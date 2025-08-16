Совместная пресс-конференция Путина и Трампа по итогам саммита в Анкоридже. Полное видео

Президенты двух стран заявили журналистам, что намерены продолжать сотрудничество

16 августа 2025, 09:00, ИА Амител

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон вблизи Анкориджа (штат Аляска) состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит в формате "три на три" продлился 2 часа 45 минут, после чего российский и американский лидеры провели совместную пресс-конференцию, где сделали ряд важных заявлений. Основные тезисы передает "Коммерсантъ".

Заявления президента РФ Владимира Путина

О саммите

Переговоры прошли конструктивно и взаимоуважительно, были весьма обстоятельными и полезными.

Об отношениях с США

РФ и США – близкие соседи, хоть и разделены океаном.

Россия признательна США за бережное отношение к памяти советских летчиков, захороненных на Аляске.

Отношения государств скатились до самой низкой точки со времен холодной войны, встреча реально назрела.

России и США необходимо вернуться к сотрудничеству.

У стран много интересных направлений для совместной работы.

России и США есть что предложить друг другу – от технологий до Арктики.

Об урегулировании конфликта на Украине

РФ считала и считает украинский народ братским, а происходящее – трагедией и тяжелой болью.

Чтобы урегулирование носило устойчивый характер, нужно ликвидировать первопричины кризиса.

Россия готова работать над безопасностью Украины.

Рассчитываю, что сегодняшние договоренности будут отправной точкой для достижения мира на Украине.

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Заявления президента США Дональда Трампа

Шанс достичь мира есть, и он неплохой, однако сделки пока нет.

Путин, как и я, намерен завершить конфликт на Украине.

Созвонюсь с Зеленским и европейскими лидерами.

Мы достигли существенного прогресса, у меня с Путиным очень хорошие отношения.

Много пунктов по Украине согласовано, есть шанс на договоренности по остальным.

Отметим, что в ходе пресс-конференции Владимир Путин по-английски предложил Дональду Трампу провести следующую встречу в Москве: