До 33 градусов жары ожидается в Алтайском крае 17 июля

Местами возможен порывистый ветер

17 июля 2025, 06:00, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жаркая погода установится в Алтайском крае днем 17 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит +28...+33 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер подует юго-западный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +28...+30 градусов. Как и в целом по региону, осадков не ожидается. Скорость ветра – до 7 м/с.