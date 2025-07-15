Рассказываем, как избежать штрафов и не лишиться водительских прав

Ездить на автомобиле без государственных регистрационных знаков запрещено. Однако от такой неприятности никто не застрахован, и произойти она может за десятки километров от ближайшего населенного пункта. Можно ли продолжить движение, если отпал только один знак, как получить дубликат и в каком случае сотрудники Госавтоинспекции выпишут штраф водителю – рассказываем в нашем материале.

Почему теряются номерные знаки и что сделать, чтобы это предотвратить?

Государственный регистрационный знак (ГРЗ) – это не просто табличка, а уникальный идентификатор автомобиля в потоке транспортных средств и в базах данных Госавтоинспекции. Без него машина становится невидимкой для камер и инспекторов, а это является серьезным нарушением ПДД (ст. 12.2 КоАП РФ).

Потеряться номер может по разным причинам. Пластиковые рамки со временем трескаются, а винты от вибрации могут раскрутиться. Ржавчина и реагенты тоже вносят свой вклад: они "съедают" крепежные элементы, на которых держится регистрационный знак. Отлететь он может также из-за неудачной парковки или в результате ДТП: эта деталь часто ломается даже при незначительных механических нагрузках. В конце концов, номера могут просто украсть, чтобы использовать в криминальных целях. В этом случае, как правило, скручивают оба знака.

И если от последнего варианта спасет, пожалуй, только гараж или охраняемая стоянка, то от всех других поможет профилактика, рекомендует сотрудник автомастерской Сергей Козин.

"Используйте надежные крепления. Вместо хлипких пластиковых рамок предпочтение лучше отдать металлическим антивандальным. Крепите номера на болты, а не на саморезы. Регулярно проверяйте, насколько прочно держатся знаки, и очищайте их от грязи. Это не только требование ПДД, но и способ вовремя заметить начинающуюся коррозию или ослабление крепежа", – говорит Козин.

А что делать, если номер на машине пропал?

Если вы заметили, что номера на автомобиле нет, дальше продолжать путь без него нельзя. Даже если отпал только один госзнак, ехать без него запрещено. Нужно припарковаться и попытаться разыскать пропажу.

Скажем сразу: на трассе шансы минимальные. Но если вдруг вам повезло и вы нашли знак, закрепите его на бампере подручными средствами – например, стяжками или проволокой, чтобы доехать до дома или автосервиса.

"Управление автомобилем с номерами, установленными в нештатных местах, например под передним или задним стеклом, приравнивается к их отсутствию", – отмечают в Госавтоинспекции Алтайского края.

Если найти номер в пути не получилось, придется вызывать эвакуатор: других законных вариантов нет. Некоторые водители на свой страх и риск решают доехать до пункта назначения своим ходом, но такая поездка может обернуться крупным штрафом (и это еще в лучшем случае).

Какой штраф за управление транспортным средством без государственного регистрационного номера?

Согласно части 2 статьи 12.2 КоАП РФ, управление автомобилем без государственных регистрационных знаков карается штрафом 5000 рублей или лишением права управления на срок от одного до трех месяцев. Потерянный или отвалившийся номер трактуется именно как его отсутствие. Инспектор ДПС имеет полное право оформить протокол по этой части.

А что делать, если номера утеряны?

Если у вас пропал номер, следует обратиться в ближайшее отделение полиции и написать заявление об утрате. Вам выдадут талон-уведомление. Это важно, так как если со старым госзнаком совершат правонарушение, у вас будет доказательство непричастности.

Следующим шагом нужно обратиться в организацию, изготавливающую государственные регистрационные знаки. Выбирайте компании, у которых есть лицензия МВД, – эта информация размещена на сайтах организаций. При обращении необходимо обязательно иметь при себе талон-уведомление, врученное в отделении полиции, для подтверждения факта утраты (кражи) номеров, а также документы на транспортное средство.

Для того чтобы восстановить госзнак, из документов понадобятся паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). Иногда могут попросить водительское удостоверение. Без этих документов госномер на руки не выдадут. Такие правила действуют у всех лицензированных организаций, чтобы не допустить возможных мошеннических действий.

Процедура изготовления дубликатов занимает от 5 до 15 минут. Стоимость комплекта из двух номеров обычно варьируется от 2000 до 3000 рублей. Можно заказать и один – это будет дешевле.

После установки новых аналогичных номеров вы можете спокойно передвигаться на автомобиле, но обязательно должны иметь при себе талон-уведомление об утрате (краже) госномеров для предъявления по требованию.

