Бьюти-мастер и будущий прокурор. Кто стал "Мисс Барнаул — 2025"

Самую красивую жительницу краевой столицы традиционно выбрали во время празднования Дня города

30 августа 2025, 17:10, ИА Амител

Дарья Карпова (посередине) с Ксенией Амелиной (слева) и Региной Русских (справа) / Фото: amic.ru

19-летняя Дарья Карпова завоевала титул "Мисс Барнаул – 2025", передает корреспондент amic.ru. Ежегодный городской конкурс красоты традиционно состоялся в день рождения краевой столицы.

Ранее девушка рассказывала "Толку", что она с отличием окончила Барнаульский государственный педагогический колледж и решила не останавливаться на достигнутом. Дарья поступила на заочное отделение в АлтГУ по направлению "Судебная и прокурорская деятельность".

«Помимо учебы, уже четыре года развиваюсь в бьюти-индустрии, являюсь мастером-бровистом и визажистом. Регулярно участвую в рекламных съемках для ведущих магазинов нашего города. Также увлекаюсь пением и считаю, что жизнь без творчества лишается ярких красок и становится обыденной», – говорила девушка.

Корону "Мисс Барнаул – 2025" Дарье вручили победительницы аналогичных конкурсов 2023 и 2022 годов – Регина Русских и Ксения Амелина.

Первой вице-мисс объявили Софию Денисюк. Титул второй вице-мисс завоевала Виктория Лопатина.