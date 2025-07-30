НОВОСТИОбщество

"День сибирского поля - 2025" стартовал в Алтайском крае: фото

Свою продукцию и технологии в области сельского хозяйства демонстрируют более 300 компаний

30 июля 2025, 15:20, ИА Амител

День сибирского поля - 2025 / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

С 30 июля по 1 августа 2025 года в Сибирском агропарке проходит "День сибирского поля" - одно из главных аграрных событий Алтайского края.

Это один из крупнейших агрофорумов Сибири, где в этом году более 300 компаний представляют свою технику и продукцию в области сельского хозяйства. Так, здесь работает экспозиция сельхозтехники, выставка племенных животных и дегустация натуральных алтайских продуктов. Участие в форуме принимают представители агрохолдингов, фермеры, поставщики, ученые, стартаперы и представители власти.

Отметим, что мероприятие отличается яркой фестивальной программой. Это выступления музыкальных коллективов и диджеев, конкурсы, мастер-классы, фотозоны и другие развлечения для детей и взрослых.

Как проходит первый день агрофорума - смотрите в нашем фоторепортаже.

Алтайский край сельское хозяйство фоторепортажи День сибирского поля
Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

15:28:02 30-07-2025

А раньше была просто ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

16:23:02 30-07-2025

Гость (15:28:02 30-07-2025) А раньше была просто ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА... Вот именно раньше, а этот день поля к народу не имеет никакого отношения😎

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:37:25 30-07-2025

Гость (15:28:02 30-07-2025) А раньше была просто ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА... А хозяйство то было тогда народным? Или из этого хозяйства все тащили что в руки смогло влезть?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:38:34 30-07-2025

Чота аппетитных доярок нет. И какое отношение к мирному полю имеет ребенок с РПГ?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:39:16 30-07-2025

Гость (15:38:34 30-07-2025) Чота аппетитных доярок нет. И какое отношение к мирному полю... А время сейчас такое - военная. Хочешь мира - готовься к войне. А если лично у тебя с этим проблемы, то езжай в страну, которая не «воюет со своими соседями». На Ближнем Востоке эта страна расположена.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:41:30 30-07-2025

Здравствуйте, скажите пожалуйста, когда в рамках "Дня Сибирского Поля" будет проходить награждение "АгроНТРИ-2025"? Очень нужна точная дата!

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:00:16 30-07-2025

Гость (15:41:30 30-07-2025) Здравствуйте, скажите пожалуйста, когда в рамках "Дня Сибирс... А что они такого сделали, чтоб их награждали?

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:02:02 30-07-2025

Гость (17:00:16 30-07-2025) А что они такого сделали, чтоб их награждали? ... Ребёнок участвовал в конкурсе "АгроНТРИ-2025", стала победителем. Сказали, что награждение будет проходить в рамках форума(30,31июля,1 августа) . Нужно знать точную дату, чтобы приехать.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:46:45 30-07-2025

Гость (20:02:02 30-07-2025) Ребёнок участвовал в конкурсе "АгроНТРИ-2025", стала победит... ну куку? позвоните в свою натри и там узнавайте

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:46:00 30-07-2025

организаторам Два. названия улиц нет, воды нет, фонтанов и полива дорожек в жару нет. чуть не сдохли там , тяжко и тем кто на стендах и посетителям

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:41:20 31-07-2025

Гость (22:46:00 30-07-2025) организаторам Два. названия улиц нет, воды нет, фонтанов и п... Вода есть, названия улиц есть. Мы гуляли по ул. Калашникова, Титова по переулку Гречишному.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:14:35 31-07-2025

Гость (22:46:00 30-07-2025) организаторам Два. названия улиц нет, воды нет, фонтанов и п... А че приперлись в такую жару???))

  6 Нравится
Ответить
