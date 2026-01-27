Четыре жителя Кубы сгорели заживо, пытаясь согреться у костра

Владелец хостела, в котором оказались туристы, не платил по счетам, и тепла в здании не было

27 января 2026, 21:00, ИА Амител

В особняке, расположенном в Подмосковье, погибли четверо кубинцев. Причиной смерти стало отравление угарным газом от костра, который они развели, чтобы согреться.

Как сообщает "База", около семи дней назад трехэтажный дом в Балашихе был отключен от электро- и газоснабжения из-за неуплаты счетов. Чтобы избежать переохлаждения, проживающие в доме люди организовали костер в одной из комнат и уснули.

На едкий запах дыма отреагировали другие жильцы дома и обнаружили в помещении четыре тела без признаков жизни. Не зная, что предпринять, они засыпали огонь снегом и вернулись в свои комнаты. Спустя некоторое время пламя вспыхнуло вновь и начало быстро охватывать здание.

В результате пожара удалось спасти шестерых жильцов. Подтверждено, что жертвами стали четверо граждан Кубы. По предварительным данным, владельцем дома является гражданин России, находящийся в настоящее время в Лондоне. Обстоятельства появления жильцов в доме остаются невыясненными.