Центр колом. Вечерние пробки сковали Барнаул

На нескольких участках движение буквально стоит

17 октября 2023, 18:10, ИА Амител

Фото: "Яндекс. Пробки"

Конец рабочего дня в Барнауле по традиции встречает людей пробками. Интенсивность заторов, по данным "Яндекса", составляет 8 баллов.

Сложнее всего обстановка в центре города, проспект Строителей и прилегающие к нему улицы стоят, местами поток не двигается вообще.

Также сложная дорожная ситуация складывается на ВРЗ. Пробка растянулась на большей части проспекта Калинина.

На отдельных участках дорог заторы наблюдаются по всему городу.