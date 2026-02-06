А после потепления вновь придет похолодание

06 февраля 2026, 14:55, ИА Амител

Сосульки. Потепление / Фото: amic.ru

Потепление пришло в регионы Западной Сибири в пятницу, 6 февраля. Однако вместе с теплой погодой ожидаются мокрый снег и метели.

В предгорных районах Алтайского края температура воздуха поднимется до +8 градусов. При этом порывы ветра могут достигать 21 м/с. В субботу, 7 февраля, в крае ожидается -3...+2 градуса, при этом в течение дня похолодает и уже в воскресенье, 8 февраля, столбики термометров покажут -8...-13 градусов.

В Новосибирской области дневная температура поднимется до +1 градуса в отдельных районах. Вместе с потеплением ожидаются усиление ветра с порывами до 20 м/с и мокрый снег.

В Томской области столбики термометров поднимутся до -1 градуса днем, также ожидается умеренный мокрый снег.

В Кемеровской области потеплеет до +1 градуса, прогнозируются мокрый снег и порывы ветра до 17 м/с.

В Омской области после обрушившихся на регион снегопадов потеплеет до -6...-8 градусов. В выходные будет примерно -10...-14 градусов.