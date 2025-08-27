НОВОСТИПроисшествия

Дочери Николая Дроздова не навещают отца, оставшегося без помощи после тяжелой операции

Сейчас Дроздовы живут на пенсию в размере 40 тысяч рублей

27 августа 2025, 15:10, ИА Амител

Николай Дроздов / Фото: Telegram-канал Mash
Николай Дроздов / Фото: Telegram-канал Mash

Известный телеведущий и ученый Николай Дроздов, перенесший операцию на суставе этим летом, оказался в сложной жизненной ситуации, пишет Mash.

По словам его супруги, после хирургического вмешательства 86-летний легендарный ведущий программы "В мире животных" практически утратил возможность самостоятельно передвигаться и до сих пор страдает от болей.

Семья столкнулась не только с проблемами со здоровьем, но и с финансовыми трудностями. Как сообщает телеграм-канал, Дроздовы живут на пенсию в размере 40 тысяч рублей с надбавками, поскольку Николая Николаевича перестали приглашать на съемки.

Супруга телеведущего призналась, что они справляются вдвоем без помощи взрослых дочерей, которые не навещают отца, – по их словам, они слишком заняты или находятся в отъезде.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

15:13:59 27-08-2025

40 тыр на каждого или на одного?

  9

Avatar Picture
Musik

15:36:09 27-08-2025

Гость (15:13:59 27-08-2025) 40 тыр на каждого или на одного?... $500.

  -4

Avatar Picture
Гость

15:58:35 27-08-2025

Гость (15:13:59 27-08-2025) 40 тыр на каждого или на одного?... Это реалити шоу выживалити😂

  -4

Avatar Picture
Musik

15:16:58 27-08-2025

пенсионеров поспросить - 95 % находятся в подобной ситуации.
и чё?

  25

Avatar Picture
Гость

15:24:54 27-08-2025

Musik (15:16:58 27-08-2025) пенсионеров поспросить - 95 % находятся в подобной ситуации.... ща набегут свидетели того что в Китае пенсий нет и у нас так надо

  5

Avatar Picture
гость

15:20:47 27-08-2025

Хороший человек, все передачи его при СССР смотрели, наши высшие деятели могли бы и помочь, раз детям в кавычках некогда.

  20

Avatar Picture
Musik

15:28:10 27-08-2025

гость (15:20:47 27-08-2025) Хороший человек, все передачи его при СССР смотрели, наши вы... блин, вот вообще не понимаю - а он сам-то вообще о своей старости думал?

  -20

Avatar Picture
валентина

19:06:33 27-08-2025

Musik (15:28:10 27-08-2025) блин, вот вообще не понимаю - а он сам-то вообще о своей ста... а он внучке кредит помогал выплачивать

  -3

Avatar Picture
Гость

09:13:10 28-08-2025

Musik (15:28:10 27-08-2025) блин, вот вообще не понимаю - а он сам-то вообще о своей ста... Ты идиот ??

  1

Avatar Picture
Гость

15:41:06 27-08-2025

гость (15:20:47 27-08-2025) Хороший человек, все передачи его при СССР смотрели, наши вы... Нашим деячтелям некогда. Одни заняты запрещаловом, другие по очереди кто стреляется, кто отъезжает. Кто судорожно распихивает по карманам детям на Западе.

  11

Avatar Picture
Гость

07:20:05 28-08-2025

Гость (15:41:06 27-08-2025) Нашим деячтелям некогда. Одни заняты запрещаловом, другие по... Благо, что конкретно ты осведомлен о том чем заняты «деятели». Они ведь тебе докладывают о своих действиях, да?)

  -1

Avatar Picture
Гость

15:21:40 27-08-2025

глупо вообще что то обсуждать ну работают дети, пенсия не 40- приврали

  6

Avatar Picture
Гость

15:21:44 27-08-2025

Это жиза.

  -10

Avatar Picture
Гость

15:22:47 27-08-2025

Если у родителей нет времени на детей в их детстве, то у детей нет времени на родителей в их старости. Всё просто.

  13

Avatar Picture
Гость

15:22:59 27-08-2025

Ого. И это доктор наук и известный ведущий. Что говорить про жизнь простых смертных на пенсии...

  5

Avatar Picture
Гость

16:06:15 27-08-2025

Гость (15:22:59 27-08-2025) Ого. И это доктор наук и известный ведущий. Что говорить про... О минусаторы олигархи набежали😂

  -6

Avatar Picture
Гость

15:45:53 27-08-2025

Musik (15:28:10 27-08-2025) блин, вот вообще не понимаю - а он сам-то вообще о своей ста... Ирина Роднина, перелогиньтесь

  10

Avatar Picture
Гость

09:15:19 28-08-2025

Гость (15:45:53 27-08-2025) Ирина Роднина, перелогиньтесь... Ха, хаа, хааа... Точно

  -1

Avatar Picture
гость

16:58:24 27-08-2025

Многие 80+ живут на пенсию , а у детей действительно забот выше крыши. а по поводу навещают или не навещают, так некоторым людям хочется ежедневных многочасовых навещаний(((.

  10

