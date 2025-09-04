Смерть 91-летнего дизайнера наступила в Милане

04 сентября 2025, 20:32, ИА Амител

Дизайнер Джорджио Армани на показе коллекции Emporio Armani сезона осень-зима 2025-2026 на Неделе моды / Фото: EPA/ТАСС

Cкончался итальянский модельер Джорджо Армани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на La Repubblica.

Смерть 91-летнего дизайнера наступила в Милане, где он находился на лечении после недавнего пребывания в больнице.

Армани родился 11 июля 1934 года в Пьяченце. После службы в армии он начал карьеру в модной индустрии, работая оформителем витрин и продавцом в миланском универмаге La Rinascente. В 1964 году присоединился к компании Нино Черрути, где занимался дизайном мужской одежды.

В 1975 году вместе с Серджио Галеотти Армани основал компанию Giorgio Armani S.p.A. и после смерти Галеотти развивать бренд самостоятельно. Компания расширила ассортимент, включив линии Emporio Armani, Armani Jeans, Armani Exchange, а также парфюмерию, аксессуары, предметы интерьера и отели. В 2024 году выручка компании составила 2,4 миллиарда евро.

Модельер последний раз был в России в 2016 году на показе осенне-зимних коллекций Giorgio Armani 2016-2017. Тогда Армани поделился, что жители России всегда разделяли его видение моды.