"Дети должны изучать". Алтайские педагоги о сокращении часов иностранного языка в школах

Мнения о предлагаемых нововведениях разделились, но репетиторы ждут прироста клиентов

02 сентября 2025, 07:15, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Два урока в неделю вместо трех – в Министерстве просвещения предложили сократить изучение иностранного языка в средних классах. Изменения пока в проекте, но новые нормы могут вступить в силу в Алтайском крае со следующего, 26-27 учебного года. Алтайские педагоги и предприниматели высказались о нововведении в эфире Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Инициаторы уверены: это снизит нагрузку на школьников, а программы якобы можно адаптировать, "не снижая качества обучения". Сокращение коснется всех иностранных языков в школе. Однако некоторые педагоги не рады – на условиях анонимности опасения высказала учитель иностранного языка из Барнаула.

«И сейчас дети английский не знают, а так, возможно, у репетиторов поубавится работы. Чаще всего к ним идут, чтобы разобраться с "домашкой". Меньше часов языка в школе – значит, меньше домашней работы и меньше потребности в помощи. Сейчас и те, кто платные услуги оказывает, и обычные школьные учителя переживают – урежут часы, и зарплата снизится. Правда, есть вероятность, что те, кому правда интересны языки, будут учить их как хобби – например, азиатские. Сейчас очень популярны Китай, Корея, Япония», – рассказала она.

Иную точку зрения высказала Екатерина Зельман, сооснователь барнаульской школы "Языкозайка". По ее мнению, двух часов в неделю достаточно для освоения базового знания иностранного языка – особенно тем, кому не хочется большего.

«А для тех ребятишек, которые хотят изучать, возможно, планируют переезды или профессию, связанную с языками, – это замечательная возможность выбрать подходящий формат для себя: любого преподавателя из любой страны, из любой точки мира», – заявила Зельман.

Дмитрий Звонов, директор по развитию Института кадровых технологий, назвал обучение языкам прекрасным способом развивать мозг, а сокращение часов оценил отрицательно.

«Дети должны изучать языки. Сам я окончил гимназию с углубленным изучением английского языка. Чем отличается простая школа от специализированной? Правильно, количеством занятий. У нас в начальной школе был по три дня в неделю английский, потом каждый день», – заявил Звонов.

Соруководитель образовательного центра "ИМКА Прайм" Оксана Павлова сообщила, что в этом августе спрос на услуги вырос – в частности, на базовый английский для ЕГЭ и китайский. Если в следующем году часы на языки сократят, то ситуация может развиваться двумя путями.

«Мы можем столкнуться и с уменьшением потока студентов, и с увеличением. Многие родители будут искать альтернативные способы обучения для своих детей. Например, программы выездного курса, когда дети изучают иностранный язык с носителями языка, вожатыми, иностранными гостями. В этом случае сокращение часов в школьной программе открывает новые возможности для онлайн-школ: создавать новые направления, новые программы», – заявила Павлова.

Виктория Веселова, преподаватель и методист языковой школы "Саншайн", ожидает рост клиентов – малое количество часов не даст нормально подготовиться к государственным экзаменам. Однако главной целью является развитие стойкого интереса: чтобы ребенок хотел сам изучать язык, а не просто демонстрировать знания на экзамене.

Опыт других регионов показывает, что инициатива сокращения часов иностранного не нашла единого понимания в стране. В Ростовской и Челябинской областях ее уже внедряют, на Кубани педагоги встретили идею в штыки, а в ЯНАО учителя настаивают на обсуждении с родителями и школами. Эксперты уверены: для мотивированных детей меньше уроков в расписании обернется ростом спроса на репетиторов и дополнительные курсы, а для остальных – риском снижения уровня владения языком.