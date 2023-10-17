Центр колом. Вечерние пробки сковали Барнаул
На нескольких участках движение буквально стоит
17 октября 2023, 18:10, ИА Амител
Фото: "Яндекс. Пробки"
Конец рабочего дня в Барнауле по традиции встречает людей пробками. Интенсивность заторов, по данным "Яндекса", составляет 8 баллов.
Сложнее всего обстановка в центре города, проспект Строителей и прилегающие к нему улицы стоят, местами поток не двигается вообще.
Также сложная дорожная ситуация складывается на ВРЗ. Пробка растянулась на большей части проспекта Калинина.
На отдельных участках дорог заторы наблюдаются по всему городу.
19:35:20 17-10-2023
И на ремонте моста ничего не движется(
22:46:10 17-10-2023
Не, как раз ремонтом, наконец занялись. В первый год ремонта на стройке было 0-1-2-3 человека. А в последние пару месяцев нагнали народа, забнгали, наконец-то
15:43:54 18-10-2023
Заметьте, основные пробки совсем не в районе ремонтируемого путепровода, а на Строителей. Так что окончание стройки не решит всех проблем.