До нуля. О погоде в Барнауле 6 февраля

В конце дня небольшой снег

06 февраля 2026, 06:00, ИА Амител

Теплая зима в Барнауле / Фото: amic.ru

От 0 до +5 градусов ожидается в Алтайском крае 6 февраля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В отдельных районах небольшой мокрый снег, метели. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер южный, 7–12 м/с, местами порывы 17–22 м/с, по западу и югу местами порывы 25 м/с и более.

В Барнауле -2...0. Преимущественно без осадков, в конце дня небольшой снег. Ветер южный, 7–12 м/с.