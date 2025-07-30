"День сибирского поля - 2025" стартовал в Алтайском крае: фото
Свою продукцию и технологии в области сельского хозяйства демонстрируют более 300 компаний
30 июля 2025, 15:20, ИА Амител
С 30 июля по 1 августа 2025 года в Сибирском агропарке проходит "День сибирского поля" - одно из главных аграрных событий Алтайского края.
Это один из крупнейших агрофорумов Сибири, где в этом году более 300 компаний представляют свою технику и продукцию в области сельского хозяйства. Так, здесь работает экспозиция сельхозтехники, выставка племенных животных и дегустация натуральных алтайских продуктов. Участие в форуме принимают представители агрохолдингов, фермеры, поставщики, ученые, стартаперы и представители власти.
Отметим, что мероприятие отличается яркой фестивальной программой. Это выступления музыкальных коллективов и диджеев, конкурсы, мастер-классы, фотозоны и другие развлечения для детей и взрослых.
Как проходит первый день агрофорума - смотрите в нашем фоторепортаже.
15:28:02 30-07-2025
А раньше была просто ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.
16:23:02 30-07-2025
Гость (15:28:02 30-07-2025) А раньше была просто ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА... Вот именно раньше, а этот день поля к народу не имеет никакого отношения😎
16:37:25 30-07-2025
Гость (15:28:02 30-07-2025) А раньше была просто ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА... А хозяйство то было тогда народным? Или из этого хозяйства все тащили что в руки смогло влезть?
15:38:34 30-07-2025
Чота аппетитных доярок нет. И какое отношение к мирному полю имеет ребенок с РПГ?
16:39:16 30-07-2025
Гость (15:38:34 30-07-2025) Чота аппетитных доярок нет. И какое отношение к мирному полю... А время сейчас такое - военная. Хочешь мира - готовься к войне. А если лично у тебя с этим проблемы, то езжай в страну, которая не «воюет со своими соседями». На Ближнем Востоке эта страна расположена.
15:41:30 30-07-2025
Здравствуйте, скажите пожалуйста, когда в рамках "Дня Сибирского Поля" будет проходить награждение "АгроНТРИ-2025"? Очень нужна точная дата!
17:00:16 30-07-2025
Гость (15:41:30 30-07-2025) Здравствуйте, скажите пожалуйста, когда в рамках "Дня Сибирс... А что они такого сделали, чтоб их награждали?
20:02:02 30-07-2025
Гость (17:00:16 30-07-2025) А что они такого сделали, чтоб их награждали? ... Ребёнок участвовал в конкурсе "АгроНТРИ-2025", стала победителем. Сказали, что награждение будет проходить в рамках форума(30,31июля,1 августа) . Нужно знать точную дату, чтобы приехать.
22:46:45 30-07-2025
Гость (20:02:02 30-07-2025) Ребёнок участвовал в конкурсе "АгроНТРИ-2025", стала победит... ну куку? позвоните в свою натри и там узнавайте
22:46:00 30-07-2025
организаторам Два. названия улиц нет, воды нет, фонтанов и полива дорожек в жару нет. чуть не сдохли там , тяжко и тем кто на стендах и посетителям
08:41:20 31-07-2025
Гость (22:46:00 30-07-2025) организаторам Два. названия улиц нет, воды нет, фонтанов и п... Вода есть, названия улиц есть. Мы гуляли по ул. Калашникова, Титова по переулку Гречишному.
20:14:35 31-07-2025
Гость (22:46:00 30-07-2025) организаторам Два. названия улиц нет, воды нет, фонтанов и п... А че приперлись в такую жару???))