Девочка весом 450 граммов родилась в Барнауле
Состояние ребенка было очень тяжелым и первые 100 дней своей жизни девочка провела в больнице
23 ноября 2023, 18:05, ИА Амител
Девочка весом 450 граммов родилась в Барнауле. Как сообщает "Катунь 24", ребенок появился на свет в перинатальном центре "Дар".
Малышка Аня появилась на свет в 2022 году на 25-й неделе беременности. Её вес составлял всего 450 граммов, а рост – 32 сантиметра. Самочувствие мамы резко ухудшилось на 24-й неделе беременности и ее госпитализировали в краевую больницу.
"Я пыталась себя успокаивать: скоро все закончится, меня вылечат и отправят домой. Но этого не случилось. Изначально мне поставили диагноз "острый пиелонефрит", позже – "хронический гломерулонефрит". На консилиуме решили, что, скорее всего, потребуется родоразрешение", – вспоминает она.Девушку перевели в перинатальный центр "Дар", а спустя два дня в реанимации ей сделали кесарево сечение. Состояние ребенка было очень тяжелым и первые 100 дней своей жизни девочка провела в больнице. За это время она выросла до 2,5 кг и 46 см.
Сейчас Ане полтора года. Ее рост – 73 см, вес – 8,5 кг. Ее мама отмечает, что девочка очень целеустремленная и по обследованиям у нее все хорошо.
18:42:21 23-11-2023
какая радость! очередной инвалид. сборы денег по смс. прорыв за прорывом! скоро трехдневных будут выхаживать.
20:50:26 23-11-2023
Гость (18:42:21 23-11-2023) какая радость! очередной инвалид. сборы денег по смс. прорыв... жаль, тебя не выходили.
11:11:17 24-11-2023
Гость (18:42:21 23-11-2023) какая радость! очередной инвалид. сборы денег по смс. прорыв... не дай бог вам пережить смерть своего ребенка, не говорите о чем не знаете.
11:25:29 24-11-2023
Гость (18:42:21 23-11-2023) какая радость! очередной инвалид. сборы денег по смс. прорыв... Ваш сарказм зашкаливает, для родителей хоть какой лишь бы живой, потерять ребенка это страшнее страшного.
21:19:21 23-11-2023
Элен, погоди. Может ты хотела написать "жаль, что выходили"? Ну уж прости, что случилось, то случилось. И тебе всего хорошего. Плохо, что ребята от тебя разбежались. Но, видимо, на это есть причина.
11:32:10 24-11-2023
Гость (21:19:21 23-11-2023) Элен, погоди. Может ты хотела написать "жаль, что выходили"?... нет, я написала именно то, что хотела сказать. повторю еще раз: жаль, что таких выхаживают и вообще рожают.
08:40:49 24-11-2023
Меньше бутылки водки...
11:48:18 24-11-2023
Счастья и здоровья девочке!!!!!!!!!!!!!!