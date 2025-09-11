Депутат предложил считать бедными россиян с доходом ниже 43 тысяч рублей
Сергей Миронов раскритиковал текущую методику расчетов, указав, что треть этой суммы уходит на оплату ЖКХ и транспорта
11 сентября 2025, 21:30, ИА Амител
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил пересмотреть критерии определения бедности в России, установив планку на уровне 43 тысяч рублей вместо действующего официального прожиточного минимума в 16 863 рубля, сообщает 360.ru.
Политик раскритиковал текущую методику расчетов, указав, что треть этой суммы уходит на оплату ЖКХ и транспорта, оставляя всего 300 рублей в день на питание.
«А если человеку понадобились лекарства или новая одежда, обувь – все, кушать уже не надо?» – добавил он.
Миронов подчеркнул, что реальный уровень бедности втрое выше официальных данных Росстата, а опросы прошлого года показали, что россияне считают доход ниже 43 тысяч рублей признаком бедности.
Он напомнил, что до 2021 года прожиточный минимум устанавливается с учетом реальных потребностей, а в 2019 году, по расчетам партии совместно с экспертами РАН, он составлял более 31 тысячи рублей.
До конца года "Справедливая Россия" планирует провести новое исследование для определения актуального прожиточного минимума, который, по предварительным оценкам, составит не менее 43–45 тысяч рублей.
21:39:07 11-09-2025
"а опросы прошлого года показали, что россияне считают доход ниже 43 тысяч рублей признаком бедности"
Россияне считают что нормальная ЗП 500 к в месяц у простого грузчика.
И чё теперь ?!
08:44:19 12-09-2025
Шинник (21:39:07 11-09-2025) "а опросы прошлого года показали, что россияне считают доход... А эти россияне сейчас с вами, в одной комнате?
22:00:09 11-09-2025
Опять Миронов пиарится. Толку от его заявлений?
22:18:23 11-09-2025
Началось кто во что горазд. Скоро выборы ну хватит над людьми измываться. В России денег уйма их нет для пенсионеров. Вы же господа воруете уже миллиардами. Выборы проходят и все забываете. Вы тоже должны получать на уровне прожиточного.
08:23:14 12-09-2025
Но (22:18:23 11-09-2025) Началось кто во что горазд. Скоро выборы ну хватит над людьм... Но, какие выборы? Если он из козырной партии и влез в список, то он даже не волнуется, что его не изберут, а ты - "выборы проходят и все забываете". Выборы? Бог, говорит - не седи с нечестивыми, чтобы не запятнать свой некролог. Потому, после начала девяностых на выборы не хожу, чтобы не запятнать свою совесть перед Богом, который сделал столько, что я на пенсии нахожусь в несколько метров от границы бедности, а еще он дал здоровье и оптимизму на всю оставшиеся жизнь.
09:55:48 12-09-2025
Гость (08:23:14 12-09-2025) Но, какие выборы? Если он из козырной партии и влез в список... вот благодаря таким как вы, не ходящим на выборы "отнасничегонезависильщикам", "политикойнеинтерессовальщикам" страна сейчас в полной ж*пе. Вам плевать на страну и она вам тем же отвечает - все честно, нечего жаловаться.
10:31:23 12-09-2025
Но (22:18:23 11-09-2025) Началось кто во что горазд. Скоро выборы ну хватит над людьм... хорошо. Больше измываться не будем.
Такой ответ ждете? от кого? от комментаторов? Тут все +/- нищеброды. Те, к кому вы обращаетесь барнаульские (простигосподи) новости не читают
23:27:00 11-09-2025
Доход в чуть менее 43 штук - уж будто бы признак "бедности"? Каким же чудом выживает львиная часть пенсионеров, чья пенсия вдвое ниже этого "нищебродного" уровня?
08:40:21 12-09-2025
Гость (23:27:00 11-09-2025) Доход в чуть менее 43 штук - уж будто бы признак "бедности"?... А там ещё градации есть, видимо. Бедность, нищенство, доходяжность
08:08:22 12-09-2025
- "А если человеку понадобились лекарства или новая одежда, обувь – все, кушать уже не надо?» – добавил он." ------- За такие слова он на иноагента тянет. Надо посмотреть список этих шельмецов..
08:14:08 12-09-2025
" "Справедливая Россия" планирует провести новое исследование для определения актуального прожиточного минимума, который, по предварительным оценкам, составит не менее 43–45 тысяч рублей. "------- Ну посчитают они. Ну насчитают 50 тысяч. Дальше то что? Кто то будет добивать разницу между реальным доходом, например 35 тысяч, и прожиточным минимумом 50? К чему вся эта эсэровская возня? Чтоб на виду быть?
08:20:37 12-09-2025
Очередная погремушка?
23:08:41 12-09-2025
Как по мне, депутаты госдумы должны менять место проживания и заседаний на самый бедный регион. Чтобы им было что менять именно в этом регионе, ну и в стране конечно, и чтобы им хотелось оттуда "подняться". Но это нереально кого-то из Москвы выковырять, они же сами решают это...
23:45:26 12-09-2025
тут по 100 000 в неделю тратишь просто на пожить/образование/ресторан. какие 43?? это нищета по-моему