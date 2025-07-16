До полумиллиона рублей. Правда ли, что в России начнут штрафовать за использование VPN?

Авторы хотят дополнить КоАП статьей 13.53 "Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен". Речь идет о VPN-сервисах, которые помогают пользователям обходить блокировки Роскомнадзора и заходить на сайты, которые запрещены на территории России.

Также статью 14.3 собираются дополнить частью 18, в которой речь идет о рекламе VPN-сервисов. Теперь за любую рекламу таких ресурсов предлагают штрафовать, пишет Forbes.

По мнению экспертов, после принятия этих поправок в КоАП можно ожидать более частой "проверки устройств" уличными патрульными и более активного использования режима инкогнито в браузере от пользователей. Впрочем, в стране нет закона, который бы не позволял читать экстремистские или запрещенные ресурсы.

Ранее в российском законодательстве не было ответственности за потребление контента. При этом с 1 марта 2024 года в России вступил закон, который запрещает рекламу и популяризацию VPN-сервисов. Доступ к таким ресурсам ограничивают.