Чемпионка по пауэрлифтингу напала на посетительницу фитнес-клуба

Женщине не понравилось, что посетительница заняла тренажер

08 ноября 2025, 15:05, ИА Амител

Напавшая чемпионка Кристина Чистякова / Фото: кадр Shot

В московском фитнес-центре DDX на Щукинской чемпионка по пауэрлифтингу Кристина Чистякова, обладательница звания мастера спорта, подралась с другой посетительницей. Причиной конфликта стало недовольство Чистяковой тем, что девушка заняла, как ей показалось, "ее" тренажер.

По словам Ольги, сообщившей о случившемся Shot, она тренировалась в наушниках и решила попробовать новое упражнение на тренажере, что вызвало гнев абсолютной чемпионки по Wellness. Чистякова в грубой форме потребовала освободить место, а после отказа перешла к рукоприкладству: схватила Ольгу за волосы, повалила на пол и вырвала прядь. При этом супруг спортсменки и дежурный инструктор зала никак не отреагировали, наблюдая за происходящим со стороны.

Пострадавшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Стоит отметить, что клуб DDX уже не впервые оказывается в центре внимания из-за скандальных ситуаций. Предыдущий инцидент был связан с внезапной блокировкой клубных карт у группы клиентов, практиковавших совместные тренировки.