Одиноких пенсионеров предложили освободить от оплаты ЖКУ
Пожилые люди старше 70 лет тратят на базовые нужды до 80% своих доходов
26 февраля 2026, 16:50, ИА Амител
В России предложили новую инициативу по поддержке одиноких пенсионеров. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и депутат Госдумы Яна Лантратова обратились к главе Минстроя Иреку Файзуллину с предложением о компенсации расходов на ЖКУ для пожилых людей, пишут "Известия".
Согласно их предложению, с 65 лет пенсионеры смогут оплачивать только половину счетов за коммунальные услуги, а с 80 лет — полностью освободиться от этих расходов.
Эту инициативу обосновали результатами исследования НИУ ВШЭ, проведенного в 2025 году.
«Люди старше 70 лет тратят более 80% своих доходов на базовые потребности, такие как еда, лекарства и коммунальные услуги. Основные статьи расходов пенсионеров включают питание (45% доходов для людей старше 70 лет), оплату ЖКУ и аренды (17%, при этом аренда составляет менее 1%), а также лекарства и медицинские услуги (15%, и эта доля увеличивается с возрастом). После 60 лет пенсионеры значительно сокращают расходы на одежду, развлечения и путешествия», — говорится в исследовании.
Миронов подчеркнул, что необходимо обеспечить экономическую устойчивость и достойный уровень жизни для старшего поколения. Он отметил, что сегодня компенсации за коммунальные услуги и другие льготы для пенсионеров регулируются на региональном уровне, что вызывает недовольство среди пожилых людей.
«Все они в свое время одинаково трудились на благо страны, а теперь их льготы зависят от места жительства», — сказал парламентарий.
16:56:59 26-02-2026
Опять Миронов воду мутит и зачем?
22:57:30 26-02-2026
Гость (16:56:59 26-02-2026) Опять Миронов воду мутит и зачем?... Воду "мутит" для авторитета, т.к. знает, что не примут эти предложения.
16:59:01 26-02-2026
У меня 45% пенсии на ЖКХ уходит в зимний период, а никакие не 17%.
17:01:56 26-02-2026
Вы о чем, пенсии до 80 лет не хватает на базовые нужды, откуда цифра в 80%, у нас вообще очень странно после 80 пенсии в два раза больше, чем до 80, кто придумал это, в 60 ещё много потребностей, а в 80 уже минимум потребностей.
17:09:40 26-02-2026
губу закатайте.
к первомаю бордюры покрасят и хватит с вас
17:18:45 26-02-2026
Страховая пенсия в два раза больше, а не вся, то есть у каждого, достигшего 80 лет пенсия увеличится в 2026г. на 9 584,69 руб. Ресурсовики должны синижать свои хотелки на доходы и изыскивать возможности снижения своих затрат, а не перекладывать их на народ. Хотя, зачем им, если разрешено народ обдирать?
17:28:30 26-02-2026
Популизм
19:13:39 26-02-2026
Даже если не всех поголовно, то хотя бы пенсионеров не подвергали грабежу среди белого дня - карательной обираловке за те кубометры воды, которые реально (судя по объективному показанию общедомового счётчика) не потребляются, однако жульнически приписываются и подлежат оплате по взятому с потолка "нормативу"!
19:50:15 26-02-2026
Заголовок увидел, сразу понял,что Сережа -десантник у выборАм буровит.
20:23:35 26-02-2026
Друзья решение простое - сделайте пенсиюнерам менее трех прожиточных миним.Да в обще почему пожилые люди в нашей стране должны жить по минимому - это вздор .
21:46:00 25-03-2026
Начата предвыборная компания.
Пусть сами живут на такую пенсию.
Если выживут.