Совместная пресс-конференция Путина и Трампа по итогам саммита в Анкоридже. Полное видео
Президенты двух стран заявили журналистам, что намерены продолжать сотрудничество
16 августа 2025, 09:00, ИА Амител
15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон вблизи Анкориджа (штат Аляска) состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит в формате "три на три" продлился 2 часа 45 минут, после чего российский и американский лидеры провели совместную пресс-конференцию, где сделали ряд важных заявлений. Основные тезисы передает "Коммерсантъ".
Заявления президента РФ Владимира Путина
О саммите
- Переговоры прошли конструктивно и взаимоуважительно, были весьма обстоятельными и полезными.
Об отношениях с США
- РФ и США – близкие соседи, хоть и разделены океаном.
- Россия признательна США за бережное отношение к памяти советских летчиков, захороненных на Аляске.
- Отношения государств скатились до самой низкой точки со времен холодной войны, встреча реально назрела.
- России и США необходимо вернуться к сотрудничеству.
- У стран много интересных направлений для совместной работы.
- России и США есть что предложить друг другу – от технологий до Арктики.
Об урегулировании конфликта на Украине
- РФ считала и считает украинский народ братским, а происходящее – трагедией и тяжелой болью.
- Чтобы урегулирование носило устойчивый характер, нужно ликвидировать первопричины кризиса.
- Россия готова работать над безопасностью Украины.
- Рассчитываю, что сегодняшние договоренности будут отправной точкой для достижения мира на Украине.
Заявления президента США Дональда Трампа
- Шанс достичь мира есть, и он неплохой, однако сделки пока нет.
- Путин, как и я, намерен завершить конфликт на Украине.
- Созвонюсь с Зеленским и европейскими лидерами.
- Мы достигли существенного прогресса, у меня с Путиным очень хорошие отношения.
- Много пунктов по Украине согласовано, есть шанс на договоренности по остальным.
Отметим, что в ходе пресс-конференции Владимир Путин по-английски предложил Дональду Трампу провести следующую встречу в Москве:
«В следующий раз в Москве? Интересное предложение. Может быть и так, посмотрим», – ответил президент США.
