Россиян хотят штрафовать за VPN и поисковые запросы
Депутаты одобрили соответствующие поправки
16 июля 2025, 09:50, ИА Амител
Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту, вводящему штрафы за нарушение порядка деятельности экспедиторов. Согласно новым правилам, за поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, пишет РИА Новости.
Также одобрили поправку от штрафах за рекламу VPN и аналогичных сервисов для доступа к ограниченным ресурсам – суммы наказаний составят от 50 до 500 тысяч рублей в зависимости от категории правонарушителя.
Поправки также вводят ответственность за незаконную передачу данных для входа на интернет-ресурсы другим лицам. Штрафы составляют от 30 до 200 тысяч.
Кроме того, за использование виртуальных АТС или оборудования для пропуска трафика с нарушением закона предусмотрены штрафы до 500 тысяч рублей. Владельцы VPN-устройств могут получить штрафы до 1 миллиона рублей за повторные нарушения предписаний Роскомнадзора.
Штрафы также вводят за неисполнение предписаний силовых ведомств о доступе к базам данных, с суммами от 50 до 500 тысяч рублей в зависимости от категории правонарушителя.
Правильно, источников "правды" не может быть несколько, тогда может появится инокомыслее. Вообще в век современных технологий достаточно первой и второй кнопки телевизора, для получения всей необходимой, а главное проверенной информации. Ну и на Пескова подписаться в какой-то из не запрещенных сетей
19:06:15 16-07-2025
Гость (09:58:27 16-07-2025) Правильно, источников "правды" не может быть несколько, тогд... Это такой сарказм, я надеюсь?
(Ну да, наверное сарказм, но в последнее время просто сложно отличить что несут проплаченные пропагандисты - от толстой пародии на них)
10:05:38 16-07-2025
Ну так разблокируйте соц сети, торренты и библиотеки, и никому не будут нужны впн. Но нет, наши чудаки на букву М из правительства так лишатся контроля над населением.
10:06:31 16-07-2025
Так ради любопытства,а какое отношение комитет по госстроительству имеет к интернету?Они что уже все везде построили , отремонтировали . заменили и теперь у им заняться нечем и они получили профильное образование и решили навести порядок с интернетом
10:55:33 16-07-2025
гость (10:06:31 16-07-2025) Так ради любопытства,а какое отношение комитет по госстроите... Этот комитет строит толь "государство". Вообще.
10:19:32 16-07-2025
Да что вы рубите хвост по частям? Объявите интернет вражеским и переходите на проводную связь.
10:22:42 16-07-2025
В думе забыли про конституцию.
10:32:01 16-07-2025
Гость (10:22:42 16-07-2025) В думе забыли про конституцию.... Они про нее и не знали)
10:44:58 16-07-2025
Гость (10:22:42 16-07-2025) В думе забыли про конституцию.... Да вы, батенька, экстремист)
10:56:11 16-07-2025
Гость (10:22:42 16-07-2025) В думе забыли про конституцию.... Точнее, "забили".
11:07:41 16-07-2025
Гость (10:22:42 16-07-2025) В думе забыли про конституцию.... Поправят, не переживай.
10:32:40 16-07-2025
С таким тотальным контролем народ сам скоро перейдет на бумажные письма...Мне вот очень нравится (сарказм), что я прищики на попе буду гуглить, а кто-то это будет отслеживать....
11:42:12 16-07-2025
Гость (10:32:40 16-07-2025) С таким тотальным контролем народ сам скоро перейдет на бума... Не перейдет. Вчера "посылка" до Москвы весом меньше 50г - полтыщи с хвостиком. Заказные тоже денег стоят. А обычные просто не будут доходить. Заказные-то не всегда доходят.
10:50:29 16-07-2025
за поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете .....это что? Желание запретить думать и поголовное одибиливание
10:53:45 16-07-2025
бесполезная с практической точки зрения структура - комитет госстроительства, свои воспаленные фантазии выдает за горячие просьбы трудящихся.
как это все по андрповски по по советски
11:09:31 16-07-2025
Концлагерь возводится. Следующие значимые шаги - отнимут деньги, потом машины, потом квартиры.
11:14:41 16-07-2025
Всех мракобесы гонят под колпак:
Не гражданин им нужен, а дурак,
Который чем абсурдней, чем вреднее,
Тем легче их приемлет ахинею!
11:20:50 16-07-2025
Удивляет, что существуют запрещенные книги. Это получается, что государство защищает тупых. Тупые должны читать только разрешенную литературу, им образование не позволяет критично относиться к получаемой информации, они могут нахвататься плохих чужих мыслей.
11:48:33 16-07-2025
Гость (11:20:50 16-07-2025) Удивляет, что существуют запрещенные книги. Это получается, ... Так это отлично вписывается в нынешнюю государственную концепцию. За вас решат, что вам можно, а что нельзя - сами вы это решить не в состоянии. Отсюда же растут ноги у оправдания преступников и обвинения жертв - он не смог противостоять соблазну, его довели, его спровоцировали, виноват не он, а тот, кто не там шел, не так был одет и т.д. То есть он не взрослый дееспособный человек, полностью отвечающий за свои поступки и осознающий последствия, а некое существо, которое нужно водить за ручку и указывать ему, что делать, что смотреть и читать и как думать. Одно очень хорошо сочетается с другим.
12:00:00 16-07-2025
Самое интересное во всем этом, что экстремискими мательялами интесуется 1% людей.
13:11:25 16-07-2025
Гость (12:00:00 16-07-2025) Самое интересное во всем этом, что экстремискими мательялами... Зато обштрафовать можно будет миллионы.
14:40:39 16-07-2025
Гость (12:00:00 16-07-2025) Самое интересное во всем этом, что экстремискими мательялами... Еще интереснее, что икстримисткими материалами можно потом будет объявить какие угодно материалы.
19:25:28 16-07-2025
Гость (14:40:39 16-07-2025) Еще интереснее, что икстримисткими материалами можно потом б... Вот это самое главное.
Проходили уже все это с "мы только заблокируем сайты про детское порно и наркотики, вы что не согласны что такие сайты надо блокировать??", ага.
Не говоря уже о том что ПОЛУЧАТЬ информацию человек уж точно должен иметь право какую угодно, если она в открытом доступе - и искать тоже. Блин, да откуда они вообще могут знать зачем кто какую информацию ищет и с какими целями? Я например сто раз такими вещами интересовался - из любопытства или из-за того что это коррелировало с какими-то другими моими интересами - что у неподготовленного человека могло бы сложиться самое несоответствующее реальности представление обо мне - но поэтому я и не собираюсь обсуждать это с ними. Это личное дело человека - какую информаацию он ищет и получает и для чего она ему нужна (да хотя бы из любопытства или чтобы оценить что-нибудь.
Более того, когда государство - люди у власти лезут просто НАСИЛЬНО ограничивать доступ к какой-то, скорее всего политической информации, угрожая штрафами и посадками - это на 100% признак того что оно до ужаса боится что люди в стране чего про них узнают.
Тем, у кого рыльце не в пушку - нечего бояться доступа людей к разной информации, в том числе ко вранью - правда всегда эффективнее вранья и ее легче доказать и в интернете - при свободном доступе к информации - большинству людей она видна всегда. Ложь и клевета в свободном интернете практически всегда быстро вскрываются - слишком много способов проколоться на чем-нибудь и слишком много людей готовы проверить все что надо, если что. Правда выясняется в открытом споре, в котором каждая сторона говорит свои доводы и аргументы в своих источниках информации - а у людей есть доступ ко всем этим источникам.
Разумеется это все работает, если какая-то группа не перекрывает доступ ко всем источникам информации, кроме своих. Тогда она способна пропихнуть любое вранье и создать любое впечталение у людей, даже совершенно не соответствующее реальности.
Именно ради этого все это и делается - ради таких шикарных возможностей.
12:00:55 16-07-2025
Интересно, а стадо отписавшихся комментаторов статью то вообще читали, за что штрафы и т.п. ? Или как обычно не читал, но орать буду громче всех про запреты ? Мозги то включайте, если они есть, читайте за что именно штрафы и не нойте
13:14:16 16-07-2025
Гость (12:00:55 16-07-2025) Интересно, а стадо отписавшихся комментаторов статью то вооб... Так прочитали) За использование впн. Ничего, что их реально использует куча контор, у которых удаленный доступ к серверам для сотрудников идет через собственный впн? Просто в целях безопаосности, чтобы кто чужой не пролез. За передачу сим-карты другому лицу. Ау, у вас дети есть? До 14 лет ребенок на себя симку не оформит никак. А родителям теперь, получается, за это штраф. А пожилые родственники? Которым проблематично самим это делать, и проще оформить на себя и дать им уже готовый телефон с симкой.
14:37:34 16-07-2025
Гость (12:00:55 16-07-2025) Интересно, а стадо отписавшихся комментаторов статью то вооб... Почему вы сами не пользуетесь своим советом - включать мозги?
12:57:15 16-07-2025
Я из старшего поколения переживших путч. И моё личное мнение, что-то такое назревает. А все эти запретилки придумывают нарочно, чтобы возбудить народ.
19:12:18 16-07-2025
Блин, у них там совсем что ли крыша куда-то куковать улетела в далекие от реальности края?
Они на полном серьезе решили что типа смогут тут устраить диктатуру как в КНДР - и люди стерпят?
Ну ведь чем дальше - тем явно все больше народа это все раздражает, невозможно пружину сжимать до предела, в один прекрасный момент люди просто осознают что их много, а тех кто пытается сделать из них себе подотчетгных во всем рабов не имеющих никаких прав - мало, в тысячи раз меньше.
У всех есть свой уровень терпимости к тому насколько государство закручивает гайки - но этот уровень не растягивается и не меняется, что бы по этому поводу они там не думали. (лично у меня этот уровень был превышен мноооого лет назад, и с тех пор я не переставал ненавидеть людей у власти за то что они делают с моей страной и с моей свободой и моими правами. К этому не привыкаешь, напрасно они надеются. Просто те, чей уровень был превышен - будут воспринимать их дальше как врагов.)