Алтайский депутат предложил подселять многодетные семьи в апартаменты богачей
При покупке жилья площадью свыше 300 кв. м владелец будет обязан либо приобрести квартиру для нуждающихся, либо предоставить часть своих помещений по социальному найму
04 сентября 2025, 11:15, ИА Амител
Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил ввести радикальную меру поддержки многодетных семей, пишет издание "Абзац".
Согласно инициативе, при покупке жилья площадью свыше 300 кв. м или более десяти комнат владелец будет обязан либо приобрести квартиру для нуждающихся, либо предоставить часть своих помещений по социальному найму.
В случае отказа политик предлагает принудительно "уплотнять" таких собственников через суд, подселяя к ним многодетные семьи.
Малинкович аргументирует это растущей социальной напряженностью.
«Люди, еле наскребающие на студию, видят, как другие строят хоромы», – заявил депутат.
Инициатива будет направлена в Госдуму.
Ранее Малинкович предложил обязать артистов раз в год выступать в родном регионе. Еще одним вариантом, по мнению Малинковича, могло бы стать решение Минкульта РФ ежегодно выдавать 50 самым востребованным и высокооплачиваемым исполнителям по два региона, где они обязаны выступить в качестве субботника.
11:20:10 04-09-2025
Шариковшина какая то.
Отобрать и поделить. Истинно коммунистический подход председателя домкома тов. Швондера.
Ну и чтож это получается, пролетарии будут бухать и плодиться как тараканы, а господа их метрами обеспечивать?
Однако...
12:07:40 04-09-2025
Гость (11:20:10 04-09-2025) Шариковшина какая то. Отобрать и поделить. Истинно комму... Вы не любите пролетариат?
13:10:19 04-09-2025
Гость (12:07:40 04-09-2025) Вы не любите пролетариат?...
"Вы не сочувствуете детям Германии?"
15:33:11 04-09-2025
Гость (13:10:19 04-09-2025) "Вы не сочувствуете детям Германии?"... Сочувствую. ))
15:32:53 04-09-2025
Гость (12:07:40 04-09-2025) Вы не любите пролетариат?... нет, не люблю
11:20:11 04-09-2025
Сцена из "Собачьего сердца" вспомнилась ))
11:20:20 04-09-2025
Алтайский депутат предложил подселять многодетные семьи таджиков.
Кстати, сам то депутат не из бедных. Так что пущай ждёт постояльцев. Сам же предложил.
11:21:28 04-09-2025
а если покупает яхту 50 метров - то пущай мне купит 10-метровую.
хотя с частной собственностью тут напутано...
11:23:50 04-09-2025
Где-то я читала про подобные мероприятия...
11:39:34 04-09-2025
Как в 1917 году? Вообще то, предоставлять квартиру по социальному найму- это обязанность государства.
11:49:59 04-09-2025
Работа депутатом любого уровня только после освидетельствования в клинике им. Эрдмана
12:20:40 04-09-2025
Гость (11:49:59 04-09-2025) Работа депутатом любого уровня только после освидетельствова... Мозг депутата, как орган, мало изучен, так как неприкосновенен)
11:53:06 04-09-2025
Похоже что Малинкович не удостоил себя чести изучать труда Маркса, Энгелься и тов.Ленина. Полнейшая безграмотность, махровое невежество к законам социальной политики с его стороны.
Садьсь, Сережа. И больше не позорься.
11:57:51 04-09-2025
он не с марса прилетел, его кто-то выбрал и назначил
14:13:38 04-09-2025
Гость (11:57:51 04-09-2025) он не с марса прилетел, его кто-то выбрал и назначил ... Когда уже с марса начнут прилетать по разнарядке? Можт тогда поприличнее гуманоиды будут?
12:18:51 04-09-2025
Список богачей депутвт предоставил?
12:37:20 04-09-2025
популизм какой то!
12:54:31 04-09-2025
У-тю-тю-тю-тю-тю.Признак приближающихся выборов?Надо блеснуть ультралевой идеей?А до этого что же не было предложений?Знаем мы вас ,лицедеев.
12:56:02 04-09-2025
Ещё вариант: частная собственность на семью не должна превышать МРОТ х К. (К определить голосованием 10--100)
14:31:50 04-09-2025
да че уж там. установить лимит и происхождение. Не проходит -выгонять в товарный вагон и на Магадан. В тундре поселяться. А буит возмущаться прыгать на месте шаг в сторону делать ну вы знаете тогда че делать надо с им
17:17:26 04-09-2025
Ох уж этот Малинкович! Все прикалывается... ему б на сцену - такой талант пропадает!
01:48:43 05-09-2025
в каком качестве подселять? крепостными?