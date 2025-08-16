НОВОСТИПолитика

Совместная пресс-конференция Путина и Трампа по итогам саммита в Анкоридже. Полное видео

Президенты двух стран заявили журналистам, что намерены продолжать сотрудничество

16 августа 2025, 09:00, ИА Амител

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон вблизи Анкориджа (штат Аляска) состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит в формате "три на три" продлился 2 часа 45 минут, после чего российский и американский лидеры провели совместную пресс-конференцию, где сделали ряд важных заявлений. Основные тезисы передает "Коммерсантъ".

Заявления президента РФ Владимира Путина

О саммите

  • Переговоры прошли конструктивно и взаимоуважительно, были весьма обстоятельными и полезными.

Об отношениях с США

  • РФ и США – близкие соседи, хоть и разделены океаном.
  • Россия признательна США за бережное отношение к памяти советских летчиков, захороненных на Аляске.
  • Отношения государств скатились до самой низкой точки со времен холодной войны, встреча реально назрела.
  • России и США необходимо вернуться к сотрудничеству.
  • У стран много интересных направлений для совместной работы.
  • России и США есть что предложить друг другу – от технологий до Арктики.

Об урегулировании конфликта на Украине

  • РФ считала и считает украинский народ братским, а происходящее – трагедией и тяжелой болью.
  • Чтобы урегулирование носило устойчивый характер, нужно ликвидировать первопричины кризиса.
  • Россия готова работать над безопасностью Украины.
  • Рассчитываю, что сегодняшние договоренности будут отправной точкой для достижения мира на Украине.
Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Заявления президента США Дональда Трампа

  • Шанс достичь мира есть, и он неплохой, однако сделки пока нет.
  • Путин, как и я, намерен завершить конфликт на Украине.
  • Созвонюсь с Зеленским и европейскими лидерами.
  • Мы достигли существенного прогресса, у меня с Путиным очень хорошие отношения.
  • Много пунктов по Украине согласовано, есть шанс на договоренности по остальным.

Отметим, что в ходе пресс-конференции Владимир Путин по-английски предложил Дональду Трампу провести следующую встречу в Москве:

«В следующий раз в Москве? Интересное предложение. Может быть и так, посмотрим», – ответил президент США.

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: Гавриил Григоров /ТАСС

"Шанс на мир есть". Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске

Следующая встреча российского и американского лидеров, вероятно, состоится в Москве
НОВОСТИПолитика
Владимир Путин США Россия Политика Дональд Трамп

Комментарии 0

Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров