Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Бийск — Барнаул
Все пострадавшие с травмами средней тяжести доставлены в больницу
08 декабря 2025, 14:04, ИА Амител
8 декабря на федеральной трассе Бийск – Барнаул в Зональном районе Алтайского края произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В столкновении двух легковых автомобилей пострадали четыре человека.
Как сообщил главный врач станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов, на месте работали две бригады медиков. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Обстоятельства аварии в настоящее время устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Подробности ДТП, включая причины столкновения, уточняются.
