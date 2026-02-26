Пожилые люди старше 70 лет тратят на базовые нужды до 80% своих доходов

26 февраля 2026, 16:50, ИА Амител

Одинокий пенсионер, "коммуналка", ЖКХ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России предложили новую инициативу по поддержке одиноких пенсионеров. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и депутат Госдумы Яна Лантратова обратились к главе Минстроя Иреку Файзуллину с предложением о компенсации расходов на ЖКУ для пожилых людей, пишут "Известия".

Согласно их предложению, с 65 лет пенсионеры смогут оплачивать только половину счетов за коммунальные услуги, а с 80 лет — полностью освободиться от этих расходов.

Эту инициативу обосновали результатами исследования НИУ ВШЭ, проведенного в 2025 году.

«Люди старше 70 лет тратят более 80% своих доходов на базовые потребности, такие как еда, лекарства и коммунальные услуги. Основные статьи расходов пенсионеров включают питание (45% доходов для людей старше 70 лет), оплату ЖКУ и аренды (17%, при этом аренда составляет менее 1%), а также лекарства и медицинские услуги (15%, и эта доля увеличивается с возрастом). После 60 лет пенсионеры значительно сокращают расходы на одежду, развлечения и путешествия», — говорится в исследовании.

Миронов подчеркнул, что необходимо обеспечить экономическую устойчивость и достойный уровень жизни для старшего поколения. Он отметил, что сегодня компенсации за коммунальные услуги и другие льготы для пенсионеров регулируются на региональном уровне, что вызывает недовольство среди пожилых людей.

«Все они в свое время одинаково трудились на благо страны, а теперь их льготы зависят от места жительства», — сказал парламентарий.

