Гостиница в Ижевске чуть не сгорела из-за пауэрбанка
Спасла ситуацию пожарная сигнализация
12 августа 2025, 18:51, ИА Амител
Пожар в доме / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Пауэрбанк чуть не сжег гостиницу в Удмуртии. Как сообщает Udm-info, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Гость отеля оставил зарядное устройство и ушел. Внезапно в номере сработала система автоматической пожарной сигнализации, которая среагировала на дым.
«Администратор, открыв дверь, увидела дымящийся пауэрбанк. Она выдернула шнур из розетки и вызвала пожарных», – рассказала дознаватель МЧС России Татьяна Логинова.
На место прибыли пожарные. Они проверили помещение и убедились, что жизни постояльцев ничего не угрожает.
А не было ОПС - все сгорело бы до углей.