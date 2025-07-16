НОВОСТИОбщество

До полумиллиона рублей. Правда ли, что в России начнут штрафовать за использование VPN?

В ближайшее время в Госдуме рассмотрят данный законопроект

16 июля 2025, 10:55, ИА Амител

Депутат с телефоном / Фото: amic.ru

Депутаты Госдумы в ближайшее время рассмотрят поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают введение штрафов за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним. Речь идет об использовании россиянами многочисленных VPN-сервисов, которые стали популярными после запрета нескольких социальных сетей и сервисов. Рассказываем, из-за чего потенциально вас могут оштрафовать и какие штрафы за это предусматривают. Речь идет до полумиллиона рублей.

Почему в России хотят штрафовать за использование VPN-сервисов?

Авторы хотят дополнить КоАП статьей 13.53 "Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен". Речь идет о VPN-сервисах, которые помогают пользователям обходить блокировки Роскомнадзора и заходить на сайты, которые запрещены на территории России.

Также статью 14.3 собираются дополнить частью 18, в которой речь идет о рекламе VPN-сервисов. Теперь за любую рекламу таких ресурсов предлагают штрафовать, пишет Forbes.

По мнению экспертов, после принятия этих поправок в КоАП можно ожидать более частой "проверки устройств" уличными патрульными и более активного использования режима инкогнито в браузере от пользователей. Впрочем, в стране нет закона, который бы не позволял читать экстремистские или запрещенные ресурсы.

Ранее в российском законодательстве не было ответственности за потребление контента. При этом с 1 марта 2024 года в России вступил закон, который запрещает рекламу и популяризацию VPN-сервисов. Доступ к таким ресурсам ограничивают.

Какой штраф хотят ввести за использование VPN?

Штраф за использование сервисов для граждан может составить от 3000 до 5000 руб. За распространение рекламы таких сервисов граждан будут штрафовать на сумму от 50 тыс. до 80 тыс. руб., должностных лиц – от 80 тыс. до 150 тыс. руб., а юридических лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. руб.
Закон уже принят?

Нет, его в ближайшее время только рассмотрят в Госдуме.
Кто автор данного законопроекта?

Депутаты-единороссы Василий Пискарев, Евгений Москвичев, Александр Хинштейн, Рахим Азимов, Эрнест Валеев и Анатолий Выборный, а также Александр Терентьев ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), представляющий в парламенте Алтайский край.
Олег

11:04:27 16-07-2025

Веселуха только начинается

Гость

11:07:30 16-07-2025

Василий Пискарев, Евгений Москвичев, Александр Хинштейн, Рахим Азимов, Эрнест Валеев и Анатолий Выборный, а также Александр Терентьев ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду") --- Эх, Милонов то божий одуванчик по сравнению с этими)

Гость

11:17:41 16-07-2025

Кто автор данного законопроекта?
Депутаты-единороссы Василий Пискарев, Евгений Москвичев, Александр Хинштейн, Рахим Азимов, Эрнест Валеев и Анатолий Выборный, а также Александр Терентьев ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), представляющий в парламенте Алтайский край.

Теперь мы точно знаем, кто закрывает занавес в этом театре. И за кого на следует нам ставить галочки на предстоящем шоу. (Хотя они как тараканы, пролезут по партспискам)

Гость

11:43:21 16-07-2025

Гость (11:17:41 16-07-2025) Кто автор данного законопроекта?Депутаты-единороссы Васи...
А вы смешной.

3

13:24:55 16-07-2025

Гость (11:17:41 16-07-2025) ...Теперь мы точно знаем, кто закрывает занавес в этом театре.... А то вы раньше не знали. Тоталитарный рэп - это вам не ха-ха. Тоталитарный рэп - это факт.

Гость

11:37:10 16-07-2025

Вот вам и истинное лицо Тереньтьева "взаправдашнего" Представляющего карманную опозицию, за 30 серебрянников

Гость

11:54:06 16-07-2025

Ютюб вроде не запрещен официально.

Гость

12:02:56 16-07-2025

Рейтинг у нашего земляка упадет. Только ему это не важно, наверное. Да?

Гость

12:12:12 16-07-2025

За впн штрафовать хотят, а почему уже который десяток лет не хотят штрафовать садистов в школах, за хабальство в очередях к врачу или на кассе, за рукоприкладство на автодорогах и на парковках? Это что, совсем другое...
Вчера опять показывали как в Кузбассе изверги стаей запинывали девочку.

Гость

13:07:18 16-07-2025

Гость (12:12:12 16-07-2025) За впн штрафовать хотят, а почему уже который десяток лет не... вот тут вы сами же и ответили на вой вопрос. в 9 из 10 случаев подросткового насилия все это делается для сьемки на видео и выкладывание видео на запрещенные сайты -телеграм например итд итп и по заявкам оттуда. Все это без впн не работает так что молодцы законордатели единоросы! Они снизят количество таких вот преступлений. Подросток может даже начнет книжки читать когда телеграм в телефоне пропадет

Гость

13:22:13 16-07-2025

Гость (13:07:18 16-07-2025) вот тут вы сами же и ответили на вой вопрос. в 9 из 10 случа... Кгхм... Телеграмм работает без всякого впн и его вроде никто не запрещал. Вконтактик не банит откровенно трэшовый контент, их это абсолютно не интересует. И он тоже у нас не только не запрещен, но и активно продавливается. Никто не ищет запрещенные сайты для выкладывания чего-то, если можно это выложить на то, что под рукой. И да, вы вот сейчас всерьез приравняли количество совершаемых преступлений к количеству выложенных роликов? Некуда будет выложить, и все, никто никого не будет избивать? У нас что, преступления появились только тогда, когда появились соц сети, или как?

Гость

13:23:32 16-07-2025

Гость (13:07:18 16-07-2025) вот тут вы сами же и ответили на вой вопрос. в 9 из 10 случа..Подросток может даже начнет книжки читать когда телеграм в телефоне пропадет. Вам самому не смешно? В нашем советском детстве не было телеграмов, а книжки читали, как и сейчас. Не больше. Кто собирался стоять за прилавком, крутить руль, штукатурить и т.п. не утруждали себя изучением всемирной литературы, даже школьной программной не освоили.

Гость

14:43:01 16-07-2025

Гость (13:07:18 16-07-2025) вот тут вы сами же и ответили на вой вопрос. в 9 из 10 случа... Если это не тонкая ирония, то можно только удивиться, что существуют люди с таким «незамутненным сознанием», и порадоваться за наше правительство за «идеальных» избирателей, готовых оправдать любую законодательную дичь.

Гость

09:59:39 17-07-2025

Гость (12:12:12 16-07-2025) За впн штрафовать хотят, а почему уже который десяток лет не... Садисты в школе - это хорошо. Читать запрещенные книги - плохо.

Гость

16:49:44 16-07-2025

Это не лечится. Ни с какой стороны.

Гость

18:43:22 16-07-2025

"штрафов за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов"
А как будут доказывать заведомость (осознанность)? Лоботомия, или полиграф? ))

Гость

13:18:09 17-07-2025

Гость (18:43:22 16-07-2025) "штрафов за умышленный поиск в интернете заведомо экстремист... доказывать???)))))

Гость

18:46:33 16-07-2025

"штрафов за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним."
А чем отличается заведомо экстремистский материал от незаведомого экстремистского материала?
Тема в законопроекте не раскрыта...

