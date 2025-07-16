Россиян хотят штрафовать за поиск Instagram*, Facebook* и других экстремистских материалов
Размер санкций может составить от трех до пяти тысяч рублей
16 июля 2025, 08:48, ИА Амител
В Госдуму внесли на рассмотрение поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП). В частности, инициаторы предлагают штрафовать граждан за умышленный поиск в интернете "заведомо экстремистских материалов" и получение доступа к ним. Об этом сообщает РБК.
Авторами законопроекта стали депутаты-единороссы Василий Пискарев, Евгений Москвичев, Александр Хинштейн, Рахим Азимов, Эрнест Валеев и Анатолий Выборный, а также Александр Терентьев.
Штрафы за поиск экстремистских материалов для граждан составят от трех до пяти тысяч рублей.
Как уточняет Telegram-канал "Осторожно, новости", в случае принятия нового закона россиян могут начать штрафовать за поиск соцсетей Instagram* и Facebook*, а также аудио- и видеоматериалов. В настоящее время федеральный список экстремистских материалов насчитывает 5473 позиции.
"Также привлечь к ответственности могут за поиск мемов – например, если на них есть Гитлер или какое-либо оправдание национального или расового превосходства", – отмечает источник.
*Принадлежат компании Meta, запрещенной в РФ
08:58:04 16-07-2025
Правду не задушишь не убьёшь...
08:58:40 16-07-2025
Всё это на фоне того как очередному чиновнику предъявляют, за фотографии дочери живущей в США роскошной жизнью
Он тоже всех пятой колонной называет.
Max - всё ближе к нам, скоро будем в полной информационной безопасности
09:00:35 16-07-2025
А кто хочет все время штрафовать? Они тоже россияне? Т.е. россияне против россиян?
09:02:54 16-07-2025
ужОс
09:05:57 16-07-2025
Если в яндексе запросить мемы про адольфа - он их вам выдаст.
Прошу соответствующие органы разобраться, почему отечественный поисковик не блокирует подобные запросы, и оштрафовать его.
09:06:41 16-07-2025
а что их искать? они никуда не делись
09:07:19 16-07-2025
А подробно классифицировать термин "экстремизм" там не хотят? Экстремизм - это в первую очередь ДЕЙСТВИЕ или ПРИЗЫВ к ДЕЙСТВИЮ...Призыв к какому действию содержится в Славяно-Арийских ведах, например? В чем экстремизм атеиста, выражающего свое пренебрежительное отношение к церкви, гарантированное ему Конституцией? В чем экстремизм гражданина, уставшего от постоянного повышения цен и отсутствия надежды на будущее? При этом зеркальные высказывания оппонентов экстремизмом не признаются...
11:05:55 16-07-2025
Дюша (09:07:19 16-07-2025) А подробно классифицировать термин "экстремизм" там не хотят... А зачем?) Цель ведь не поймать реальных экстремистов, а собрать как можно больше штрафов. Что вы как маленький. И еще к слову - когда контроль за преступниками реальными подменяется ловлей мыслепреступников в количестве всей страны, то дальше додумайте сами. Причем об этом орут как раз представители пенитенциарной системы, но кто б их слушал еще.
09:08:47 16-07-2025
Билли, ты пьяный?
09:10:47 16-07-2025
Хорошо что еще не научились мысли читать, а то и думать запретили бы
09:17:34 16-07-2025
А если в поиске наберешь что-то нейтральное, а тебе выдаст ссылку на *, то возможно попадаешь на штраф?
10:16:00 16-07-2025
Неа (09:17:34 16-07-2025) А если в поиске наберешь что-то нейтральное, а тебе выдаст с... логично прикрутить к судебным процедурам нейросеть.
ИИ разберется.
09:17:42 16-07-2025
Уровень ожесточенности и недоверия к власти и законодательным инициативам наших вольнодумцев у простого населения растет с каждым днём. Введите штафы за недовольство. Проснулся утром, не выспался, потому что кто то ночью орал под окнами у пивнушки - штраф. Не смог вовремя приехать на работу, потому что есть проблемы с транспортом - штраф. Не на что нормально покушать в обед, потому что уровень зарплат холопский - штраф. Не смог полечить больные зубы, потому что ценник на лечение и медицину конячий - штраф. Не можешь оплатить все штрафы - на сво.
09:19:55 16-07-2025
Да нет, там все гораздо интереснее, чем просто вход в запрещенные соцсети. "Охота на администраторов локальных VPN-сетей. По статье 13.52 гражданам грозят штрафы от 50 до 80 тыс. рублей, юридическим лицам — до 500 тыс., если они используют или администрируют средства обхода блокировок. Под удар попадают домашние и учебные микро-VPN, TOR-ноды, а также сети вроде Yggdrasil, не сотрудничающие с ФСБ и Роскомнадзором.
Штрафы за передачу симок. Новая статья 13.29.1 предусматривает штраф до 50 тыс. рублей за передачу SIM-карты другому человеку. Нарушением считается даже регистрация номера на имя друга или родственника. Исключение — кратковременное пользование телефоном «в личных целях»;
Наказание за передачу аккаунтов. По статье 13.29.2 запрещается делиться логином и паролем от онлайн-сервисов. Исключение — если доступ передан по поручению пользователя или с его согласия для законного использования;" И т.д. и т.п., там еще много всякого. С учетом того, что наши законы теперь имеют обратную силу, будет очень "весело". Опять же, если у семьи один аккаунт, допустим, в онлайн-кинотеатре, в магазине, если вы купили сим-карту ребенку или маме - это уже нарушение, получается. А уж если у конторы свой локальный впн в целях безопасноти данных, то и вообще ужас-ужас.
09:38:01 16-07-2025
Гость (09:19:55 16-07-2025) Да нет, там все гораздо интереснее, чем просто вход в запрещ... Тут главное помнить, что всё это для нашей безопасности
09:47:42 16-07-2025
Гость (09:19:55 16-07-2025) ...А уж если у конторы свой локальный впн в целях безопасноти данных,... Нужно своевременно выявлять такие конторы и банкротить их. Российский интернет сам по себе безопасен и по нему можно ходить без вэпээн. А в другие места не ходить.
Так же нужно ввести ответственность за посещение иностранных сайтов. Все отесчественные сайты промаркировать специальным значком. Если система увидит заход на сайт без значка - садить в зиндан.
20:03:20 16-07-2025
Вот опять. Сначала минусанул, потом понял. Такие времена, что как толсто не доводи до абсурда шутку - завтра это все могут вполне себе реализовать в реальности, поэтому и все детекторы шуток у всех сломаны.
10:04:19 16-07-2025
Вместо того чтобы изжить наконец свой собственный экстремизм, в нём обвиняют весь мир и готовы оштрафовать любого за правомерный интерес к альтернативным точкам зрения!?
10:14:24 16-07-2025
За что боролись? За что Родину продали? Опять "глстнсть" и 10 лет за мыслепреступление...