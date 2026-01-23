Численность избирателей в Алтайском крае превысила 1,7 млн человек

По данным на 1 января 2026 года, в Барнауле могут голосовать более 528 тысяч жителей, больше всего обладающих таким правом – в Индустриальном районе

23 января 2026, 16:35, ИА Амител

Выборы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае на 1 января 2026 года зарегистрировано 1 727 573 избирателя, сообщает региональный избирком. Больше всего граждан, обладающих избирательным правом, проживает в Барнауле – 528 462 человека.

Лидером по численности избирателей среди районов краевой столицы остается Индустриальный, где за полгода прирост составил 836 человек, а общее количество достигло 194 464.

Среди других крупных городов региона:

Бийск – 153 444 избирателя;

Рубцовск – 91 280;

Новоалтайск – 59 099.

Среди муниципальных районов самым многочисленным является Первомайский (44 446 избирателей), далее следуют Каменский (35 325), Тальменский (32 216) и Бийский (25 757).

Сведения о численности избирателей уточняются дважды в год – по состоянию на 1 января и 1 июля.