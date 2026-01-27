НОВОСТИПроисшествия

Четыре жителя Кубы сгорели заживо, пытаясь согреться у костра

Владелец хостела, в котором оказались туристы, не платил по счетам, и тепла в здании не было

27 января 2026, 21:00, ИА Амител

Пожарный. Тушение огня / Фото: amic.ru
Пожарный. Тушение огня / Фото: amic.ru

В особняке, расположенном в Подмосковье, погибли четверо кубинцев. Причиной смерти стало отравление угарным газом от костра, который они развели, чтобы согреться.

Как сообщает "База", около семи дней назад трехэтажный дом в Балашихе был отключен от электро- и газоснабжения из-за неуплаты счетов. Чтобы избежать переохлаждения, проживающие в доме люди организовали костер в одной из комнат и уснули.

На едкий запах дыма отреагировали другие жильцы дома и обнаружили в помещении четыре тела без признаков жизни. Не зная, что предпринять, они засыпали огонь снегом и вернулись в свои комнаты. Спустя некоторое время пламя вспыхнуло вновь и начало быстро охватывать здание.

В результате пожара удалось спасти шестерых жильцов. Подтверждено, что жертвами стали четверо граждан Кубы. По предварительным данным, владельцем дома является гражданин России, находящийся в настоящее время в Лондоне. Обстоятельства появления жильцов в доме остаются невыясненными.

Пожары

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

21:46:32 27-01-2026

Страшный оскал капитализма - отключим свет и газ и отправляйтесь в гости к Богу.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

22:44:06 27-01-2026

Гость (21:46:32 27-01-2026) Страшный оскал капитализма - отключим свет и газ и отправляй... Ну человек 6 замерзли лет 25-27 на зимней оби напившись. Тоже оскал?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:53:44 27-01-2026

Я думал речь про барнаульскую Кубу

  5 Нравится
Ответить
