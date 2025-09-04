Алтайский депутат предложил подселять многодетные семьи в апартаменты богачей

При покупке жилья площадью свыше 300 кв. м владелец будет обязан либо приобрести квартиру для нуждающихся, либо предоставить часть своих помещений по социальному найму

Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил ввести радикальную меру поддержки многодетных семей, пишет издание "Абзац".

Согласно инициативе, при покупке жилья площадью свыше 300 кв. м или более десяти комнат владелец будет обязан либо приобрести квартиру для нуждающихся, либо предоставить часть своих помещений по социальному найму.

В случае отказа политик предлагает принудительно "уплотнять" таких собственников через суд, подселяя к ним многодетные семьи.

Малинкович аргументирует это растущей социальной напряженностью.

«Люди, еле наскребающие на студию, видят, как другие строят хоромы», – заявил депутат.

Инициатива будет направлена в Госдуму.

Ранее Малинкович предложил обязать артистов раз в год выступать в родном регионе. Еще одним вариантом, по мнению Малинковича, могло бы стать решение Минкульта РФ ежегодно выдавать 50 самым востребованным и высокооплачиваемым исполнителям по два региона, где они обязаны выступить в качестве субботника.