Частный дом полыхал на 60 "квадратах" в Барнауле из-за неисправной печи
Для ликвидации пожара были привлечены 16 сотрудников МЧС и три единицы спецтехники
24 сентября 2025, 11:55, ИА Амител
Горящая баня, пожар / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
В Барнауле утром 23 сентября произошел пожар в двухквартирном нежилом доме на улице Чернышевского. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
По информации ведомства, к моменту прибытия первых подразделений огонь уже охватил здание и существовала угроза его распространения на соседние постройки.
Площадь возгорания составила около 60 квадратных метров. Пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность отопительных печей и дымоходов.
Комментарии 0