До нуля. О погоде в Барнауле 6 февраля
В конце дня небольшой снег
06 февраля 2026, 06:00, ИА Амител
Теплая зима в Барнауле / Фото: amic.ru
От 0 до +5 градусов ожидается в Алтайском крае 6 февраля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
В отдельных районах небольшой мокрый снег, метели. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер южный, 7–12 м/с, местами порывы 17–22 м/с, по западу и югу местами порывы 25 м/с и более.
В Барнауле -2...0. Преимущественно без осадков, в конце дня небольшой снег. Ветер южный, 7–12 м/с.
