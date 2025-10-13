Цены растут. За сентябрь в России больше всего подорожали куриные яйца и говяжья печень

Рассказываем, как менялись цены на продукты в сентябре

13 октября 2025

Продукты. Магазин / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

Росстат опубликовал данные об изменении цен на продукты в сентябре. По итогам месяца годовая инфляция в России составила 7,98% против 8,14% в августе. За первый осенний месяц цены выросли на 0,34%, а продовольственные товары подорожали на 0,03% по сравнению с августом и на 9,46% в годовом выражении. Об этом пишет ТАСС.

Наибольшее снижение цен зафиксировано на овощи и фрукты. Морковь подешевела на 16,6%, картофель – на 15,2%, лук – на 14,8%, капуста – на 12,8%, свекла – на 12,3%, яблоки – на 12%, виноград – на 9,9%. В то же время выросли цены на помидоры – на 22,7%, перец – на 7,5%, апельсины – на 4,9% и бананы – на 3,5%.

Снизились цены на оливковое масло – на 2,8%, икру лососевых рыб – на 1,2%, сгущенное молоко и какао – на 0,7%, рис, соль, черный чай и йогурт – на 0,5%, мясо индейки – на 0,4%, баранину – на 0,3%.

При этом подорожали куриные яйца – на 4,4%, жевательная резинка – на 2%, печень говяжья и свиная – на 1,7%, мясо курицы – на 1,6%, супы быстрого приготовления – на 1,3%, мороженые кальмары – на 1,2%, говядина, гречка и кофе – на 1%, свинина – на 1%, фарш, мясные консервы, хлеб из пшеницы, блюда общественного питания – на 0,9%.

Рост также отмечен на мясокопчености и мед – на 0,8%, сосиски, сардельки, вареные колбасы, соленую и копченую рыбу, национальные сыры, ржаной хлеб, выпечку, торты и специи – на 0,7%, мороженую рыбу, ультрапастеризованное молоко, сахар и крепленые вина – на 0,6%, а также на полукопченые колбасы, изделия из птицы и рыбные консервы в масле – на 0,5%.