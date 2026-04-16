Депутаты предложили бесплатно кормить школьников и студентов из малообеспеченных семей
Сейчас бесплатно кормят только младшеклассников
16 апреля 2026, 10:33, ИА Амител
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" выступили с инициативой расширить программу бесплатного горячего питания. В обращении на имя министра просвещения Сергея Кравцова они предложили кормить за государственный счет учеников 5–11-х классов и студентов средних профессиональных учреждений из семей с низким доходом, сообщает РИА Новости.
Критерий нуждаемости — среднедушевой доход семьи не выше двух региональных прожиточных минимумов. Авторы инициативы — лидер партии Сергей Миронов и глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
Сейчас, напомнили депутаты, бесплатное питание по федеральному закону гарантировано только ученикам начальной школы — с 1-го по 4-й класс. Остальные могут рассчитывать лишь на выборочные региональные льготы.
«Именно в возрасте от 10 до 19 лет формируется здоровье и закладывается будущий человеческий капитал. Недостаточное или нерегулярное питание в этот период напрямую влияет на здоровье, успеваемость и будущее ребят», — подчеркнула Лантратова.
По ее мнению, новая мера позволит адресно поддерживать нуждающихся учащихся, укрепить их здоровье и повысить потенциал будущих поколений.
10:46:17 16-04-2026
Валом хороших предложений накануне выборов в Госдуму обычно губят саму идею , ибо кроме сказать необходимо ещё и отстоять её.
10:52:02 16-04-2026
Всех школьников и детсад бесплатно кормить, без присвоения статусов.
На иноземцев тратится уйма денег за счет родителей и предков наших детей.
10:53:22 16-04-2026
Делить детей по статусу на малоимущих - скотство.
За такое карать надо
11:28:41 16-04-2026
В школу ходят учиться, сколько можно это обсуждать. В старые добрые времена в школах была булочка и что нибудь попить. Питалась только продленка. А сейчас уже не знают чем их накормить, а они уде обьелись, учителей за людей не считают. Как говорил древний философ Сенека "Избыток пищи мешает тонкостм ума"Может стоит на это выражение обратить внимание
12:08:20 16-04-2026
Гость (11:28:41 16-04-2026) В школу ходят учиться, сколько можно это обсуждать. В старые... В школу пошел в 1983г, сколько помню всегда были обеды нормальные, а не булочка и попить.
12:30:46 16-04-2026
Гость (12:08:20 16-04-2026) В школу пошел в 1983г, сколько помню всегда были обеды норма... И бесплатно?
13:41:00 16-04-2026
Гость (12:30:46 16-04-2026) И бесплатно?... Нет,платили родители. Сколько - уже не помню.
12:36:28 16-04-2026
Гость (12:08:20 16-04-2026) В школу пошел в 1983г, сколько помню всегда были обеды норма...
И в какой бедной деревне так было? Даже в Российской империи во многих школах детям полагалась похлебка, а в 1918 школы обязали «питать своих детей бесплатно без различия имущественного и классового положения их родителей». В 1921 вышел Декрет Об организации питания в сельских школах
13:06:26 16-04-2026
Гость (12:36:28 16-04-2026) И в какой бедной деревне так было? Даже в Российской имп... Было что? Я разве написал, что нас не кормили?
14:55:14 16-04-2026
Гость (12:08:20 16-04-2026) В школу пошел в 1983г, сколько помню всегда были обеды норма... В школу пошел в 80-ом, обеды были всегда, если родители заплатили. Съедобным это назвать было сложно, но формально были. Школа № 90, Барнаул
15:44:28 16-04-2026
Гость (12:08:20 16-04-2026) В школу пошел в 1983г, сколько помню всегда были обеды норма... Не ври. Были завтраки, но не обеды. Обеды действительно только для продленки.
13:14:45 16-04-2026
Гость (11:28:41 16-04-2026) В школу ходят учиться, сколько можно это обсуждать. В старые... Хоть один здравый комментарий! В школу ходят знания бесплатно получать, а не бесплатно жрать.
13:54:02 16-04-2026
Гость (13:14:45 16-04-2026) Хоть один здравый комментарий! В школу ходят знания бесплатн... жрут свиньи. И в чем здравость комментария?
15:29:08 16-04-2026
Гость (13:54:02 16-04-2026) жрут свиньи. И в чем здравость комментария?... Поясняю. Вас не волнует, какие знания они у вас в школе получают, как себя ведут на уроках и на переменах, а также когда домой возвращаются из школы (это вобще жесть) - во всем виноваты учителя же)) А вас волнует только, что они в школе ... ну ладно, едят. Вот не припомню, чтобы в горячо любимом некоторыми совке родителей это волновало. На ннкоторых школьных колобков смотреть страшно уже, а вы все про едУ и про едУ.
16:15:51 16-04-2026
Гость (15:29:08 16-04-2026) Поясняю. Вас не волнует, какие знания они у вас в школе пол... Поясняю. Вас не волнует, какие знания они у вас в школе получают, как себя ведут на уроках и на переменах, а также когда домой возвращаются из школы (это вобще жесть) -
вот про это нигде никто не написал. вы свои уничижительные фантазии присовокупляете в разговор,чтобы выставить оппонента глупцом, которого ничего , кроме сытого пуза, не интересует. а по факту -ответить на вопрос вам нечем. в прекрасной советской школе вас ничему лучше не научили?
13:54:55 16-04-2026
Гость (13:14:45 16-04-2026) Хоть один здравый комментарий! В школу ходят знания бесплатн... в школах дети едят,даже если в ваше время жрали,это не повод вам опускаться
и да, кормить за счет бюджета-правильно и естественно. если дети обязаны учиться, обяжитесь их и накормить тоже,либо разрешите приходить со своей едой
13:59:05 16-04-2026
Гость (11:28:41 16-04-2026) В школу ходят учиться, сколько можно это обсуждать. В старые... А сейчас уже не знают чем их накормить, а они уде обьелись,
зеков кормить сытно и качественно вам не жаль? вон Арашуков завалил суды претензиями-кормят его де не вкусно, а вы детям жлобите...стыдно
19:31:12 16-04-2026
Гость (11:28:41 16-04-2026) В школу ходят учиться, сколько можно это обсуждать. В старые...
Учился в Советское время, кормили полноценными обедами, вполне нормально, ели практически все, за исключением отдельных индивидуумов с медицин.противопоказаниями. Находились в школе часто до двух-трех часов дня, особенно в старших классах и на одной булке, это время не протянешь, никакие знания в голову не полезут, когда у тебя желудок от голода крутит. Стоило это сильно недорого, в любом случае экономия на здоровье ребенка, это идиотизм.
15:31:40 16-04-2026
разрешите приходить со своей едой------ а вот это правильно!
16:04:28 16-04-2026
Арашуков завалил суды претензиями-кормят его де не вкусно,----- вот именно! Так и вы тогда будете ныть еще больше, чем сейчас, и чем он))
16:21:56 16-04-2026
Гость (16:04:28 16-04-2026) Арашуков завалил суды претензиями-кормят его де не вкусно,--... я привожу факты, ноете вы
сводя разговор к дешевым манипуляциям с подменой мнений
17:26:20 16-04-2026
Должны кормить всех детей, пока они ходят в садик и учатся. И нормально кормить.
18:04:39 16-04-2026
Гость (17:26:20 16-04-2026) Должны кормить всех детей, пока они ходят в садик и учатся. ...
Никто тебе ничего не должен. Тем более кормить твоих детей.