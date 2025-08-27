Дочери Николая Дроздова не навещают отца, оставшегося без помощи после тяжелой операции
Сейчас Дроздовы живут на пенсию в размере 40 тысяч рублей
27 августа 2025, 15:10, ИА Амител
Известный телеведущий и ученый Николай Дроздов, перенесший операцию на суставе этим летом, оказался в сложной жизненной ситуации, пишет Mash.
По словам его супруги, после хирургического вмешательства 86-летний легендарный ведущий программы "В мире животных" практически утратил возможность самостоятельно передвигаться и до сих пор страдает от болей.
Семья столкнулась не только с проблемами со здоровьем, но и с финансовыми трудностями. Как сообщает телеграм-канал, Дроздовы живут на пенсию в размере 40 тысяч рублей с надбавками, поскольку Николая Николаевича перестали приглашать на съемки.
Супруга телеведущего призналась, что они справляются вдвоем без помощи взрослых дочерей, которые не навещают отца, – по их словам, они слишком заняты или находятся в отъезде.
15:13:59 27-08-2025
40 тыр на каждого или на одного?
15:36:09 27-08-2025
Гость (15:13:59 27-08-2025) 40 тыр на каждого или на одного?... $500.
15:58:35 27-08-2025
Гость (15:13:59 27-08-2025) 40 тыр на каждого или на одного?... Это реалити шоу выживалити😂
15:16:58 27-08-2025
пенсионеров поспросить - 95 % находятся в подобной ситуации.
и чё?
15:24:54 27-08-2025
Musik (15:16:58 27-08-2025) пенсионеров поспросить - 95 % находятся в подобной ситуации.... ща набегут свидетели того что в Китае пенсий нет и у нас так надо
15:20:47 27-08-2025
Хороший человек, все передачи его при СССР смотрели, наши высшие деятели могли бы и помочь, раз детям в кавычках некогда.
15:28:10 27-08-2025
гость (15:20:47 27-08-2025) Хороший человек, все передачи его при СССР смотрели, наши вы... блин, вот вообще не понимаю - а он сам-то вообще о своей старости думал?
19:06:33 27-08-2025
Musik (15:28:10 27-08-2025) блин, вот вообще не понимаю - а он сам-то вообще о своей ста... а он внучке кредит помогал выплачивать
09:13:10 28-08-2025
Musik (15:28:10 27-08-2025) блин, вот вообще не понимаю - а он сам-то вообще о своей ста... Ты идиот ??
15:41:06 27-08-2025
гость (15:20:47 27-08-2025) Хороший человек, все передачи его при СССР смотрели, наши вы... Нашим деячтелям некогда. Одни заняты запрещаловом, другие по очереди кто стреляется, кто отъезжает. Кто судорожно распихивает по карманам детям на Западе.
07:20:05 28-08-2025
Гость (15:41:06 27-08-2025) Нашим деячтелям некогда. Одни заняты запрещаловом, другие по... Благо, что конкретно ты осведомлен о том чем заняты «деятели». Они ведь тебе докладывают о своих действиях, да?)
15:21:40 27-08-2025
глупо вообще что то обсуждать ну работают дети, пенсия не 40- приврали
15:21:44 27-08-2025
Это жиза.
15:22:47 27-08-2025
Если у родителей нет времени на детей в их детстве, то у детей нет времени на родителей в их старости. Всё просто.
15:22:59 27-08-2025
Ого. И это доктор наук и известный ведущий. Что говорить про жизнь простых смертных на пенсии...
16:06:15 27-08-2025
Гость (15:22:59 27-08-2025) Ого. И это доктор наук и известный ведущий. Что говорить про... О минусаторы олигархи набежали😂
15:45:53 27-08-2025
Musik (15:28:10 27-08-2025) блин, вот вообще не понимаю - а он сам-то вообще о своей ста... Ирина Роднина, перелогиньтесь
09:15:19 28-08-2025
Гость (15:45:53 27-08-2025) Ирина Роднина, перелогиньтесь... Ха, хаа, хааа... Точно
16:58:24 27-08-2025
Многие 80+ живут на пенсию , а у детей действительно забот выше крыши. а по поводу навещают или не навещают, так некоторым людям хочется ежедневных многочасовых навещаний(((.