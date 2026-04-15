До +11 градусов. Какая погода ждет Алтайский край 15 апреля

Местами небольшие дожди и мокрый снег

15 апреля 2026, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

До +11 градусов потеплеет в южных районах Алтайского края днем 15 апреля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +6...+11 градусов. Местами небольшие дожди и мокрый снег, возможны гололедные явления. Ветер южный с переходом на западный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле ожидается +7...+9 градусов. Преимущественно без осадков. В конце дня небольшой дождь и мокрый снег. Ветер южный с переходом на западный, 5–10 м/с.