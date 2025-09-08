НОВОСТИОбщество

Генпрокуратура добилась ареста имущества основателя "Кириешек" Штенгелова

Заседание назначено на 8 сентября

08 сентября 2025, 10:52, ИА Амител

Активы основателя "Кириешек" Дениса Штенгелова арестованы по решению Тверского суда Москвы. Как сообщили в Генпрокуратуре, под арест попало имущество самого бизнесмена, его отца, а также компании "Кондитерус Ком". Об этом пишет Telegram-канал "Сибирь Медиа".

Ведомство требует признать семью Штенгеловых экстремистами и обратить их имущество в доход государства. По версии прокуратуры, предприниматели оказывали помощь Украине и выводили средства за рубеж.

«Сейчас в отношении Штенгеловых возбуждено 271 исполнительное производство», – отметили в Telegram-канале.

суд Прокуратура

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

11:06:42 08-09-2025

Почему сейчас, а?? Самый главный вопрос.
Почему не в 2018 году, например. Когда «Зимняя вишня» сгорела.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:19:57 08-09-2025

Гость (11:06:42 08-09-2025) Почему сейчас, а?? Самый главный вопрос. Почему не в 201... Потому что друг, возможно.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:27 08-09-2025

Гость (11:06:42 08-09-2025) Почему сейчас, а?? Самый главный вопрос. Почему не в 201...
Не было легальной возможности отжать бизнес

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:28:35 08-09-2025

он не основатель Кириешек, холдинг КДВ Групп купил компанию Сибирский берег в 2009 году, которая уже тогда продавала свою продукцию под названием Кириешки

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:36:58 08-09-2025

"....и выводили средства за рубеж", так это нужно всех тогда, кто выводит средства, такие как основатели СБЕР-а, ВТБ, Альфы и т.д. (Греф, Костин, Верхошинский)

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

15:55:18 08-09-2025

кириешки не ел.
а произведенное яшкино - было дело, грешен.
что ж мне теперь?

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:00:30 08-09-2025

Мусик (15:55:18 08-09-2025) кириешки не ел.а произведенное яшкино - было дело, греше... Пять лет расстрела.

  -7 Нравится
Ответить
