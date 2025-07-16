Размер санкций может составить от трех до пяти тысяч рублей

16 июля 2025, 08:48, ИА Амител

Смартфон в руке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Госдуму внесли на рассмотрение поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП). В частности, инициаторы предлагают штрафовать граждан за умышленный поиск в интернете "заведомо экстремистских материалов" и получение доступа к ним. Об этом сообщает РБК.

Авторами законопроекта стали депутаты-единороссы Василий Пискарев, Евгений Москвичев, Александр Хинштейн, Рахим Азимов, Эрнест Валеев и Анатолий Выборный, а также Александр Терентьев.

Штрафы за поиск экстремистских материалов для граждан составят от трех до пяти тысяч рублей.

Как уточняет Telegram-канал "Осторожно, новости", в случае принятия нового закона россиян могут начать штрафовать за поиск соцсетей Instagram* и Facebook*, а также аудио- и видеоматериалов. В настоящее время федеральный список экстремистских материалов насчитывает 5473 позиции.

"Также привлечь к ответственности могут за поиск мемов – например, если на них есть Гитлер или какое-либо оправдание национального или расового превосходства", – отмечает источник.

*Принадлежат компании Meta, запрещенной в РФ