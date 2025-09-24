Частный дом полыхал на 60 "квадратах" в Барнауле из-за неисправной печи

Для ликвидации пожара были привлечены 16 сотрудников МЧС и три единицы спецтехники

24 сентября 2025, 11:55, ИА Амител

Горящая баня, пожар / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Барнауле утром 23 сентября произошел пожар в двухквартирном нежилом доме на улице Чернышевского. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По информации ведомства, к моменту прибытия первых подразделений огонь уже охватил здание и существовала угроза его распространения на соседние постройки.

Площадь возгорания составила около 60 квадратных метров. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность отопительных печей и дымоходов.