Давай, до свидания. В России запускают проект партии "Новые люди" против нелегалов
Это система по борьбе с теми, кто находится в стране незаконно
11 июля 2025, 15:35, ИА Амител
С 2026 года в России начнет работу система цифрового контроля "Мигрант ID". Ее создадут по указу президента о "Цифровом профиле иностранного гражданина", подписанном 9 июля. По словам лидера партии "Новые люди", депутата Госдумы Алексея Нечаева, это поможет навести порядок с миграцией.
"Как и предлагали "Новые люди", мигрантов обяжут сдать всю информацию сразу: биометрию, сведения об образовании и судимости, заболеваниях и наличии медстраховки, сертификаты о соответствии работе, на которую они претендуют, мобильные номера. Даже недвижимость и транспорт в собственности. Без ID не получится устроиться на работу и открыть счет в банке. За неоформление ID в срок мигрантов должны депортировать", – пояснил Алексей Нечаев.
Политик напомнил, что партия предложила и другую важную инициативу: чтобы разработку, запуск и эксплуатацию новой системы оплатили сами мигранты. Минфин поддержал инициативу по вводу семи новых пошлин для иностранных работников в России.
Система "Мигрант ID"включает полный цифровой контроль за иностранцами, которые приезжают в Россию на работу. Мигранту придется еще до пересечения границы указать полную информацию о себе, включая судимости, болезни, квалификацию и место, где он будет жить и работать. Чтобы подать заявку, нужно оплатить пять тысяч рублей. И только когда ее одобрят, гость получит электронный пропуск.
При въезде в страну необходимо пройти спецпункт и сдать биометрию. Уже находясь в России, в течение самой первой недели мигрант обязан будет подтвердить, что у него открыт счет в российском банке, есть жилье и официальная работа. Также система позволит сделать все перемещения и финансовые операции мигранта предельно прозрачными, а улицы городов – безопасными.
16:07:41 11-07-2025
А законных вместе с оформителями, давай пращевайте.
16:23:48 11-07-2025
Слава Богу, наконец-то, а то они хозяйничают уже здесь.
15:23:50 24-07-2025
Гость (16:23:48 11-07-2025) Слава Богу, наконец-то, а то они хозяйничают уже здесь.... особенноо хохлы и полки
17:44:24 11-07-2025
Ну вы чо творите! Чем теперь цыгане заниматься будут? Наркотики отобрали, бутылки тоже, металлолом ещё теплится, и торговля пленными узбегами ... Вы прям заставляете цыган паспорта получать!
08:07:04 12-07-2025
Да и те кто с паспортами, вернуть на место
15:23:12 24-07-2025
Мне лично не нравится как Новые люди преподносят это. Снимают какие то фильмы рекламные как пропаганда межнациональной розни. Где какая то робот собака выдворяет нелегалов. которых сами же и завозили. это мне напомнило открытие лавочки в парке. порядок и должен быть. но представлять обычное упорядочивание как полное избавление от мигрантов??? ну избавимся и что? то нам самокаты мешают то еще что то. а то что появится дефицит рабочей силы. потому что я не уверен что мигрантов можно заменить россиянами. Почему? да все просто - россияне и не шли работать в эти сеферы и поэтому пришлось ввозить иностранцев. И не пойдут на тех же условиях что сейчас мигранты. А качество не вырастит. Появятся просто новые коррупционные схемы по оформлению мигрантов. цены подрастут.
23:05:00 08-08-2025
Евгений (15:23:12 24-07-2025) Мне лично не нравится, как Новые люди преподносят это. Снима...Ради Бога пусть работают, но пусть без своих семей и без получения гражданства РФ и благ государства для вывоза за границу, а также для увеличения криминала и замещения населения, вызванного нежеланием иметь от 3 детей, как минимум тогда тем через 20 при условии семей с тремя и более детьми полностью ликвидируют нужду к мигрантам