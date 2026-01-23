Численность избирателей в Алтайском крае превысила 1,7 млн человек
По данным на 1 января 2026 года, в Барнауле могут голосовать более 528 тысяч жителей, больше всего обладающих таким правом – в Индустриальном районе
23 января 2026, 16:35, ИА Амител
В Алтайском крае на 1 января 2026 года зарегистрировано 1 727 573 избирателя, сообщает региональный избирком. Больше всего граждан, обладающих избирательным правом, проживает в Барнауле – 528 462 человека.
Лидером по численности избирателей среди районов краевой столицы остается Индустриальный, где за полгода прирост составил 836 человек, а общее количество достигло 194 464.
Среди других крупных городов региона:
-
Бийск – 153 444 избирателя;
-
Рубцовск – 91 280;
-
Новоалтайск – 59 099.
Среди муниципальных районов самым многочисленным является Первомайский (44 446 избирателей), далее следуют Каменский (35 325), Тальменский (32 216) и Бийский (25 757).
Сведения о численности избирателей уточняются дважды в год – по состоянию на 1 января и 1 июля.
19:21:00 23-01-2026
Это потенциал местных изеркомов по припискам ?
20:43:15 23-01-2026
Что толку "голосовать", если ни один избиратель не может лично проверить: так ли засчитан его голос, как подавался, или закулисно сфальсифицирован (в понятно чьих интересах)? И это в век интернета, когда, пронумеровав бюллетени и опубликовав результаты голосования под соответствующими номерами, было бы проще простого предоставить поголовно каждому избирателю возможность самому убедиться в подлинной (или ложной) фиксации персонально его выбора!
21:40:23 23-01-2026
Гость (20:43:15 23-01-2026) Что толку "голосовать", если ни один избиратель не может лич... абсолютно согласен. Тогда бы честность выбора была бы 100%, а сейчас не более 30%.
22:07:09 23-01-2026
Гость (20:43:15 23-01-2026) Что толку "голосовать", если ни один избиратель не может лич... Да вроде бюллетени пронумерованы. Мы в книжке расписываемся, что нам выдали №такой-то. То есть потом любой, кто имеет доступ к документам избиркома может узнать, кто за кого отдал голос.
22:14:25 23-01-2026
Гость (20:43:15 23-01-2026) Что толку "голосовать", если ни один избиратель не может лич... Лучше не избирать этих дармоедов, а голосовать за законы может каждый избиратель через свой телефон. Быстро, без всяких больших финансовых затрат и подтасовок.