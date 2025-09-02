НОВОСТИНаука и образование

"Дети должны изучать". Алтайские педагоги о сокращении часов иностранного языка в школах

Мнения о предлагаемых нововведениях разделились, но репетиторы ждут прироста клиентов

02 сентября 2025, 07:15, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Два урока в неделю вместо трех – в Министерстве просвещения предложили сократить изучение иностранного языка в средних классах. Изменения пока в проекте, но новые нормы могут вступить в силу в Алтайском крае со следующего, 26-27 учебного года. Алтайские педагоги и предприниматели высказались о нововведении в эфире Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Инициаторы уверены: это снизит нагрузку на школьников, а программы якобы можно адаптировать, "не снижая качества обучения". Сокращение коснется всех иностранных языков в школе. Однако некоторые педагоги не рады – на условиях анонимности опасения высказала учитель иностранного языка из Барнаула.

«И сейчас дети английский не знают, а так, возможно, у репетиторов поубавится работы. Чаще всего к ним идут, чтобы разобраться с "домашкой". Меньше часов языка в школе – значит, меньше домашней работы и меньше потребности в помощи. Сейчас и те, кто платные услуги оказывает, и обычные школьные учителя переживают – урежут часы, и зарплата снизится. Правда, есть вероятность, что те, кому правда интересны языки, будут учить их как хобби – например, азиатские. Сейчас очень популярны Китай, Корея, Япония», – рассказала она. 

Иную точку зрения высказала Екатерина Зельман, сооснователь барнаульской школы "Языкозайка". По ее мнению, двух часов в неделю достаточно для освоения базового знания иностранного языка – особенно тем, кому не хочется большего. 

«А для тех ребятишек, которые хотят изучать, возможно, планируют переезды или профессию, связанную с языками, – это замечательная возможность выбрать подходящий формат для себя: любого преподавателя из любой страны, из любой точки мира», – заявила Зельман. 

Дмитрий Звонов, директор по развитию Института кадровых технологий, назвал обучение языкам прекрасным способом развивать мозг, а сокращение часов оценил отрицательно.

«Дети должны изучать языки. Сам я окончил гимназию с углубленным изучением английского языка. Чем отличается простая школа от специализированной? Правильно, количеством занятий. У нас в начальной школе был по три дня в неделю английский, потом каждый день», – заявил Звонов. 

Соруководитель образовательного центра "ИМКА Прайм" Оксана Павлова сообщила, что в этом августе спрос на услуги вырос – в частности, на базовый английский для ЕГЭ и китайский. Если в следующем году часы на языки сократят, то ситуация может развиваться двумя путями. 

«Мы можем столкнуться и с уменьшением потока студентов, и с увеличением. Многие родители будут искать альтернативные способы обучения для своих детей. Например, программы выездного курса, когда дети изучают иностранный язык с носителями языка, вожатыми, иностранными гостями. В этом случае сокращение часов в школьной программе открывает новые возможности для онлайн-школ: создавать новые направления, новые программы», – заявила Павлова. 

Виктория Веселова, преподаватель и методист языковой школы "Саншайн", ожидает рост клиентов – малое количество часов не даст нормально подготовиться к государственным экзаменам. Однако главной целью является развитие стойкого интереса: чтобы ребенок хотел сам изучать язык, а не просто демонстрировать знания на экзамене. 

Опыт других регионов показывает, что инициатива сокращения часов иностранного не нашла единого понимания в стране. В Ростовской и Челябинской областях ее уже внедряют, на Кубани педагоги встретили идею в штыки, а в ЯНАО учителя настаивают на обсуждении с родителями и школами. Эксперты уверены: для мотивированных детей меньше уроков в расписании обернется ростом спроса на репетиторов и дополнительные курсы, а для остальных – риском снижения уровня владения языком.

Сюжет на Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

Алтайский край образование школы Бизнес FM Барнаул
Читайте также в сюжете: Business FM Барнаул

Комментарии 37

Avatar Picture
гость

08:09:26 02-09-2025

Ну честно уж давайте:никто в школе качественно не выучил иностранный язык. \в обычной школе. \всегда приходилось доучивать самостоятельно и за деньги. Или учить заново после школы. Опять же чаще всего за деньги. И еще честнее-русский-то язык не очень знают, посмотрите, какая неграмотность вокруг! порой на рекламных щитах ошибки...не говоря уж об остальном.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:06:27 02-09-2025

гость (08:09:26 02-09-2025) Ну честно уж давайте:никто в школе качественно не выучил ино... Чтобы качественно выучить язык в школе, его просто должно быть не два часа в неделю) Там, где того же английского много, как минимум на В2 его вполне реально выучить. Было бы желание. Ну а ежели оставить один урок в месяц - то никаких знаний не будет. И неважно, будет это английский, астрономия или математика. А незнание русского - так плюсом к урокам читать надобно. Как минимум. Хотя... Так, как сейчас издаются книги - без редакции и коррекции - может и не помочь)

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:34:37 02-09-2025

гость (08:09:26 02-09-2025) Ну честно уж давайте:никто в школе качественно не выучил ино... Полностью согласен. Долдонить иностранный язык ГОДАМИ, а на выходе получить ни бе ни ме. Частный репетитор за полгода какой-то уровень даст, школа за годы обычения - никакой уровень. Я тебе больше скажу. В школе физкультура это ещё большее днище. За 11 лет не привить ребёнку знания о здоровье и спорте, не вырастить его за 11 лет просто до нормального уровня развития - это учителям физры прям надо было стараться. Тренер за год любого человека подтянет и направит на верную стезю. Учитель физкультуры за 11 лет не сделает НИЧЕГО.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:58:59 02-09-2025

Гость (09:34:37 02-09-2025) Полностью согласен. Долдонить иностранный язык ГОДАМИ, а на ... Я правильно понимаю, что вы предлагаете оставть в школе только политинформацию, а все остальное пусть учат сами?) Ну если никто в школе ничему научить не может в принципе. Сделать адекватные программы? - Нет. Убрать из школы половину предметов под предлогом, что все равно никто ничего не знает - да. Отлично же. И забот никаких. Кстати о птичках - почему-то ученики нашей учительницы иностранного встречались на вузовских олимпиадах по языку, хотя школа была отнюдь не языковая. Не подскажете, почему?) Может, просто преподавать надо было нормально?)

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:01:12 02-09-2025

Гость (09:34:37 02-09-2025) Полностью согласен. Долдонить иностранный язык ГОДАМИ, а на ... Извините. Посмотришь фото школьниов из ссср, особенно старшеклассников - парни физически развиты, косая сажень в плечах, высокие. А сегодня ? А про изучение ин.языков. Как минимум улучшение памяти, развитие мозга.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:24:43 02-09-2025

Гость (11:01:12 02-09-2025) Извините. Посмотришь фото школьниов из ссср, особенно старше... Доовайти усе молится богу нашему, гооосподи блогослови души наши уси как на землеееее, так и на небесииии.
А что по образованию, так его же НЕТ - от слова СОВСЕМ.
Выйдите на улицу и послушайте как разговаривает НАША молодежь (мат - пере мат).

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:48:32 02-09-2025

Гость (09:34:37 02-09-2025) Полностью согласен. Долдонить иностранный язык ГОДАМИ, а на ... Ну всё правильно вы говорите. Где количество, а где качество. У репетитора сколько учеников? Один в час. У учителя 30. Вы кем работаете? Ну, допустим, гаишником... Сможете проверить документы у всех машин выезжающих из города?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

08:35:23 02-09-2025

Как символично, менять иностранные языки на "духовность". До закрытия границ остаётся три, два, один...

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:29:15 02-09-2025

Sic semper tyrannis (08:35:23 02-09-2025) Как символично, менять иностранные языки на "духовность". До... до трех считать умеете даже в обратном порядке. ФМШ НГУ?

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:07 02-09-2025

Musik (09:29:15 02-09-2025) до трех считать умеете даже в обратном порядке. ФМШ НГУ?...
Не угадал. КГБУЗ СОШ НИУ ВШЭ ФСБ

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:30:25 05-09-2025

Sic semper tyrannis (08:35:23 02-09-2025) Как символично, менять иностранные языки на "духовность". До... Давно пора закрыть границы с бездуховными странами. Православные скрепцы могут выезжать только в высокодуховные страны - Иран, Афганистан, Северная Корея.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:36 02-09-2025

Никогда не совпадали понятия цивилизации языковедов с инженерами. Для разведения интересов по разным сторонам давно созданы физико-математические и языковые классы и даже целые школы. Нелепой выглядит установка высокой планки подготовки продвинутых учителей иностранного языка в обычных классах. Беда не в низких оценках, а в том что их подача знаний не подходит для незаинтересованных ни по возможности ее усвоения, ни по количеству домашних заданий.
В целом решение здравое

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:34 02-09-2025

Гость (09:52:36 02-09-2025) Никогда не совпадали понятия цивилизации языковедов с инжене...
В каком месте оно здравое? Всё международное общение происходит на английском, вся техническая литература в первую очередь пишется на английском. Да, современные онлайн-переводчики и LLM справляются на ура с переводом бытового разговора или тех. документации, но знание таких языков как английский или китайский дает ОГРОМНОЕ преимущество в любой сфере от профессиональной до личной.
И ладно бы если это время отводилось под что-то не менее ценное, например математика или физика или русский язык или ныне вообще отмененное обществознание. Да даже, о ужас, половое воспитание для школьников было бы в 1000 раз полезнее чем ЭТО...

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:25:28 02-09-2025

Гость (09:52:36 02-09-2025) Никогда не совпадали понятия цивилизации языковедов с инжене... Иностранный язык в школе учат не для того, чтоб все переводчиками стали, так же, как музыку на уровне консерватории не преподают. Язык учат для тренировки мозга и общего культурного развития. И так уже ничего полезного в школе не осталось. Математика с физикой - репититоры, языки - репититоры. Физ-ра с трудами - только "теория". Зачем ребёнок весь день в школе мается - не понятно. Только, что не в смартфоне залипает.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:49:50 02-09-2025

Гость (11:25:28 02-09-2025) Иностранный язык в школе учат не для того, чтоб все переводч... странно, а во всем остальном цивилизованном мире, дети в школах учат английский и уже с малых лет свободно на нем общаются - чудеса, да и только) а еще дети по приезде в англоязычных (и не только) странах уже через пол года начинают говорить на новом языке как носители и без акцента

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
v

16:43:25 02-09-2025

Гость (13:49:50 02-09-2025) странно, а во всем остальном цивилизованном мире, дети в шко... "цивизованные страны"(тм) ахах ну ясно

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:16:00 02-09-2025

Скорее всего, программа изучения ин языка в посл время была построена такой, что по окончанию школы дети не владели им. А сейчас совсем хотят убрать, минимум образования и развития

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:49:48 02-09-2025

В ЧАСТНЫХ ШКОЛАХ НИЧЕГО НЕ СОКРАТИЛИ, ВСЕ НОРМАЛЬНО. НАОБОРОТ КРУЖКИ ЕСТЬ С носителями ЯЗЫКА - АНГЛИЙСКИЙ, КИТАЙСКИЙ, ЯЗЫКОВОЙ ЛАГЕРЬ ПОСЕЩАТЬ В КИТАЕ ИЛИ МАЛАЗИИ, ТОЕСТЬ МОЖНО УЧИТЬСЯ НОРМАЛЬНО

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:08:16 02-09-2025

Иностранный язык, это развитие мышления, понятие чужой культуры, их уровня жизни, возможного единения с носителями языка.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:44:02 02-09-2025

Гость (15:08:16 02-09-2025) Иностранный язык, это развитие мышления, понятие чужой культ... а почему именно английский?
не французскийи не испанский?

язык можно просто на курсах выучить
в чем проблема то?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:04:47 02-09-2025

Гость (16:44:02 02-09-2025) язык можно просто на курсах выучить... Ну тогда разгоняйте учителей иностранных языков со школ потому что они зря зарплату получают и ничему не учат, а родителям учеников оплачивайте курсы с репетиторами английского.
P.S. Испанский язык тебе только в картелях понадобится, а французский - в борделях.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:21:13 05-09-2025

Гость (17:04:47 02-09-2025) Ну тогда разгоняйте учителей иностранных языков со школ пото... Французский, на минутку, это как минимум язык большой эстрады с известными певцами, можно даже сказать второй эстрады после англоязычныз исподнителей, а там еще кино и летратура специфичные. Французский изучают в большом количестве стран.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:24:21 05-09-2025

Гость (17:04:47 02-09-2025) Ну тогда разгоняйте учителей иностранных языков со школ пото... Французский много в каких странах изучают и французская музыка широко известна.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:56:52 02-09-2025

Где прочли про английский... Пишите обо мне, думаете про себя. Учиться надо было. Хотя бы в школе. Хотя бы в начальном классе.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мирра

16:05:18 02-09-2025

Я училась в обычной школе и сдала английский через четыре года без репетиторов на факультет иностранных языков. Чтобы знать язык, учебники должны быть нормальные , а не те, которые сейчас. Английский -международный язык, знания его необходимо. Итак школьники ничего не знают,думать перестанут скоро совсем.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:12:18 03-09-2025

Совсем нет желания единиться с народностью Великого Королевства, всегда было непонятно почему этот язык в школе преподается в стиле возвеличивания островных идеалов.
В универе учили ту же граматику и разговорный, а потом технический без всяких "Вау, какой великий язык", без сектантства.
Кому нужен иностранный язык с полным погружением как профнаправление получайте его в факультативах и английских школах, это не только не запрещено, но и доступно.
Гуманитарии не хотят углублено изучать естественные науки, уверенно обосновывая своим складом ума, так оставьте возможность выбора в развитие тем чей ум не наделён Вашими способностями, выбор должен быть у всех, а базовые знания иметь разумные границы с влажностью гибкой коррекции.
Решение принято в министерстве образования, соответствующими специалистами, не депутатами.
Образ преподавателя в современном мире изменяется, многое даётся без участия вживую, это данность, роль учителей тоже меняется качественно и количественно.
Оспаривающие это в Интернете удивляют

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:04:11 03-09-2025

Гость (03:12:18 03-09-2025) Совсем нет желания единиться с народностью Великого Королевс... Следующий логичный шаг: сделать тригонометрию факультативом.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:23:37 03-09-2025

Гость (09:04:11 03-09-2025) Следующий логичный шаг: сделать тригонометрию факультативом.... }}

Основные предметы - ОДНКР и Разговоры о важном, физкультура и Музыка (чтобы Шамана и Газманова изучать) Все остальное - факультативы!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:37:38 03-09-2025

Гость (09:04:11 03-09-2025) Следующий логичный шаг: сделать тригонометрию факультативом.... слово "факультатив" плохое, не юзайте.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:51:20 05-09-2025

Гость (03:12:18 03-09-2025) Совсем нет желания единиться с народностью Великого Королевс... Боже, это такая тупость, связывать язык и нацию, думать, что английский язык это только про Соединённое Королевство, Королева Елизавета, Англия, чашка чая, чопорность, тупые и гордые англосаксы и остальные стереотипы
Английский язык это как минимум развитие мышления, возможность шире смотреть на мир, познавать другие культуры и нации, видеть мир другими глазами.
Английский язык используется везде, далеко не только в Англии и Америке, это международный язык, и пока другие страны стремятся к тому, чтобы их школьники знали его лучше и лучше, мы сокращаем его изучение в школах
Далеко не единой русской культурой и русским языком должен жить россиянин

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:48:42 03-09-2025

Гость (16:44:02 02-09-2025) а почему именно английский?не французскийи не испанский... Уважаемые, в СССР было в обычной школе по 2 урока иняза, начиная с 5 класса, а в 10, когда ещё не было 11 все сдавали экзамены по иностранному языку и поступали в языковые вузы. Все потому, что родители не винили поголовно учителей, а спрашивали и со своих деток как у них дела.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяна

21:56:49 03-09-2025

Те родители кто считает что его ребёнку нужен английский язык учат его лет 3 вот тогда ребёнок знать язык будет.Но большинству он не нужен от слова совсем.Для общего развития 2 часа достаточно.А если вам мало пожалуста в специализированные школы и класса.А большинству это просто не нужно.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:33:44 04-09-2025

Мирра (16:05:18 02-09-2025) Я училась в обычной школе и сдала английский через четыре го... Значит вам такой учитель попался, учителя английского 1 из 10 нормальные

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ариадна

06:50:36 05-09-2025

90 процентов учителей английского языка, увы, не знают английского языка. БОльшая часть уроков английского в школе - чистейшая профанация. Можно, конечно, дальше кровати в борделе переставлять, а можно попытаться сделать профессию учителя достойной, а учебники и программы вменяемыми. Пока что никаких просветов не видно, чинушки от образования рапортуют, что всё отлично.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Елена

08:24:27 05-09-2025

Давайте честно- не стоит преувеличивать уже имеющиеся"заслуги" по преподаванию иностранных языков в школе. Дети двое пришли с начальной школы из гимназии в другую школу в другом регионе. Уже говорили на бытовом уровне. Им смогли отбить охоту вообще заниматься иностранным. Так что кому язык действительно нужен- они знают где искать. А вот основы как быть патриотом своей Родины? На семьи нет нет надежды. Сами родители недовоспитаны

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:05:08 05-09-2025

Гость (11:01:12 02-09-2025) Извините. Посмотришь фото школьниов из ссср, особенно старше... Ага, прямо все физически развитые, что аж косая сажень в плечах. В нашем полностью советском классе не было интересней развлечения, чем прогулять физкультуру.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:39:18 05-09-2025

Интересно чего можно добица в рф зная только английский.. Это даже не языки коренных народов, о которых почему-то мало вспоминают в качестве изучения иностранных, а довольно сложный язык с запутанной орфографией и системой времен плюс на латинице вместо кириллицы. С друной стороны, языки гуманитариям даюца лучше всяких физик, химий, математик, а значит определенно нужны в школе

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров