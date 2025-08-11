Под Новосибирском девочка умерла от менингита после ошибочного диагноза ОРВИ

Проблемы начались после прививки от клещевого энцефалита

В Новосибирской области разгорается скандал вокруг смерти 12-летней Ангелины Вахненко. Мать погибшей девочки утверждает, что врачи пропустили менингит, списав симптомы на обычную простуду, и теперь требует новой экспертизы, чтобы доказать халатность медиков, сообщает "КП-Новосибирск".

По словам Веры, матери Ангелины, проблемы начались в апреле 2022 года после прививки от клещевого энцефалита. Сначала семья списала высокую температуру на реакцию от вакцины. Через несколько дней девочка ненадолго почувствовала себя лучше и даже пошла в школу, но на уроке физкультуры ей стало плохо.

«Она плакала от сильной головной боли. Когда я вызвала скорую, дочь уже не могла идти самостоятельно и повторяла: "Мама, у меня болит голова», – вспоминает Вера.

В больнице, по утверждению матери, врач отказалась госпитализировать ребенка, диагностировав ОРВИ.

«Она сказала, что завтра мы заберем дочь домой, но я настояла на госпитализации», – рассказывает Вера.

Той же ночью девочка скончалась. Посмертная экспертиза установила серозный менингит, но в медицинской карте диагноз был исправлен с "серозного" на "гнойный" с помощью корректора.

«При серозном менингите Ангелину можно было спасти», – убеждена мать.

Уголовное дело по факту смерти возбуждалось и закрывалось несколько раз. Сейчас назначена третья экспертиза, но Вера требует провести ее в другом регионе.

«В предыдущем заключении указали, что я поздно обратилась за помощью, хотя именно врач ошиблась с диагнозом», – отмечает Вера.

Мать намерена добиваться встречи с главой СК Александром Бастрыкиным, чтобы привлечь виновных к ответственности.

