Бывшего депутата Госдумы приговорили к 14 годам за растрату
Малику Гайсину также предстоит выплатить штраф в размере 2 млрд рублей
16 апреля 2026, 19:33, ИА Амител
Суд в Екатеринбурге приговорил бывшего депутата Госдумы и экс-гендиректора компании "Завод Исеть" Малика Гайсина к 14 годам колонии общего режима и штрафу 2 млрд рублей. Его признали виновным в растрате, сообщает "Коммерсантъ".
«Суд установил, что бывший директор выводил деньги "Завода Исеть" с помощью фиктивных договоров. По ним завод выдавал займы аффилированным компаниям Гайсина. Ущерб превысил 385 млн рублей», — пишет издание.
Отмечается, что преступление затронуло интересы не только завода, но и государства — предприятие входит в структуру ГК "Ростех". Защита депутата настаивала на оправдательном приговоре: адвокаты заявляли о невиновности Гайсина и отсутствии состава преступления.
В 2023 году суд конфисковал активы Гайсина на сумму свыше 3 млрд рублей. В доход РФ обратили акции ОАО "Уралбиофарм", коммерческого банка "Вятич" и доли в ООО "Вагран" и ООО "Актай-М". В 2024 году государству также передали "Завод Исеть", а в феврале 2026-го — компании "Корона Тэхет" и "Индра-М". Стоимость последних активов превысила 1 млрд рублей.
20:41:25 16-04-2026
Как будто Дерипаска не прикарманил десятки (если не сотни!) миллиардов акционерной прибыли ПАО ГАЗ, обязывая своих ставленников (членов ручного СД) выдавать кредиты "посторонним" юрлицам и щедро потом списывать их долги!? Почему этого "бизнесмена" не берут за шкирку?
21:55:44 16-04-2026
Гость (20:41:25 16-04-2026) Как будто Дерипаска не прикарманил десятки (если не сотни!) ...
Потому что он сейчас "в статусе"
21:22:24 16-04-2026
Пора приравнять вывод средств в страны НАТО к государственной измене, и статью ввести расстрел!
21:57:51 16-04-2026
Гость (21:22:24 16-04-2026) Пора приравнять вывод средств в страны НАТО к государственно...
Как вы себе представляете реализацию вашего предложения?
10:03:49 01-05-2026
Гость (21:57:51 16-04-2026) Как вы себе представляете реализацию вашего предложения?... А в чем проблема? Пуль на 9 мм нет или свинец закончился? Найдем, для таких не жалко.
05:28:00 17-04-2026
А завод "Исеть" это знаменитый Верх-Исетский завод?
09:03:40 17-04-2026
Напишите, когда 2 лярда в казну вернутся.
11:18:24 17-04-2026
Гость (09:03:40 17-04-2026) Напишите, когда 2 лярда в казну вернутся.... Пишем: В 2023 году суд конфисковал активы Гайсина на сумму свыше 3 млрд рублей. В доход РФ обратили акции ОАО "Уралбиофарм", коммерческого банка "Вятич" и доли в ООО "Вагран" и ООО "Актай-М". В 2024 году государству также передали "Завод Исеть", а в феврале 2026-го — компании "Корона Тэхет" и "Индра-М". Стоимость последних активов превысила 1 млрд рублей.
10:05:56 01-05-2026
Их бы надо семейными подрядами на освоение Крайнего Севера. И стерилизацию проводить, а то наплодят таких же "эффективных" выкидышей.