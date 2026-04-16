Бывшего депутата Госдумы приговорили к 14 годам за растрату

Малику Гайсину также предстоит выплатить штраф в размере 2 млрд рублей

16 апреля 2026, 19:33, ИА Амител

Суд / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Суд в Екатеринбурге приговорил бывшего депутата Госдумы и экс-гендиректора компании "Завод Исеть" Малика Гайсина к 14 годам колонии общего режима и штрафу 2 млрд рублей. Его признали виновным в растрате, сообщает "Коммерсантъ".

«Суд установил, что бывший директор выводил деньги "Завода Исеть" с помощью фиктивных договоров. По ним завод выдавал займы аффилированным компаниям Гайсина. Ущерб превысил 385 млн рублей», — пишет издание.

Отмечается, что преступление затронуло интересы не только завода, но и государства — предприятие входит в структуру ГК "Ростех". Защита депутата настаивала на оправдательном приговоре: адвокаты заявляли о невиновности Гайсина и отсутствии состава преступления.

В 2023 году суд конфисковал активы Гайсина на сумму свыше 3 млрд рублей. В доход РФ обратили акции ОАО "Уралбиофарм", коммерческого банка "Вятич" и доли в ООО "Вагран" и ООО "Актай-М". В 2024 году государству также передали "Завод Исеть", а в феврале 2026-го — компании "Корона Тэхет" и "Индра-М". Стоимость последних активов превысила 1 млрд рублей.

Комментарии 9

Гость

20:41:25 16-04-2026

Как будто Дерипаска не прикарманил десятки (если не сотни!) миллиардов акционерной прибыли ПАО ГАЗ, обязывая своих ставленников (членов ручного СД) выдавать кредиты "посторонним" юрлицам и щедро потом списывать их долги!? Почему этого "бизнесмена" не берут за шкирку?

Гость

21:55:44 16-04-2026

Потому что он сейчас "в статусе"

Гость

21:22:24 16-04-2026

Пора приравнять вывод средств в страны НАТО к государственной измене, и статью ввести расстрел!

Гость

21:57:51 16-04-2026

Как вы себе представляете реализацию вашего предложения?

Гость

10:03:49 01-05-2026

А в чем проблема? Пуль на 9 мм нет или свинец закончился? Найдем, для таких не жалко.

Горожанин.

05:28:00 17-04-2026

А завод "Исеть" это знаменитый Верх-Исетский завод?

Гость

09:03:40 17-04-2026

Напишите, когда 2 лярда в казну вернутся.

Администрация.

11:18:24 17-04-2026

Гость

10:05:56 01-05-2026

Их бы надо семейными подрядами на освоение Крайнего Севера. И стерилизацию проводить, а то наплодят таких же "эффективных" выкидышей.

