До -3. О погоде в Барнауле 7 февраля

Ожидается небольшой снег

07 февраля 2026, 06:00, ИА Амител

Погода, зима в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От -3 до +2 градусов ожидается в Алтайском крае днем 7 февраля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В регионе небольшой, местами умеренный снег, а также мокрый снег, метели и гололедные явления. Ветер подует юго-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле обещают -1...-3 градуса. Согласно прогнозу, в краевой столице ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный, 4–9 м/с.