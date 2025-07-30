"День сибирского поля - 2025" стартовал в Алтайском крае: фото

Свою продукцию и технологии в области сельского хозяйства демонстрируют более 300 компаний

30 июля 2025, 15:20, ИА Амител

День сибирского поля - 2025 / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

С 30 июля по 1 августа 2025 года в Сибирском агропарке проходит "День сибирского поля" - одно из главных аграрных событий Алтайского края.

Это один из крупнейших агрофорумов Сибири, где в этом году более 300 компаний представляют свою технику и продукцию в области сельского хозяйства. Так, здесь работает экспозиция сельхозтехники, выставка племенных животных и дегустация натуральных алтайских продуктов. Участие в форуме принимают представители агрохолдингов, фермеры, поставщики, ученые, стартаперы и представители власти.

Отметим, что мероприятие отличается яркой фестивальной программой. Это выступления музыкальных коллективов и диджеев, конкурсы, мастер-классы, фотозоны и другие развлечения для детей и взрослых.

Как проходит первый день агрофорума - смотрите в нашем фоторепортаже.