До +23. О погоде в Барнауле на 25 августа

В краевой столице не будет дождя

25 августа 2025, 06:00, ИА Амител

Теплая погода / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Дожди продолжатся в Алтайском крае ночью и днем 25 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Дневная температура составит от +20 до +25 градусов. В отдельных районах по востоку пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах – усиление дождей, а также туман. Ветер северо-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле тем временем ожидается от +21 до +23 градусов. На этот раз без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 4–9 м/с.