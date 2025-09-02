"Дети должны изучать". Алтайские педагоги о сокращении часов иностранного языка в школах
Мнения о предлагаемых нововведениях разделились, но репетиторы ждут прироста клиентов
02 сентября 2025, 07:15, ИА Амител
Два урока в неделю вместо трех – в Министерстве просвещения предложили сократить изучение иностранного языка в средних классах. Изменения пока в проекте, но новые нормы могут вступить в силу в Алтайском крае со следующего, 26-27 учебного года. Алтайские педагоги и предприниматели высказались о нововведении в эфире Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Инициаторы уверены: это снизит нагрузку на школьников, а программы якобы можно адаптировать, "не снижая качества обучения". Сокращение коснется всех иностранных языков в школе. Однако некоторые педагоги не рады – на условиях анонимности опасения высказала учитель иностранного языка из Барнаула.
«И сейчас дети английский не знают, а так, возможно, у репетиторов поубавится работы. Чаще всего к ним идут, чтобы разобраться с "домашкой". Меньше часов языка в школе – значит, меньше домашней работы и меньше потребности в помощи. Сейчас и те, кто платные услуги оказывает, и обычные школьные учителя переживают – урежут часы, и зарплата снизится. Правда, есть вероятность, что те, кому правда интересны языки, будут учить их как хобби – например, азиатские. Сейчас очень популярны Китай, Корея, Япония», – рассказала она.
Иную точку зрения высказала Екатерина Зельман, сооснователь барнаульской школы "Языкозайка". По ее мнению, двух часов в неделю достаточно для освоения базового знания иностранного языка – особенно тем, кому не хочется большего.
«А для тех ребятишек, которые хотят изучать, возможно, планируют переезды или профессию, связанную с языками, – это замечательная возможность выбрать подходящий формат для себя: любого преподавателя из любой страны, из любой точки мира», – заявила Зельман.
Дмитрий Звонов, директор по развитию Института кадровых технологий, назвал обучение языкам прекрасным способом развивать мозг, а сокращение часов оценил отрицательно.
«Дети должны изучать языки. Сам я окончил гимназию с углубленным изучением английского языка. Чем отличается простая школа от специализированной? Правильно, количеством занятий. У нас в начальной школе был по три дня в неделю английский, потом каждый день», – заявил Звонов.
Соруководитель образовательного центра "ИМКА Прайм" Оксана Павлова сообщила, что в этом августе спрос на услуги вырос – в частности, на базовый английский для ЕГЭ и китайский. Если в следующем году часы на языки сократят, то ситуация может развиваться двумя путями.
«Мы можем столкнуться и с уменьшением потока студентов, и с увеличением. Многие родители будут искать альтернативные способы обучения для своих детей. Например, программы выездного курса, когда дети изучают иностранный язык с носителями языка, вожатыми, иностранными гостями. В этом случае сокращение часов в школьной программе открывает новые возможности для онлайн-школ: создавать новые направления, новые программы», – заявила Павлова.
Виктория Веселова, преподаватель и методист языковой школы "Саншайн", ожидает рост клиентов – малое количество часов не даст нормально подготовиться к государственным экзаменам. Однако главной целью является развитие стойкого интереса: чтобы ребенок хотел сам изучать язык, а не просто демонстрировать знания на экзамене.
Опыт других регионов показывает, что инициатива сокращения часов иностранного не нашла единого понимания в стране. В Ростовской и Челябинской областях ее уже внедряют, на Кубани педагоги встретили идею в штыки, а в ЯНАО учителя настаивают на обсуждении с родителями и школами. Эксперты уверены: для мотивированных детей меньше уроков в расписании обернется ростом спроса на репетиторов и дополнительные курсы, а для остальных – риском снижения уровня владения языком.
08:09:26 02-09-2025
Ну честно уж давайте:никто в школе качественно не выучил иностранный язык. \в обычной школе. \всегда приходилось доучивать самостоятельно и за деньги. Или учить заново после школы. Опять же чаще всего за деньги. И еще честнее-русский-то язык не очень знают, посмотрите, какая неграмотность вокруг! порой на рекламных щитах ошибки...не говоря уж об остальном.
09:06:27 02-09-2025
гость (08:09:26 02-09-2025) Ну честно уж давайте:никто в школе качественно не выучил ино... Чтобы качественно выучить язык в школе, его просто должно быть не два часа в неделю) Там, где того же английского много, как минимум на В2 его вполне реально выучить. Было бы желание. Ну а ежели оставить один урок в месяц - то никаких знаний не будет. И неважно, будет это английский, астрономия или математика. А незнание русского - так плюсом к урокам читать надобно. Как минимум. Хотя... Так, как сейчас издаются книги - без редакции и коррекции - может и не помочь)
09:34:37 02-09-2025
гость (08:09:26 02-09-2025) Ну честно уж давайте:никто в школе качественно не выучил ино... Полностью согласен. Долдонить иностранный язык ГОДАМИ, а на выходе получить ни бе ни ме. Частный репетитор за полгода какой-то уровень даст, школа за годы обычения - никакой уровень. Я тебе больше скажу. В школе физкультура это ещё большее днище. За 11 лет не привить ребёнку знания о здоровье и спорте, не вырастить его за 11 лет просто до нормального уровня развития - это учителям физры прям надо было стараться. Тренер за год любого человека подтянет и направит на верную стезю. Учитель физкультуры за 11 лет не сделает НИЧЕГО.
09:58:59 02-09-2025
Гость (09:34:37 02-09-2025) Полностью согласен. Долдонить иностранный язык ГОДАМИ, а на ... Я правильно понимаю, что вы предлагаете оставть в школе только политинформацию, а все остальное пусть учат сами?) Ну если никто в школе ничему научить не может в принципе. Сделать адекватные программы? - Нет. Убрать из школы половину предметов под предлогом, что все равно никто ничего не знает - да. Отлично же. И забот никаких. Кстати о птичках - почему-то ученики нашей учительницы иностранного встречались на вузовских олимпиадах по языку, хотя школа была отнюдь не языковая. Не подскажете, почему?) Может, просто преподавать надо было нормально?)
11:01:12 02-09-2025
Гость (09:34:37 02-09-2025) Полностью согласен. Долдонить иностранный язык ГОДАМИ, а на ... Извините. Посмотришь фото школьниов из ссср, особенно старшеклассников - парни физически развиты, косая сажень в плечах, высокие. А сегодня ? А про изучение ин.языков. Как минимум улучшение памяти, развитие мозга.
11:24:43 02-09-2025
Гость (11:01:12 02-09-2025) Извините. Посмотришь фото школьниов из ссср, особенно старше... Доовайти усе молится богу нашему, гооосподи блогослови души наши уси как на землеееее, так и на небесииии.
А что по образованию, так его же НЕТ - от слова СОВСЕМ.
Выйдите на улицу и послушайте как разговаривает НАША молодежь (мат - пере мат).
11:48:32 02-09-2025
Гость (09:34:37 02-09-2025) Полностью согласен. Долдонить иностранный язык ГОДАМИ, а на ... Ну всё правильно вы говорите. Где количество, а где качество. У репетитора сколько учеников? Один в час. У учителя 30. Вы кем работаете? Ну, допустим, гаишником... Сможете проверить документы у всех машин выезжающих из города?
08:35:23 02-09-2025
Как символично, менять иностранные языки на "духовность". До закрытия границ остаётся три, два, один...
09:29:15 02-09-2025
Sic semper tyrannis (08:35:23 02-09-2025) Как символично, менять иностранные языки на "духовность". До... до трех считать умеете даже в обратном порядке. ФМШ НГУ?
10:56:07 02-09-2025
Musik (09:29:15 02-09-2025) до трех считать умеете даже в обратном порядке. ФМШ НГУ?...
Не угадал. КГБУЗ СОШ НИУ ВШЭ ФСБ
14:30:25 05-09-2025
Sic semper tyrannis (08:35:23 02-09-2025) Как символично, менять иностранные языки на "духовность". До... Давно пора закрыть границы с бездуховными странами. Православные скрепцы могут выезжать только в высокодуховные страны - Иран, Афганистан, Северная Корея.
09:52:36 02-09-2025
Никогда не совпадали понятия цивилизации языковедов с инженерами. Для разведения интересов по разным сторонам давно созданы физико-математические и языковые классы и даже целые школы. Нелепой выглядит установка высокой планки подготовки продвинутых учителей иностранного языка в обычных классах. Беда не в низких оценках, а в том что их подача знаний не подходит для незаинтересованных ни по возможности ее усвоения, ни по количеству домашних заданий.
В целом решение здравое
11:03:34 02-09-2025
Гость (09:52:36 02-09-2025) Никогда не совпадали понятия цивилизации языковедов с инжене...
В каком месте оно здравое? Всё международное общение происходит на английском, вся техническая литература в первую очередь пишется на английском. Да, современные онлайн-переводчики и LLM справляются на ура с переводом бытового разговора или тех. документации, но знание таких языков как английский или китайский дает ОГРОМНОЕ преимущество в любой сфере от профессиональной до личной.
И ладно бы если это время отводилось под что-то не менее ценное, например математика или физика или русский язык или ныне вообще отмененное обществознание. Да даже, о ужас, половое воспитание для школьников было бы в 1000 раз полезнее чем ЭТО...
11:25:28 02-09-2025
Гость (09:52:36 02-09-2025) Никогда не совпадали понятия цивилизации языковедов с инжене... Иностранный язык в школе учат не для того, чтоб все переводчиками стали, так же, как музыку на уровне консерватории не преподают. Язык учат для тренировки мозга и общего культурного развития. И так уже ничего полезного в школе не осталось. Математика с физикой - репититоры, языки - репититоры. Физ-ра с трудами - только "теория". Зачем ребёнок весь день в школе мается - не понятно. Только, что не в смартфоне залипает.
13:49:50 02-09-2025
Гость (11:25:28 02-09-2025) Иностранный язык в школе учат не для того, чтоб все переводч... странно, а во всем остальном цивилизованном мире, дети в школах учат английский и уже с малых лет свободно на нем общаются - чудеса, да и только) а еще дети по приезде в англоязычных (и не только) странах уже через пол года начинают говорить на новом языке как носители и без акцента
16:43:25 02-09-2025
Гость (13:49:50 02-09-2025) странно, а во всем остальном цивилизованном мире, дети в шко... "цивизованные страны"(тм) ахах ну ясно
11:16:00 02-09-2025
Скорее всего, программа изучения ин языка в посл время была построена такой, что по окончанию школы дети не владели им. А сейчас совсем хотят убрать, минимум образования и развития
14:49:48 02-09-2025
В ЧАСТНЫХ ШКОЛАХ НИЧЕГО НЕ СОКРАТИЛИ, ВСЕ НОРМАЛЬНО. НАОБОРОТ КРУЖКИ ЕСТЬ С носителями ЯЗЫКА - АНГЛИЙСКИЙ, КИТАЙСКИЙ, ЯЗЫКОВОЙ ЛАГЕРЬ ПОСЕЩАТЬ В КИТАЕ ИЛИ МАЛАЗИИ, ТОЕСТЬ МОЖНО УЧИТЬСЯ НОРМАЛЬНО
15:08:16 02-09-2025
Иностранный язык, это развитие мышления, понятие чужой культуры, их уровня жизни, возможного единения с носителями языка.
16:44:02 02-09-2025
Гость (15:08:16 02-09-2025) Иностранный язык, это развитие мышления, понятие чужой культ... а почему именно английский?
не французскийи не испанский?
язык можно просто на курсах выучить
в чем проблема то?
17:04:47 02-09-2025
Гость (16:44:02 02-09-2025) язык можно просто на курсах выучить... Ну тогда разгоняйте учителей иностранных языков со школ потому что они зря зарплату получают и ничему не учат, а родителям учеников оплачивайте курсы с репетиторами английского.
P.S. Испанский язык тебе только в картелях понадобится, а французский - в борделях.
15:21:13 05-09-2025
Гость (17:04:47 02-09-2025) Ну тогда разгоняйте учителей иностранных языков со школ пото... Французский, на минутку, это как минимум язык большой эстрады с известными певцами, можно даже сказать второй эстрады после англоязычныз исподнителей, а там еще кино и летратура специфичные. Французский изучают в большом количестве стран.
15:24:21 05-09-2025
Гость (17:04:47 02-09-2025) Ну тогда разгоняйте учителей иностранных языков со школ пото... Французский много в каких странах изучают и французская музыка широко известна.
17:56:52 02-09-2025
Где прочли про английский... Пишите обо мне, думаете про себя. Учиться надо было. Хотя бы в школе. Хотя бы в начальном классе.
16:05:18 02-09-2025
Я училась в обычной школе и сдала английский через четыре года без репетиторов на факультет иностранных языков. Чтобы знать язык, учебники должны быть нормальные , а не те, которые сейчас. Английский -международный язык, знания его необходимо. Итак школьники ничего не знают,думать перестанут скоро совсем.
03:12:18 03-09-2025
Совсем нет желания единиться с народностью Великого Королевства, всегда было непонятно почему этот язык в школе преподается в стиле возвеличивания островных идеалов.
В универе учили ту же граматику и разговорный, а потом технический без всяких "Вау, какой великий язык", без сектантства.
Кому нужен иностранный язык с полным погружением как профнаправление получайте его в факультативах и английских школах, это не только не запрещено, но и доступно.
Гуманитарии не хотят углублено изучать естественные науки, уверенно обосновывая своим складом ума, так оставьте возможность выбора в развитие тем чей ум не наделён Вашими способностями, выбор должен быть у всех, а базовые знания иметь разумные границы с влажностью гибкой коррекции.
Решение принято в министерстве образования, соответствующими специалистами, не депутатами.
Образ преподавателя в современном мире изменяется, многое даётся без участия вживую, это данность, роль учителей тоже меняется качественно и количественно.
Оспаривающие это в Интернете удивляют
09:04:11 03-09-2025
Гость (03:12:18 03-09-2025) Совсем нет желания единиться с народностью Великого Королевс... Следующий логичный шаг: сделать тригонометрию факультативом.
09:23:37 03-09-2025
Гость (09:04:11 03-09-2025) Следующий логичный шаг: сделать тригонометрию факультативом.... }}
Основные предметы - ОДНКР и Разговоры о важном, физкультура и Музыка (чтобы Шамана и Газманова изучать) Все остальное - факультативы!
09:37:38 03-09-2025
Гость (09:04:11 03-09-2025) Следующий логичный шаг: сделать тригонометрию факультативом.... слово "факультатив" плохое, не юзайте.
05:51:20 05-09-2025
Гость (03:12:18 03-09-2025) Совсем нет желания единиться с народностью Великого Королевс... Боже, это такая тупость, связывать язык и нацию, думать, что английский язык это только про Соединённое Королевство, Королева Елизавета, Англия, чашка чая, чопорность, тупые и гордые англосаксы и остальные стереотипы
Английский язык это как минимум развитие мышления, возможность шире смотреть на мир, познавать другие культуры и нации, видеть мир другими глазами.
Английский язык используется везде, далеко не только в Англии и Америке, это международный язык, и пока другие страны стремятся к тому, чтобы их школьники знали его лучше и лучше, мы сокращаем его изучение в школах
Далеко не единой русской культурой и русским языком должен жить россиянин
21:48:42 03-09-2025
Гость (16:44:02 02-09-2025) а почему именно английский?не французскийи не испанский... Уважаемые, в СССР было в обычной школе по 2 урока иняза, начиная с 5 класса, а в 10, когда ещё не было 11 все сдавали экзамены по иностранному языку и поступали в языковые вузы. Все потому, что родители не винили поголовно учителей, а спрашивали и со своих деток как у них дела.
21:56:49 03-09-2025
Те родители кто считает что его ребёнку нужен английский язык учат его лет 3 вот тогда ребёнок знать язык будет.Но большинству он не нужен от слова совсем.Для общего развития 2 часа достаточно.А если вам мало пожалуста в специализированные школы и класса.А большинству это просто не нужно.
02:33:44 04-09-2025
Мирра (16:05:18 02-09-2025) Я училась в обычной школе и сдала английский через четыре го... Значит вам такой учитель попался, учителя английского 1 из 10 нормальные
06:50:36 05-09-2025
90 процентов учителей английского языка, увы, не знают английского языка. БОльшая часть уроков английского в школе - чистейшая профанация. Можно, конечно, дальше кровати в борделе переставлять, а можно попытаться сделать профессию учителя достойной, а учебники и программы вменяемыми. Пока что никаких просветов не видно, чинушки от образования рапортуют, что всё отлично.
08:24:27 05-09-2025
Давайте честно- не стоит преувеличивать уже имеющиеся"заслуги" по преподаванию иностранных языков в школе. Дети двое пришли с начальной школы из гимназии в другую школу в другом регионе. Уже говорили на бытовом уровне. Им смогли отбить охоту вообще заниматься иностранным. Так что кому язык действительно нужен- они знают где искать. А вот основы как быть патриотом своей Родины? На семьи нет нет надежды. Сами родители недовоспитаны
14:05:08 05-09-2025
Гость (11:01:12 02-09-2025) Извините. Посмотришь фото школьниов из ссср, особенно старше... Ага, прямо все физически развитые, что аж косая сажень в плечах. В нашем полностью советском классе не было интересней развлечения, чем прогулять физкультуру.
16:39:18 05-09-2025
Интересно чего можно добица в рф зная только английский.. Это даже не языки коренных народов, о которых почему-то мало вспоминают в качестве изучения иностранных, а довольно сложный язык с запутанной орфографией и системой времен плюс на латинице вместо кириллицы. С друной стороны, языки гуманитариям даюца лучше всяких физик, химий, математик, а значит определенно нужны в школе