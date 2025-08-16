НОВОСТИПолитика

"Десять из десяти". Глава Белого дома оценил встречу с Владимиром Путиным на Аляске

С его слов, в переговорах был достигнут большой прогресс

16 августа 2025, 09:25, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Президент США Дональд Трамп после саммита, который он провел с российским коллегой Владимиром Путиным 15 августа, дал интервью телеканалу Fox News. В нем он оценил встречу с главой РФ и сделал несколько заявлений об урегулировании украинского кризиса.

Как сообщает ura.ru, глава Белого дома дал высшую оценку переговорам с российским коллегой.

«По шкале от одного до десяти я бы оценил сегодняшний день на десятку», – ответил Трамп на просьбу оценить встречу с Путиным по шкале от 0 до 10 баллов.

Главные заявления президента США приводит РИА Новости:

  • Достижение соглашения по урегулированию украинского вопроса теперь зависит от Зеленского и стран ЕС.
  • Зеленский должен согласиться с тем, что многое теряет в конфликте с РФ.
  • Трамп считает Россию могучей державой, в отличие от Украины.
  • Глава Белого дома посоветовал Киеву "заключить сделку".
  • В ходе переговоров с Владимиром Путиным был достигнут большой прогресс.
  • Есть "довольно высокая вероятность" заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине.
  • Окончание украинского кризиса станет важным достижением как для Путина, так и для Зеленского.
  • Трамп допустил, что может поучаствовать во встрече российского и украинского лидеров. 
  • Евросоюзу тоже нужно "немного" поучаствовать в урегулировании.
  • У России большой ядерный потенциал, с которым необходимо считаться.

Напомним, по итогам саммита Владимир Путин и Дональд Трамп провели пресс-конференцию, где рассказали об отношениях России и США, украинском вопросе и рассмотрели возможности дальнейшего сотрудничества. Посмотреть полное видео и ознакомиться с тезисами лидеров двух государств можно здесь.

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Совместная пресс-конференция Путина и Трампа по итогам саммита в Анкоридже. Полное видео

Президенты двух стран заявили журналистам, что намерены продолжать сотрудничество
Владимир Путин США Россия Политика Мир Дональд Трамп

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

09:54:35 16-08-2025

"По шкале от одного до десяти я бы оценил сегодняшний день на десятку" --- а на пресс-конференции сказал, что по Украине не получилось. У него каждый час меняется

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:27:30 16-08-2025

Гость (09:54:35 16-08-2025) "По шкале от одного до десяти я бы оценил сегодняшний день н... Торгаш с чертами шоумена...
Чё с него взять?...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

10:44:03 16-08-2025

Гость (09:54:35 16-08-2025) "По шкале от одного до десяти я бы оценил сегодняшний день н... Иметь цель - уже многое.. Если она здравая, то ещё лучше. ловля на словах - не здравое поведение..

  -4 Нравится
Ответить
