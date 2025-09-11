Депутат предложил считать бедными россиян с доходом ниже 43 тысяч рублей

Сергей Миронов раскритиковал текущую методику расчетов, указав, что треть этой суммы уходит на оплату ЖКХ и транспорта

11 сентября 2025, 21:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил пересмотреть критерии определения бедности в России, установив планку на уровне 43 тысяч рублей вместо действующего официального прожиточного минимума в 16 863 рубля, сообщает 360.ru.

Политик раскритиковал текущую методику расчетов, указав, что треть этой суммы уходит на оплату ЖКХ и транспорта, оставляя всего 300 рублей в день на питание.

«А если человеку понадобились лекарства или новая одежда, обувь – все, кушать уже не надо?» – добавил он.

Миронов подчеркнул, что реальный уровень бедности втрое выше официальных данных Росстата, а опросы прошлого года показали, что россияне считают доход ниже 43 тысяч рублей признаком бедности.

Он напомнил, что до 2021 года прожиточный минимум устанавливается с учетом реальных потребностей, а в 2019 году, по расчетам партии совместно с экспертами РАН, он составлял более 31 тысячи рублей.

До конца года "Справедливая Россия" планирует провести новое исследование для определения актуального прожиточного минимума, который, по предварительным оценкам, составит не менее 43–45 тысяч рублей.