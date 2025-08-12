НОВОСТИПроисшествия

Гостиница в Ижевске чуть не сгорела из-за пауэрбанка

Спасла ситуацию пожарная сигнализация

12 августа 2025, 18:51, ИА Амител

Пожар в доме / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Пожар в доме / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Пауэрбанк чуть не сжег гостиницу в Удмуртии. Как сообщает Udm-info, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. 

Гость отеля оставил зарядное устройство и ушел. Внезапно в номере сработала система автоматической пожарной сигнализации, которая среагировала на дым. 

«Администратор, открыв дверь, увидела дымящийся пауэрбанк. Она выдернула шнур из розетки и вызвала пожарных», – рассказала дознаватель МЧС России Татьяна Логинова.

На место прибыли пожарные. Они проверили помещение и убедились, что жизни постояльцев ничего не угрожает. 

Гость

20:33:45 12-08-2025

А не было ОПС - все сгорело бы до углей.

