Бывшего депутата Госдумы приговорили к 14 годам за растрату

Малику Гайсину также предстоит выплатить штраф в размере 2 млрд рублей

16 апреля 2026, 19:33, ИА Амител

Суд в Екатеринбурге приговорил бывшего депутата Госдумы и экс-гендиректора компании "Завод Исеть" Малика Гайсина к 14 годам колонии общего режима и штрафу 2 млрд рублей. Его признали виновным в растрате, сообщает "Коммерсантъ".

«Суд установил, что бывший директор выводил деньги "Завода Исеть" с помощью фиктивных договоров. По ним завод выдавал займы аффилированным компаниям Гайсина. Ущерб превысил 385 млн рублей», — пишет издание.

Отмечается, что преступление затронуло интересы не только завода, но и государства — предприятие входит в структуру ГК "Ростех". Защита депутата настаивала на оправдательном приговоре: адвокаты заявляли о невиновности Гайсина и отсутствии состава преступления.

В 2023 году суд конфисковал активы Гайсина на сумму свыше 3 млрд рублей. В доход РФ обратили акции ОАО "Уралбиофарм", коммерческого банка "Вятич" и доли в ООО "Вагран" и ООО "Актай-М". В 2024 году государству также передали "Завод Исеть", а в феврале 2026-го — компании "Корона Тэхет" и "Индра-М". Стоимость последних активов превысила 1 млрд рублей.