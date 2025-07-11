Давай, до свидания. В России запускают проект партии "Новые люди" против нелегалов

Это система по борьбе с теми, кто находится в стране незаконно

11 июля 2025, 15:35, ИА Амител

Партия "Новые люди" / Фото: пресс-служба партии

С 2026 года в России начнет работу система цифрового контроля "Мигрант ID". Ее создадут по указу президента о "Цифровом профиле иностранного гражданина", подписанном 9 июля. По словам лидера партии "Новые люди", депутата Госдумы Алексея Нечаева, это поможет навести порядок с миграцией.

"Как и предлагали "Новые люди", мигрантов обяжут сдать всю информацию сразу: биометрию, сведения об образовании и судимости, заболеваниях и наличии медстраховки, сертификаты о соответствии работе, на которую они претендуют, мобильные номера. Даже недвижимость и транспорт в собственности. Без ID не получится устроиться на работу и открыть счет в банке. За неоформление ID в срок мигрантов должны депортировать", – пояснил Алексей Нечаев.

Политик напомнил, что партия предложила и другую важную инициативу: чтобы разработку, запуск и эксплуатацию новой системы оплатили сами мигранты. Минфин поддержал инициативу по вводу семи новых пошлин для иностранных работников в России.

Алексей Нечаев / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Система "Мигрант ID"включает полный цифровой контроль за иностранцами, которые приезжают в Россию на работу. Мигранту придется еще до пересечения границы указать полную информацию о себе, включая судимости, болезни, квалификацию и место, где он будет жить и работать. Чтобы подать заявку, нужно оплатить пять тысяч рублей. И только когда ее одобрят, гость получит электронный пропуск.

При въезде в страну необходимо пройти спецпункт и сдать биометрию. Уже находясь в России, в течение самой первой недели мигрант обязан будет подтвердить, что у него открыт счет в российском банке, есть жилье и официальная работа. Также система позволит сделать все перемещения и финансовые операции мигранта предельно прозрачными, а улицы городов – безопасными.