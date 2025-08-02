Частный дом на две квартиры, гараж и машина пострадали во время пожара в Алтайском крае

Огонь потушили на площади 92 кв. м

02 августа 2025, 09:51, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Алтайском крае потушили крупный пожар в частном секторе села Подстепное Ребрихинского района, сообщили в МЧС региона.

Инцидент случился днем 1 августа. Горели двухквартирный дом и гараж.

На месте работали шесть специалистов на трех единицах техники, а также добровольная команда. Они потушили огонь на площади 92 "квадрата" и эвакуировали четыре газовых баллона. Пострадал от огня автомобиль.

"Предварительная причина — нарушение правил монтажа электрооборудования", — указали в ведомстве.

Всего за сутки 1 августа в крае ликвидировали 20 пожаров, три из них — в жилом секторе. В Барнауле потушили четыре возгорания.