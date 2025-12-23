НОВОСТИОбщество

До -7. О погоде в Барнауле 23 декабря

Преимущественно без осадков

23 декабря 2025, 06:00, ИА Амител

Цапля зимой / Фото сгенерировано нейросетью Kandinskiy / amic.ru
Цапля зимой / Фото сгенерировано нейросетью Kandinskiy / amic.ru

От -4 до -9 градусов ожидается в Алтайском крае 23 декабря. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами небольшой снег, метели. Ветер юго-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле от -5 до -7 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4–9 м/с.

Гость

09:46:54 23-12-2025

А когда дороги чистить будут?

