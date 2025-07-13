Число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области достигло 12

Трое находятся в больнице

13 июля 2025, 19:15, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В результате обрушения подвесного пешеходного моста в Никольском округе Вологодской области медпомощь понадобилась 12 жителям, из которых трое госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу муниципального округа Дмитрия Мишинева.

Напомним, что обрушение произошло 12 июля. Сразу сообщалось о девяти пострадавших. За последующие 12 часов в Никольскую центральную больницу обратились еще три человека. У них выявили ушибы, гематомы и ссадины.

Мишенев уточнил, что двое пострадавших остаются в стационаре, их состояние оценивается как стабильное. Еще один пациент находится в областном травматологическом центре, девятерых лечат амбулаторно на дому.