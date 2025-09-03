"Идем в плей-офф". Как "Динамо-Алтай" готов к новому сезону в ВХЛ и что изменилось в клубе

Алтайские хоккеисты начинают третий сезон в ВХЛ уже 4 сентября игрой на выезде. В этом году команда ставит перед собой большие цели

03 сентября 2025, 14:17, Вячеслав Кондаков

Игра с участием "Динамо-Алтая" / Фото: сайт клуба

1 сентября стартовал новый сезон OLIMPBET чемпионата России по хоккею – Всероссийской хоккейной лиги. За победу и звание чемпиона – обладателя Кубка чемпиона России 2025-2026 поборются 32 команды из трех десятков городов России. "Динамо-Алтай" начнет сезон 4 сентября встречей на выезде против "Норильска", а первую домашнюю игру проведет только 19 сентября. В третьем сезоне перед тренерским штабом и командой стоит задача попасть в плей-офф, а для этого необходимо войти в число 16 лучших коллективов. В прошлом сезоне динамовцам не хватило всего нескольких побед для достижения цели. О том, как клуб подготовился к чемпионату России, журналистам рассказали 2 сентября на большой пресс-конференции.

Какая задача стоит в сезоне перед командой?

Директор клуба Руслан Чайкин и генеральный менеджер Артемий Лакиза считают, что команде по силам попасть в плей-офф. Для этого была проделана огромная работа в межсезонье, удалось сохранить костяк команды. В частности, около 70% игроков с прошлого сезона продлили контракт.

Всего в ротации команды сейчас 19 игроков: три вратаря, девять защитников и девять нападающих. Этого количества достаточно, чтобы ротировать состав и давать игровую практику всем хоккеистам.

Впрочем, пояснил главный тренер Дмитрий Пархоменко, играть будут только спортсмены, кто лучше всего готов в день матча. Это, прежде всего, касается игроков, которых в аренду дал партнер "Динамо-Алтая" – клуб "Сибирь" из Новосибирска, выступающий в КХЛ. В частности, вернулся в Барнаул нападающий Оскар Булавчук, проданный в прошлом году в "Сибирь". Вместе с ним в команду "влился" Алексей Вареник, имеющий опыт игры в КХЛ.

Также "Динамо-Алтай" пополнили нападающие Павел Жирнов, Ярослав Зыков и Максим Неволин.

«Уверен, что эти ребята, безусловно, усилят нашу команду. У них есть резервы для улучшения собственных результатов», – уверен Артемий Лакиза.

Кроме того, с нового сезона партнером динамовцев станет новосибирская "Сибирь", а не "Адмирал" из Владивостока. Не исключено, что опытный клуб из КХЛ "заберет" обратно своих игроков по ходу сезона, но к такому развитию событий штаб динамовцев готов.

В целом, отметил Артемий Лакиза, конкуренты барнаульцев также усилились перед сезоном. Особенно мощно обновили состав в "Омских крыльях", которые считаются главными фаворитами на победу в регулярном сезоне.

«Нынешний сезон будет непредсказуемый. Те команды, которые лучше готовы к началу сезона, будут легче его проходить и справляться с проблемами», – пояснил Артемий Лакиза.

Какой бюджет у "Динамо-Алтая"?

На прошлый сезон из бюджета Алтайского края "Динамо-Алтаю" выделили 130 миллионов рублей, что является обязательной "платой" клуба для участия в ВХЛ. Еще около 20–30 миллионов рублей удалось привлечь с помощью спонсоров. Однако на сезон 2025/2026 клубу нужно было около 200 миллионов рублей. Эти деньги динамовцы получили из краевого бюджета.

«Хочу поблагодарить правительство Алтайского края и лично губернатора Виктора Томенко за поддержку. ВХЛ выставляет условия, которые нельзя не выполнить. Это для клубов становится толчком, чтобы меняться самим. Мы – одна из самых отдаленных команд в лиге, поэтому несем огромные издержки на перелеты. Сейчас бюджет команды позволяет нам не переживать об этом», – отметил Руслан Чайкин.

Что касается внебюджетных источников дохода, то ситуация здесь сложнее. Несколько важных спонсоров клуба "отвалились" перед сезоном, потому что вынуждены перераспределить свои усилия на поддержку бойцов СВО. Зато ведутся переговоры с новыми потенциальными спонсорами. Их названия можно будет узнать уже на первой домашней игре.

Что с ценами на билет?

Стоимость билета на центральные трибуны – самые популярные – вырастет на 50 рублей. По словам директора клуба Руслана Чайкина, 650 рублей за самые лучшие места – адекватная цена. Тем более что стоимость билетов на "Динамо-Алтай" остается одной из самых низких во всей лиге.

«У нас одни из самых дешевых билетов. В Красноярске или Новокузнецке цены достигают примерно 800–1000 рублей. В Норильске по 1900 рублей есть билеты, а у нас были всего по 600 рублей. Надеюсь, болельщики нас поймут», – отметил Руслан Чайкин.

Президент клуба добавил, что эти деньги пойдут на обновление инфраструктуры "Динамо-Алтая". В частности, наконец-то договорились с собственником "Титов-Арены" Михаилом Дроздовым о том, чтобы обновить свет на арене. На первой игре болельщики сразу заметят улучшение.

«Мы впервые поняли, что лед, оказывается, белый. Арена стала уютнее, светлее», – пошутил Руслан Чайкин.

Кроме того, ВХЛ поставила перед клубом задачу на новый сезон приобрести систему "Видеогол", которая позволит вести трансляцию сразу с 16 камер. Это скажется на качестве трансляций в интернете. Однако система не из дешевых: клубу она обойдется примерно в 14,5 миллиона рублей. Деньги производителю будут выплачивать с рассрочкой. В будущем на арене хотят заменить звук, что потребует опять же дополнительных затрат.

В планах руководства динамовцев в ближайшие годы покупка фирменного автобуса в цветах клуба и открытие молодежной команды.

Руслан Чайкин также рассказал, что в октябре – ноябре заработает наконец-то отдел в "Титов-Арене", где будут продавать фирменную атрибутику клуба. Уже есть договоренность с местным бизнесменом, который будет шить бомберы, джерси и футболки.

«Честно говоря, не хотелось делать это плохо. Хотели лучше подготовиться к открытию фирменного магазина, чтобы болельщик мог прийти и выбрать качественные вещи. Мы будем стараться», – отметил Руслан Чайкин.

Когда пройдут первые матчи "Динамо-Алтая"?

"Динамо-Алтай" первую свою игру проведет 4 сентября в Норильске. Затем динамовцы на выезде же встретятся 6 сентября с красноярским "Соколом", а 14-го числа – с новокузнецким "Металлургом". Первую домашнюю серию динамовцы начнут 19 сентября матчем против воронежского "Бурана".

Нападающий Виктор Комаров будет капитаном нашей команды в сезоне 2025/2026. Его ассистентами стали защитник Александр Сорокин и нападающий Антон Вилков.