запись по телефону +7 (3852) 57-16-06.

Школа скорочтения и развития интеллекта "ЛидерГен"

Адреса в Барнауле: пр. Комсомольский, 80в; WhatsApp: +7-923-000-1484

ул. Взлетная, 23; WhatsApp: +7-933-310-6106

