До +5 градусов потеплеет в Алтайском крае 16 апреля

Ожидается мокрый снег и сильная гололедица

16 апреля 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Днём 16 апреля в Алтайском крае температура воздуха составит 0...+5 градусов, сообщили в Гидрометцентре региона.

"Местами небольшие, по югу местами умеренные осадки в виде мокрого снега, снега, в отдельных районах гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с", – рассказали синоптики.

В Барнауле термометры покажут +2...+4 градуса. Преимущественно без осадков, но утром дорогах будет очень скользко. Как и в целом по краю, скорость ветра – до 10 м/с.