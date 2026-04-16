Депутаты предложили бесплатно кормить школьников и студентов из малообеспеченных семей

Сейчас бесплатно кормят только младшеклассников

16 апреля 2026, 10:33, ИА Амител

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" выступили с инициативой расширить программу бесплатного горячего питания. В обращении на имя министра просвещения Сергея Кравцова они предложили кормить за государственный счет учеников 5–11-х классов и студентов средних профессиональных учреждений из семей с низким доходом, сообщает РИА Новости.

Критерий нуждаемости — среднедушевой доход семьи не выше двух региональных прожиточных минимумов. Авторы инициативы — лидер партии Сергей Миронов и глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Сейчас, напомнили депутаты, бесплатное питание по федеральному закону гарантировано только ученикам начальной школы — с 1-го по 4-й класс. Остальные могут рассчитывать лишь на выборочные региональные льготы.

«Именно в возрасте от 10 до 19 лет формируется здоровье и закладывается будущий человеческий капитал. Недостаточное или нерегулярное питание в этот период напрямую влияет на здоровье, успеваемость и будущее ребят», — подчеркнула Лантратова.

По ее мнению, новая мера позволит адресно поддерживать нуждающихся учащихся, укрепить их здоровье и повысить потенциал будущих поколений.