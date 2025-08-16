"Десять из десяти". Глава Белого дома оценил встречу с Владимиром Путиным на Аляске
С его слов, в переговорах был достигнут большой прогресс
16 августа 2025, 09:25, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп после саммита, который он провел с российским коллегой Владимиром Путиным 15 августа, дал интервью телеканалу Fox News. В нем он оценил встречу с главой РФ и сделал несколько заявлений об урегулировании украинского кризиса.
Как сообщает ura.ru, глава Белого дома дал высшую оценку переговорам с российским коллегой.
«По шкале от одного до десяти я бы оценил сегодняшний день на десятку», – ответил Трамп на просьбу оценить встречу с Путиным по шкале от 0 до 10 баллов.
Главные заявления президента США приводит РИА Новости:
- Достижение соглашения по урегулированию украинского вопроса теперь зависит от Зеленского и стран ЕС.
- Зеленский должен согласиться с тем, что многое теряет в конфликте с РФ.
- Трамп считает Россию могучей державой, в отличие от Украины.
- Глава Белого дома посоветовал Киеву "заключить сделку".
- В ходе переговоров с Владимиром Путиным был достигнут большой прогресс.
- Есть "довольно высокая вероятность" заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине.
- Окончание украинского кризиса станет важным достижением как для Путина, так и для Зеленского.
- Трамп допустил, что может поучаствовать во встрече российского и украинского лидеров.
- Евросоюзу тоже нужно "немного" поучаствовать в урегулировании.
- У России большой ядерный потенциал, с которым необходимо считаться.
Напомним, по итогам саммита Владимир Путин и Дональд Трамп провели пресс-конференцию, где рассказали об отношениях России и США, украинском вопросе и рассмотрели возможности дальнейшего сотрудничества. Посмотреть полное видео и ознакомиться с тезисами лидеров двух государств можно здесь.
09:54:35 16-08-2025
"По шкале от одного до десяти я бы оценил сегодняшний день на десятку" --- а на пресс-конференции сказал, что по Украине не получилось. У него каждый час меняется
10:27:30 16-08-2025
Гость (09:54:35 16-08-2025) "По шкале от одного до десяти я бы оценил сегодняшний день н... Торгаш с чертами шоумена...
Чё с него взять?...
10:44:03 16-08-2025
Гость (09:54:35 16-08-2025) "По шкале от одного до десяти я бы оценил сегодняшний день н... Иметь цель - уже многое.. Если она здравая, то ещё лучше. ловля на словах - не здравое поведение..