Умер член СПЧ Кирилл Вышинский

Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь

23 августа 2025, 13:55, ИА Амител

Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский умер на 59-м году жизни. Как сообщает РИА Новости, он скончался в Москве в субботу, 23 августа.

Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь. Иные подробности не приводятся.

Кирилл Вышинский родился 19 февраля 1967 года в Днепропетровске. Окончил школу и отслужил в Советской армии, после чего поступил на филологический факультет Днепропетровского университета.

В 2018 году его задержала Служба безопасности Украины по обвинению в госизмене — украинские власти сочли его работу в качестве главы новостного агентства "РИА Новости Украина" угрозой национальной безопасности. Журналист был освобожден в 2019 году в рамках двустороннего обмена между Россией и Украиной.

После возвращения в Москву Вышинский возглавил операционное управление медиагруппы "Россия сегодня" и вошел в СПЧ при президенте РФ. В 2023 году стал главным редактором радио Sputnik. Награжден медалью за "За заслуги перед Отечеством" I степени.