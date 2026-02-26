Это повысит привлекательность региональных вузов, снизит мотивацию к переезду в мегаполисы

26 февраля 2026, 13:23, ИА Амител

Студенты / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Ввести дополнительную выплату к стипендии в размере 30% для студентов, обучающихся в своем регионе, предложила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, сообщает РИА Новости.

Лантратова в своем письме министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову высказала свою точку зрения по этому вопросу.

«Повышение стипендий для студентов, обучающихся в своем регионе не менее трех лет и показывающих высокие результаты в учебе (с оценками "хорошо" и "отлично"), будет способствовать развитию кадрового потенциала в регионах и снижению оттока молодежи в крупные города», — уверена она.

В письме отмечается, что данная мера не будет распространяться на города федерального значения.

Лантратова полагает, что такая инициатива сделает местные вузы более привлекательными, укрепит связь молодых людей с родными местами и уменьшит их желание переезжать в мегаполисы.

Ранее сообщалось, что ведущие российские вузы вводят более жесткие правила поступления.