17 и 18 июля воздух в регионе прогреется до +33 градусов

16 июля 2025, 16:40, ИА Амител

Жара / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайский край на смену тучам и кратковременным дождям приходит знойная июльская жара. Согласно прогнозу синоптиков, столбики термометров поднимутся выше 30 градусов в ближайшие два дня. Такие данные приводит региональный Гидрометцентр.

В четверг, 17 июля, воздух прогреется до +28...+33 градусов. Осадков метеорологи не ожидают, в утренние часы возможен туман. Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 2–7 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с.

Жара не отступит и в пятницу, 18 июля столбики термометров также покажут от +28 до +33 градусов. По данным специалистов, сутки пройдут преимущественно без осадков, однако по северу местами возможны небольшие дожди и грозы. Юго-западный ветер подует со скоростью 5–10 м/с, порывы местами могут увеличиться до 16 м/с.

Однако в субботу, 19 июля, в регион придет похолодание. Температура воздуха составит +27...+32 градуса, местами – от +21 до +26 градусов. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Кроме того, местами синоптики прогнозируют грозы и град. Направление ветра в этот день будет юго-западным с переходом в северо-западный. Его скорость оценивают в пределах 7-12 м/с, местами возможно увеличение порывов до 18 м/с.

Напомним, вторая половина июля в Алтайском крае ожидается теплой и дождливой. До конца месяца столбики термометров опустятся ниже 20 градусов только один раз – 20 июля.