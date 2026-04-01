До +14 и небольшой дождь. Какая погода ждет Алтайский край 1 апреля

В Барнауле синоптики обещают до +8 градусов

01 апреля 2026, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

От +3 до +8 градусов ожидается в Алтайском крае днем 1 апреля. Местами в предгорьях температура составит +9...+14 градусов. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, по северо-востоку местами обещают небольшой дождь. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле +6...+8 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер подует северный, 2–7 м/с.