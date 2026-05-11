Координаты грибных мест начали продавать в Новосибирской области

Местные жители, знающие плодородные участки, собирают урожай ведрами

11 мая 2026, 20:17, ИА Амител

Гриб / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

В Новосибирской области началась продажа точных координат грибных локаций за пару сотен рублей, пишет atas.info.

«Местные жители, знающие плодородные участки, собирают урожай ведрами. В социальных сетях появились предложения о приобретении GPS-координат перспективных мест», - пишет издание.

При этом, как отмечается, несколько сотен рублей - это весьма дешево. Поскольку в других регионах страны стоимость "грибных координат" может достигать нескольких тысяч рублей.