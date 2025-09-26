Предприниматели предлагали определять границы запретных зон по кадастровым границам земельных участков

26 сентября 2025, 07:00, ИА Амител

Депутаты Барнаула отказались смягчить правила ночной продажи алкоголя в барах / Фото: duma-barnaul.ru

Барнаульские депутаты поддержали интересы жителей города в споре о ночной торговле алкоголем. Владельцы баров предлагали изменить методику расчета прилегающих территорий к многоквартирным домам, где запрещена продажа спиртного, но городская дума отклонила эту инициативу.

Предприниматели предлагали определять границы запретных зон по кадастровым границам земельных участков вместо действующего правила 20 метров от стен домов. По мнению депутатов, это изменение привело бы к появлению круглосуточных баров в непосредственной близости от жилых домов, особенно в районах советской застройки.

Председатель гордумы Галина Буевич отметила, что существующие ограничения уже доказали свою эффективность.

«Благодаря ряду последовательных решений нам удалось упорядочить продажу алкоголя. Жалоб на шум от граждан стало значительно меньше. Депутаты опасаются, что смягчение правил станет "шагом назад" и нарушит покой жителей», – заявила она.

Решение сохраняет действующий порядок, согласно которому заведения общепита площадью менее 30 кв. метров, расположенные ближе 20 метров к жилым домам, не могут продавать алкоголь.