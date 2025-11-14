Удачный момент. "Алгоритм" объявил о старте продаж квартир второй очереди в ЖК "Спектр"

Застройщик предлагает удобные планировки, современные дворы с арт-пространством и инновационными решениями

Визуализация второй очереди ЖК "Спектр" / Фото: ГК "Алгоритм"

В преддверии ужесточения условий семейной ипотеки рынок недвижимости Барнаула переживает настоящий бум. Покупатели спешат оформить сделки на прежних условиях, что приводит к росту спроса на новостройки. Об этом свидетельствуют данные алтайского Росреестра, зафиксировавшие ажиотаж на рынке в октябре 2025 года. Одним из ярких предложений на рынке стала вторая очередь жилого комплекса "Спектр". Уютную и просторную жилплощадь от ГК "Алгоритм", расположенную в одном из самых перспективных районов города, можно выбрать уже сейчас.

С акцентом на удобство

Жилой комплекс "Спектр" находится в микрорайоне "Нью Терра", который застройщик развивает с 2020 года. Это территория 86 га с низкой плотностью застройки и комфортными расстояниями между домами.

Паркинг спроектировали с учетом потребностей будущих жителей: кроме обширных гостевых парковок предусмотрели капитальные здания для размещения транспорта. В дальнейшем здесь планируют строительство школы и детских садов с инновационными образовательными решениями.

Кроме того, внутренние дворы ЖК закрыты для проезда автомобилей (кроме экстренных служб), что дает дополнительную безопасность, а система видеонаблюдения позволит контролировать ситуацию на всей территории.

Для обеспечения комфорта жителей дома спроектировали со сквозными подъездами, что упрощает доступ как во двор, так и на внешнюю парковку.

Гармония стиля и функциональности

Вторая очередь ЖК "Спектр" представляет собой два десятиэтажных панельных дома со стильными фасадами, отделанными декоративной штукатуркой в мягких природных оттенках. Вечером архитектурные элементы здания будет красиво подчеркивать подсветка.

Этот стиль также нашел отражение в интерьерах общих помещений: зонах для консьержа, охраны, колясочных и входных групп. Установка кондиционеров не нарушит внешний вид здания, благодаря специально предусмотренным декоративным корзинам.

В квартирах второй очереди выполняют качественную черновую отделку, готовую к дальнейшему ремонту. Стены будут ровно оштукатурены, полы залиты цементно-песчаной стяжкой. Квартиры будут иметь базовую разводку электрики под освещение, розетки и выключатели, выводы под сантехнику в ванной, санузле и на кухне. Установят и надежные входные двери. Окна и лоджии оборудуют качественным остеклением (без подоконников и откосов). Такой подход позволит владельцам сразу приступить к отделке квартир по своему вкусу.

В домах ЖК "Спектр" – современные скоростные лифты, при этом их оборудование разместили отдельно от жилых помещений, что обеспечит дополнительную шумоизоляцию. Также застройщик предусмотрел кладовые под хранение вещей на цокольном этаже зданий.

Инновации для досуга

Двор ЖК "Спектр" превратится в настоящее арт-пространство. Особое внимание застройщик уделил озеленению и созданию площадок игр, спорта и отдыха для взрослых и детей. В центре двора будет расположена тактильная тропа – новая форма пешеходной зоны, мощенной природными материалами и окруженной сибирскими травами. Босые прогулки по ней подарят уникальные ощущения. Тропа обещает стать местом притяжения местных жителей. Кстати, ее спроектировали таким образом, чтобы родителям можно было удобно следить за играющими на площадке детьми.

Удачный момент для покупки

Продажи квартир второй очереди ЖК "Спектр" уже начались. Стоимость квадратного метра начинается от 102 тысяч рублей. Покупатели, оформляющие сделки на ранних этапах строительства, могут воспользоваться рядом преимуществ:

лояльными ценами;

широким выбором планировок и метражей;

возможностью выбрать квартиру с желаемым видом из окна.

Кроме того, у покупателей пока еще есть возможность оформить семейную ипотеку на выгодных условиях.

Зафиксировать цену на старте строительства и забронировать квартиру можно в офисе застройщика и на сайте alg22.ru. Консультации проводят в отделе продаж по телефону: +7 (3852) 72-00-82.

ЖК "Спектр" (Барнаул, ул. Анатолия Мельникова, 3). Застройщик ООО "СЗ "Домостроительная компания". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК "Прайм" – застройщик ООО "СЗ "Смарт". ЖК "Колумб" – застройщик ООО "СЗ "Домостроительная компания".

Ипотеку предоставляют банки "Сбербанк" (ПАО), ВТБ (ПАО), Банк ПСБ, "Альфа-Банк" (АО) и другие.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте ГК "Алгоритм".

ООО "СЗ "Алгоритм-Инвест", ИНН 2225212819

