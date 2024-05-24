До слез. Барнаульским зрителям показали благотворительный спектакль "Корчак"

Постановка прошла при поддержке компании "Ростелеком"

24 мая 2024, 09:40, ИА Амител erid: LjN8KXWpX

Спектакль "Корчак" / Фото предоставлено семейным театром "Взрослые и дети"

В краевом театре кукол "Сказка" во время Всероссийской недели семьи при поддержке "Ростелекома" и Алтайского отделения Российского детского фонда показали благотворительный спектакль "Корчак". Постановка семейного театра "Взрослые и дети" вызвала бурю эмоций у зрителей.

Спектакль рассказывает о трагической судьбе известного польского педагога и писателя Януша Корчака, когда в 1942 году его дом сирот оказался в Варшавском гетто, оккупированном немцами. Тогда Корчак отказался от предложений друзей покинуть гетто и отправился с детьми в Треблинку, где они вместе погибли в газовой камере.

На сцене театра было сразу несколько семей:

Шемберг (руководитель театра Галина, ее муж Андрей и сын Николай);

Шелеповы (Александр и его дочь Ирина);

Овчинниковы (руководитель местного отделения детского фонда Оксана и ее дочь Катя).

Практически все молодые актеры – выпускники детской театральной студии "Смайлики", из которой впоследствии и вырос семейный театр, а также студенты театрального вуза и колледжа.

Постановка вызвала бурные эмоции у зрителей: многие не смогли сдержать слез, зал стоя аплодировал актерам. После спектакля прошло обсуждение сюжета с психологом Инной Голышевской. Ее семья тоже играла в предыдущих постановках "Корчака".

"Все, от начала до конца, в точку. Плакала. И жизнь на сцене, и обсуждение с психологом были важными для меня. Горжусь тем, что лично знаю некоторых актеров, они такие талантливые", – написала в своем отзыве о спектакле жительница Барнаула Лилия Федулова.

Спектакль "Корчак" / Фото предоставлено семейным театром "Взрослые и дети"

"Сюжет выворачивает душу, вызывает поток эмоций. Слушая десять ценных заповедей Януша Корчака, сама себе, как родитель, задавала много вопросов", – отметила секретарь-референт Алтайского филиала "Ростелекома" Марина Меньшикова.

Она благодарна режиссеру и артистам за то, что они смогли прожить свои роли и донести до зрителя мысли талантливого педагога.

В фойе театра волонтеры "Ростелекома" предлагали гостям принять участие в тематических зонах. Зрители собирали кораблик из стикеров, на которых писали, о чем мечтают, скачивали с помощью QR (КуАр)-кода документальный аудиоспектакль "Быть услышанным". А еще дети вместе с молодыми журналистами из газеты "САМИ" проводили интервью с взрослыми и записывали мнения барнаульцев на различные темы для нового проекта.

Волонтеры "Ростелекома" / Фото предоставлены компанией

Семейный театр "Взрослые и дети" был образован в 2015 году. Труппа под руководством Галины Шемберг реализует социокультурные и благотворительные проекты и действует в статусе некоммерческой организации. Участники театра – многократные лауреаты и дипломанты региональных, всероссийских и международных фестивалей, а также победители краевого этапа национальной премии "Гражданская инициатива" в номинации "Семья будущего" за благотворительный проект "Любить ребенка" и номинанты премии "Звезда театрала" за социальный проект "Театр безграничных возможностей".ПАО "Ростелеком"

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