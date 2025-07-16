До полумиллиона рублей. Правда ли, что в России начнут штрафовать за использование VPN?
В ближайшее время в Госдуме рассмотрят данный законопроект
16 июля 2025, 10:55, ИА Амител
Депутаты Госдумы в ближайшее время рассмотрят поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают введение штрафов за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним. Речь идет об использовании россиянами многочисленных VPN-сервисов, которые стали популярными после запрета нескольких социальных сетей и сервисов. Рассказываем, из-за чего потенциально вас могут оштрафовать и какие штрафы за это предусматривают. Речь идет до полумиллиона рублей.
Почему в России хотят штрафовать за использование VPN-сервисов?
Авторы хотят дополнить КоАП статьей 13.53 "Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен". Речь идет о VPN-сервисах, которые помогают пользователям обходить блокировки Роскомнадзора и заходить на сайты, которые запрещены на территории России.
Также статью 14.3 собираются дополнить частью 18, в которой речь идет о рекламе VPN-сервисов. Теперь за любую рекламу таких ресурсов предлагают штрафовать, пишет Forbes.
По мнению экспертов, после принятия этих поправок в КоАП можно ожидать более частой "проверки устройств" уличными патрульными и более активного использования режима инкогнито в браузере от пользователей. Впрочем, в стране нет закона, который бы не позволял читать экстремистские или запрещенные ресурсы.
Ранее в российском законодательстве не было ответственности за потребление контента. При этом с 1 марта 2024 года в России вступил закон, который запрещает рекламу и популяризацию VPN-сервисов. Доступ к таким ресурсам ограничивают.
11:04:27 16-07-2025
Веселуха только начинается
11:07:30 16-07-2025
Василий Пискарев, Евгений Москвичев, Александр Хинштейн, Рахим Азимов, Эрнест Валеев и Анатолий Выборный, а также Александр Терентьев ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду") --- Эх, Милонов то божий одуванчик по сравнению с этими)
11:17:41 16-07-2025
Кто автор данного законопроекта?
Депутаты-единороссы Василий Пискарев, Евгений Москвичев, Александр Хинштейн, Рахим Азимов, Эрнест Валеев и Анатолий Выборный, а также Александр Терентьев ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), представляющий в парламенте Алтайский край.
Теперь мы точно знаем, кто закрывает занавес в этом театре. И за кого на следует нам ставить галочки на предстоящем шоу. (Хотя они как тараканы, пролезут по партспискам)
11:43:21 16-07-2025
А вы смешной.
13:24:55 16-07-2025
Гость (11:17:41 16-07-2025) ...Теперь мы точно знаем, кто закрывает занавес в этом театре.... А то вы раньше не знали. Тоталитарный рэп - это вам не ха-ха. Тоталитарный рэп - это факт.
11:37:10 16-07-2025
Вот вам и истинное лицо Тереньтьева "взаправдашнего" Представляющего карманную опозицию, за 30 серебрянников
11:54:06 16-07-2025
Ютюб вроде не запрещен официально.
12:02:56 16-07-2025
Рейтинг у нашего земляка упадет. Только ему это не важно, наверное. Да?
12:12:12 16-07-2025
За впн штрафовать хотят, а почему уже который десяток лет не хотят штрафовать садистов в школах, за хабальство в очередях к врачу или на кассе, за рукоприкладство на автодорогах и на парковках? Это что, совсем другое...
Вчера опять показывали как в Кузбассе изверги стаей запинывали девочку.
13:07:18 16-07-2025
Гость (12:12:12 16-07-2025) За впн штрафовать хотят, а почему уже который десяток лет не... вот тут вы сами же и ответили на вой вопрос. в 9 из 10 случаев подросткового насилия все это делается для сьемки на видео и выкладывание видео на запрещенные сайты -телеграм например итд итп и по заявкам оттуда. Все это без впн не работает так что молодцы законордатели единоросы! Они снизят количество таких вот преступлений. Подросток может даже начнет книжки читать когда телеграм в телефоне пропадет
13:22:13 16-07-2025
Гость (13:07:18 16-07-2025) вот тут вы сами же и ответили на вой вопрос. в 9 из 10 случа... Кгхм... Телеграмм работает без всякого впн и его вроде никто не запрещал. Вконтактик не банит откровенно трэшовый контент, их это абсолютно не интересует. И он тоже у нас не только не запрещен, но и активно продавливается. Никто не ищет запрещенные сайты для выкладывания чего-то, если можно это выложить на то, что под рукой. И да, вы вот сейчас всерьез приравняли количество совершаемых преступлений к количеству выложенных роликов? Некуда будет выложить, и все, никто никого не будет избивать? У нас что, преступления появились только тогда, когда появились соц сети, или как?
13:23:32 16-07-2025
Гость (13:07:18 16-07-2025) вот тут вы сами же и ответили на вой вопрос. в 9 из 10 случа..Подросток может даже начнет книжки читать когда телеграм в телефоне пропадет. Вам самому не смешно? В нашем советском детстве не было телеграмов, а книжки читали, как и сейчас. Не больше. Кто собирался стоять за прилавком, крутить руль, штукатурить и т.п. не утруждали себя изучением всемирной литературы, даже школьной программной не освоили.
14:43:01 16-07-2025
Гость (13:07:18 16-07-2025) вот тут вы сами же и ответили на вой вопрос. в 9 из 10 случа... Если это не тонкая ирония, то можно только удивиться, что существуют люди с таким «незамутненным сознанием», и порадоваться за наше правительство за «идеальных» избирателей, готовых оправдать любую законодательную дичь.
09:59:39 17-07-2025
Гость (12:12:12 16-07-2025) За впн штрафовать хотят, а почему уже который десяток лет не... Садисты в школе - это хорошо. Читать запрещенные книги - плохо.
16:49:44 16-07-2025
Это не лечится. Ни с какой стороны.
18:43:22 16-07-2025
"штрафов за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов"
А как будут доказывать заведомость (осознанность)? Лоботомия, или полиграф? ))
13:18:09 17-07-2025
Гость (18:43:22 16-07-2025) "штрафов за умышленный поиск в интернете заведомо экстремист... доказывать???)))))
18:46:33 16-07-2025
"штрафов за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним."
А чем отличается заведомо экстремистский материал от незаведомого экстремистского материала?
Тема в законопроекте не раскрыта...