Состояние ребенка было очень тяжелым и первые 100 дней своей жизни девочка провела в больнице

23 ноября 2023, 18:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Девочка весом 450 граммов родилась в Барнауле. Как сообщает "Катунь 24", ребенок появился на свет в перинатальном центре "Дар".

Малышка Аня появилась на свет в 2022 году на 25-й неделе беременности. Её вес составлял всего 450 граммов, а рост – 32 сантиметра. Самочувствие мамы резко ухудшилось на 24-й неделе беременности и ее госпитализировали в краевую больницу.

"Я пыталась себя успокаивать: скоро все закончится, меня вылечат и отправят домой. Но этого не случилось. Изначально мне поставили диагноз "острый пиелонефрит", позже – "хронический гломерулонефрит". На консилиуме решили, что, скорее всего, потребуется родоразрешение", – вспоминает она.Девушку перевели в перинатальный центр "Дар", а спустя два дня в реанимации ей сделали кесарево сечение. Состояние ребенка было очень тяжелым и первые 100 дней своей жизни девочка провела в больнице. За это время она выросла до 2,5 кг и 46 см.

Сейчас Ане полтора года. Ее рост – 73 см, вес – 8,5 кг. Ее мама отмечает, что девочка очень целеустремленная и по обследованиям у нее все хорошо.