Генпрокуратура добилась ареста имущества основателя "Кириешек" Штенгелова

Заседание назначено на 8 сентября

08 сентября 2025, 10:52, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Активы основателя "Кириешек" Дениса Штенгелова арестованы по решению Тверского суда Москвы. Как сообщили в Генпрокуратуре, под арест попало имущество самого бизнесмена, его отца, а также компании "Кондитерус Ком". Об этом пишет Telegram-канал "Сибирь Медиа".

Ведомство требует признать семью Штенгеловых экстремистами и обратить их имущество в доход государства. По версии прокуратуры, предприниматели оказывали помощь Украине и выводили средства за рубеж.

«Сейчас в отношении Штенгеловых возбуждено 271 исполнительное производство», – отметили в Telegram-канале.

