До +23. О погоде в Барнауле на 25 августа
В краевой столице не будет дождя
25 августа 2025, 06:00, ИА Амител
Теплая погода / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Дожди продолжатся в Алтайском крае ночью и днем 25 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Дневная температура составит от +20 до +25 градусов. В отдельных районах по востоку пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах – усиление дождей, а также туман. Ветер северо-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле тем временем ожидается от +21 до +23 градусов. На этот раз без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 4–9 м/с.
10:58:11 25-08-2025
Смотрю в окно. Тут даже не дождь, а мелкая водная завеса . Прогноз не сбылся
11:03:50 25-08-2025
Гость (10:58:11 25-08-2025) Смотрю в окно. Тут даже не дождь, а мелкая водная завеса . П... Поставил машину в гараж. Сижу, курю и выпиваю. Никакой водной завесы. У вас просто окна грязные.