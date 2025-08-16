"Десять из десяти". Глава Белого дома оценил встречу с Владимиром Путиным на Аляске

С его слов, в переговорах был достигнут большой прогресс

16 августа 2025, 09:25, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Президент США Дональд Трамп после саммита, который он провел с российским коллегой Владимиром Путиным 15 августа, дал интервью телеканалу Fox News. В нем он оценил встречу с главой РФ и сделал несколько заявлений об урегулировании украинского кризиса.

Как сообщает ura.ru, глава Белого дома дал высшую оценку переговорам с российским коллегой.

«По шкале от одного до десяти я бы оценил сегодняшний день на десятку», – ответил Трамп на просьбу оценить встречу с Путиным по шкале от 0 до 10 баллов.

Главные заявления президента США приводит РИА Новости:

Достижение соглашения по урегулированию украинского вопроса теперь зависит от Зеленского и стран ЕС.

Зеленский должен согласиться с тем, что многое теряет в конфликте с РФ.

Трамп считает Россию могучей державой, в отличие от Украины.

Глава Белого дома посоветовал Киеву "заключить сделку".

В ходе переговоров с Владимиром Путиным был достигнут большой прогресс.

Есть "довольно высокая вероятность" заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Окончание украинского кризиса станет важным достижением как для Путина, так и для Зеленского.

Трамп допустил, что может поучаствовать во встрече российского и украинского лидеров.

Евросоюзу тоже нужно "немного" поучаствовать в урегулировании.

У России большой ядерный потенциал, с которым необходимо считаться.

Напомним, по итогам саммита Владимир Путин и Дональд Трамп провели пресс-конференцию, где рассказали об отношениях России и США, украинском вопросе и рассмотрели возможности дальнейшего сотрудничества. Посмотреть полное видео и ознакомиться с тезисами лидеров двух государств можно здесь.