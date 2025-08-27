Дочери Николая Дроздова не навещают отца, оставшегося без помощи после тяжелой операции

Сейчас Дроздовы живут на пенсию в размере 40 тысяч рублей

27 августа 2025, 15:10, ИА Амител

Николай Дроздов / Фото: Telegram-канал Mash

Известный телеведущий и ученый Николай Дроздов, перенесший операцию на суставе этим летом, оказался в сложной жизненной ситуации, пишет Mash.

По словам его супруги, после хирургического вмешательства 86-летний легендарный ведущий программы "В мире животных" практически утратил возможность самостоятельно передвигаться и до сих пор страдает от болей.

Семья столкнулась не только с проблемами со здоровьем, но и с финансовыми трудностями. Как сообщает телеграм-канал, Дроздовы живут на пенсию в размере 40 тысяч рублей с надбавками, поскольку Николая Николаевича перестали приглашать на съемки.

Супруга телеведущего призналась, что они справляются вдвоем без помощи взрослых дочерей, которые не навещают отца, – по их словам, они слишком заняты или находятся в отъезде.