Депутат Госдумы обратится в прокуратуру по поводу алтайской школы и тарифов на тепло

На проблемы Александру Терентьеву пожаловалась жители сразу нескольких районов

10 марта 2023, 14:45, ИА Амител

Александр Терентьев / Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

Депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Терентьев готовит сразу несколько запросов в прокуратуру после обращений от жителей Шипуновского, Бийского и Табунского районов. Подробности сообщает пресс-служба партии.

Крыша школы

Крыша в шипуновской школе даёт течь уже не первый раз. Жители говорят, что из-за подвижности грунта и некачественного фундамента по стенам пошли трещины, плоская крыша потекла. В 2012-2014 годах её переделали на шатровую, а также заменили обрешётку и металлическую конструкцию, поставили пластиковые окна. В 2022 году прошёл ещё один капитальный ремонт и внутри здания, и крыши. Пришедшие в негодность окна снова пришлось менять, как и крышу, причём снова на плоскую. И она снова дала течь.

"Шипуновцы уверены, что должностные лица уже "заигрались" и называют такую работу "халатностью в использовании бюджетных денег". Так это или нет, предстоит разобраться краевой прокуратуре, куда Александр Терентьев уже готовит депутатский запрос", – уточнили в партии.

Рост тарифов и "холодное" тепло

Обращение из Бийского района пришло от депутатов Лесного сельсовета. Они пожаловались на рост тарифа на тепловую энергию в 2022 году. Как сообщили сельчане, он составил 42%.

"На начало 2022 года стоимость 1 Гкал составляла 2424,76 рубля. С 1 декабря 2022 года – 3442,43 рубля", – передаёт слова жителей пресс-служба партии.

Люди обращались и в местную администрацию, и в прокуратуру района, и к губернатору региона. Но ответ, как говорят в партии, они получили только по поводу компенсации из-за превышения предельного индекса.

Как рассказали заявители Александру Терентьеву, сейчас они получили компенсацию только за ноябрь прошлого года.

Также жители Лесного рассказали, что объекты теплоснабжения в селе обветшали, а на капитальный ремонт у администрации Бийского района нет ни денег, ни желания. Люди вынуждены пользоваться обогревателями.

Депутат Госдумы уже готовит запросы в краевую прокуратуру, Министерство ЖКХ Алтайского края и ФАС России.

"Скотский" вопрос

А жители села Алтайское Табунского района пожаловались на то, что им негде будет пасти скот.

"Администрация района выставляет на торги аренду земельного участка (где сейчас пасут скот, – прим. ред.). Но есть решение Алтайского сельского Совета депутатов от 19.08.2005 года, в котором выставляемый на торги земельный участок является землями Алтайской сельской администрации", – рассказал депутат Табунского районного Совета депутатов от партии "Справедливая Россия – За правду" Виктор Дорбан.

Александр Терентьев обратится к краевым чиновникам и в прокуратуру, а также направит депутатский запрос главе Табунского района. Жители опасаются, что пастбище могут незаконно продать.