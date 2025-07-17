До 33 градусов жары ожидается в Алтайском крае 17 июля
Местами возможен порывистый ветер
17 июля 2025, 06:00, ИА Амител
Жара в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Жаркая погода установится в Алтайском крае днем 17 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
По краю температура воздуха составит +28...+33 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер подует юго-западный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле воздух прогреется до +28...+30 градусов. Как и в целом по региону, осадков не ожидается. Скорость ветра – до 7 м/с.
