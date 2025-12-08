Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Бийск — Барнаул

Все пострадавшие с травмами средней тяжести доставлены в больницу

08 декабря 2025, 14:04, ИА Амител

Место ДТП / Фото: Telegram-канал "Бийск 22"

8 декабря на федеральной трассе Бийск – Барнаул в Зональном районе Алтайского края произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В столкновении двух легковых автомобилей пострадали четыре человека.

Как сообщил главный врач станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов, на месте работали две бригады медиков. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Обстоятельства аварии в настоящее время устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Подробности ДТП, включая причины столкновения, уточняются.