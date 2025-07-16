Россиян хотят штрафовать за VPN и поисковые запросы

Депутаты одобрили соответствующие поправки

16 июля 2025, 09:50, ИА Амител

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту, вводящему штрафы за нарушение порядка деятельности экспедиторов. Согласно новым правилам, за поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Также одобрили поправку от штрафах за рекламу VPN и аналогичных сервисов для доступа к ограниченным ресурсам – суммы наказаний составят от 50 до 500 тысяч рублей в зависимости от категории правонарушителя.

Поправки также вводят ответственность за незаконную передачу данных для входа на интернет-ресурсы другим лицам. Штрафы составляют от 30 до 200 тысяч.

Кроме того, за использование виртуальных АТС или оборудования для пропуска трафика с нарушением закона предусмотрены штрафы до 500 тысяч рублей. Владельцы VPN-устройств могут получить штрафы до 1 миллиона рублей за повторные нарушения предписаний Роскомнадзора.

Штрафы также вводят за неисполнение предписаний силовых ведомств о доступе к базам данных, с суммами от 50 до 500 тысяч рублей в зависимости от категории правонарушителя.