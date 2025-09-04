НОВОСТИОбщество

Алтайский депутат предложил подселять многодетные семьи в апартаменты богачей

При покупке жилья площадью свыше 300 кв. м владелец будет обязан либо приобрести квартиру для нуждающихся, либо предоставить часть своих помещений по социальному найму

04 сентября 2025, 11:15, ИА Амител

Роскошная квартира / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил ввести радикальную меру поддержки многодетных семей, пишет издание "Абзац".

Согласно инициативе, при покупке жилья площадью свыше 300 кв. м или более десяти комнат владелец будет обязан либо приобрести квартиру для нуждающихся, либо предоставить часть своих помещений по социальному найму.

В случае отказа политик предлагает принудительно "уплотнять" таких собственников через суд, подселяя к ним многодетные семьи.

Малинкович аргументирует это растущей социальной напряженностью.

«Люди, еле наскребающие на студию, видят, как другие строят хоромы», – заявил депутат.

Инициатива будет направлена в Госдуму.

Ранее Малинкович предложил обязать артистов раз в год выступать в родном регионе. Еще одним вариантом, по мнению Малинковича, могло бы стать решение Минкульта РФ ежегодно выдавать 50 самым востребованным и высокооплачиваемым исполнителям по два региона, где они обязаны выступить в качестве субботника.

Комментарии 22

Avatar Picture
Гость

11:20:10 04-09-2025

Шариковшина какая то.
Отобрать и поделить. Истинно коммунистический подход председателя домкома тов. Швондера.
Ну и чтож это получается, пролетарии будут бухать и плодиться как тараканы, а господа их метрами обеспечивать?
Однако...

  35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:07:40 04-09-2025

Гость (11:20:10 04-09-2025) Шариковшина какая то. Отобрать и поделить. Истинно комму... Вы не любите пролетариат?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:10:19 04-09-2025

Гость (12:07:40 04-09-2025) Вы не любите пролетариат?...
"Вы не сочувствуете детям Германии?"

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:33:11 04-09-2025

Гость (13:10:19 04-09-2025) "Вы не сочувствуете детям Германии?"... Сочувствую. ))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:32:53 04-09-2025

Гость (12:07:40 04-09-2025) Вы не любите пролетариат?... нет, не люблю

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:11 04-09-2025

Сцена из "Собачьего сердца" вспомнилась ))

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:20 04-09-2025

Алтайский депутат предложил подселять многодетные семьи таджиков.


Кстати, сам то депутат не из бедных. Так что пущай ждёт постояльцев. Сам же предложил.

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

11:21:28 04-09-2025

а если покупает яхту 50 метров - то пущай мне купит 10-метровую.
хотя с частной собственностью тут напутано...

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

11:23:50 04-09-2025

Где-то я читала про подобные мероприятия...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:34 04-09-2025

Как в 1917 году? Вообще то, предоставлять квартиру по социальному найму- это обязанность государства.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:59 04-09-2025

Работа депутатом любого уровня только после освидетельствования в клинике им. Эрдмана

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

12:20:40 04-09-2025

Гость (11:49:59 04-09-2025) Работа депутатом любого уровня только после освидетельствова... Мозг депутата, как орган, мало изучен, так как неприкосновенен)

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:53:06 04-09-2025

Похоже что Малинкович не удостоил себя чести изучать труда Маркса, Энгелься и тов.Ленина. Полнейшая безграмотность, махровое невежество к законам социальной политики с его стороны.
Садьсь, Сережа. И больше не позорься.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:57:51 04-09-2025

он не с марса прилетел, его кто-то выбрал и назначил

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:38 04-09-2025

Гость (11:57:51 04-09-2025) он не с марса прилетел, его кто-то выбрал и назначил ... Когда уже с марса начнут прилетать по разнарядке? Можт тогда поприличнее гуманоиды будут?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

12:18:51 04-09-2025

Список богачей депутвт предоставил?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:37:20 04-09-2025

популизм какой то!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

12:54:31 04-09-2025

У-тю-тю-тю-тю-тю.Признак приближающихся выборов?Надо блеснуть ультралевой идеей?А до этого что же не было предложений?Знаем мы вас ,лицедеев.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

12:56:02 04-09-2025

Ещё вариант: частная собственность на семью не должна превышать МРОТ х К. (К определить голосованием 10--100)

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:31:50 04-09-2025

да че уж там. установить лимит и происхождение. Не проходит -выгонять в товарный вагон и на Магадан. В тундре поселяться. А буит возмущаться прыгать на месте шаг в сторону делать ну вы знаете тогда че делать надо с им

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:17:26 04-09-2025

Ох уж этот Малинкович! Все прикалывается... ему б на сцену - такой талант пропадает!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:48:43 05-09-2025

в каком качестве подселять? крепостными?

  1 Нравится
Ответить
