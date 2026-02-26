НОВОСТИОбщество

Одиноких пенсионеров предложили освободить от оплаты ЖКУ

Пожилые люди старше 70 лет тратят на базовые нужды до 80% своих доходов

26 февраля 2026, 16:50, ИА Амител

Одинокий пенсионер, "коммуналка", ЖКХ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
В России предложили новую инициативу по поддержке одиноких пенсионеров. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и депутат Госдумы Яна Лантратова обратились к главе Минстроя Иреку Файзуллину с предложением о компенсации расходов на ЖКУ для пожилых людей, пишут "Известия".

Согласно их предложению, с 65 лет пенсионеры смогут оплачивать только половину счетов за коммунальные услуги, а с 80 лет — полностью освободиться от этих расходов.

Эту инициативу обосновали результатами исследования НИУ ВШЭ, проведенного в 2025 году.

«Люди старше 70 лет тратят более 80% своих доходов на базовые потребности, такие как еда, лекарства и коммунальные услуги. Основные статьи расходов пенсионеров включают питание (45% доходов для людей старше 70 лет), оплату ЖКУ и аренды (17%, при этом аренда составляет менее 1%), а также лекарства и медицинские услуги (15%, и эта доля увеличивается с возрастом). После 60 лет пенсионеры значительно сокращают расходы на одежду, развлечения и путешествия», — говорится в исследовании.

Миронов подчеркнул, что необходимо обеспечить экономическую устойчивость и достойный уровень жизни для старшего поколения. Он отметил, что сегодня компенсации за коммунальные услуги и другие льготы для пенсионеров регулируются на региональном уровне, что вызывает недовольство среди пожилых людей.

«Все они в свое время одинаково трудились на благо страны, а теперь их льготы зависят от места жительства», — сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае стало значительно больше предложений подработки для пенсионеров. 

Пенсионеры / Фото: amic.ru

НОВОСТИОбщество

ЖКХ Госдума пенсии деньги

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

16:56:59 26-02-2026

Опять Миронов воду мутит и зачем?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:57:30 26-02-2026

Гость (16:56:59 26-02-2026) Опять Миронов воду мутит и зачем?... Воду "мутит" для авторитета, т.к. знает, что не примут эти предложения.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:59:01 26-02-2026

У меня 45% пенсии на ЖКХ уходит в зимний период, а никакие не 17%.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:01:56 26-02-2026

Вы о чем, пенсии до 80 лет не хватает на базовые нужды, откуда цифра в 80%, у нас вообще очень странно после 80 пенсии в два раза больше, чем до 80, кто придумал это, в 60 ещё много потребностей, а в 80 уже минимум потребностей.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:09:40 26-02-2026

губу закатайте.
к первомаю бордюры покрасят и хватит с вас

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:18:45 26-02-2026

Страховая пенсия в два раза больше, а не вся, то есть у каждого, достигшего 80 лет пенсия увеличится в 2026г. на 9 584,69 руб. Ресурсовики должны синижать свои хотелки на доходы и изыскивать возможности снижения своих затрат, а не перекладывать их на народ. Хотя, зачем им, если разрешено народ обдирать?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:28:30 26-02-2026

Популизм

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:13:39 26-02-2026

Даже если не всех поголовно, то хотя бы пенсионеров не подвергали грабежу среди белого дня - карательной обираловке за те кубометры воды, которые реально (судя по объективному показанию общедомового счётчика) не потребляются, однако жульнически приписываются и подлежат оплате по взятому с потолка "нормативу"!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:50:15 26-02-2026

Заголовок увидел, сразу понял,что Сережа -десантник у выборАм буровит.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:23:35 26-02-2026

Друзья решение простое - сделайте пенсиюнерам менее трех прожиточных миним.Да в обще почему пожилые люди в нашей стране должны жить по минимому - это вздор .

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:46:00 25-03-2026

Начата предвыборная компания.
Пусть сами живут на такую пенсию.
Если выживут.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров