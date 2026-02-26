Доплаты для студентов предложили ввести в России за учебу в родном регионе
Это повысит привлекательность региональных вузов, снизит мотивацию к переезду в мегаполисы
26 февраля 2026, 13:23, ИА Амител
Ввести дополнительную выплату к стипендии в размере 30% для студентов, обучающихся в своем регионе, предложила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, сообщает РИА Новости.
Лантратова в своем письме министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову высказала свою точку зрения по этому вопросу.
«Повышение стипендий для студентов, обучающихся в своем регионе не менее трех лет и показывающих высокие результаты в учебе (с оценками "хорошо" и "отлично"), будет способствовать развитию кадрового потенциала в регионах и снижению оттока молодежи в крупные города», — уверена она.
В письме отмечается, что данная мера не будет распространяться на города федерального значения.
Лантратова полагает, что такая инициатива сделает местные вузы более привлекательными, укрепит связь молодых людей с родными местами и уменьшит их желание переезжать в мегаполисы.
Ранее сообщалось, что ведущие российские вузы вводят более жесткие правила поступления.
13:31:04 26-02-2026
ЕГЭ разве не для поступление в передовые столичные ВУЗы придумали?
14:16:10 26-02-2026
А, ну да, осталось ввести заградительные меры, чтобы челядь по столицам не шлялась. Нечего деткам холопов в столичных вузах делать.
14:37:41 26-02-2026
пусть лучше привлекают доплатой - чем ЕГЭ отменят. Идет большой отток молодежи из регионов . Сначала едут учиться, потом там и остаются.
вот и хотят с этим как то бороться....
14:54:52 26-02-2026
ЗП добавьте и рабочие места создайте, тогда будет смысл оставаться
16:17:49 26-02-2026
Да и правильно, незачем кухаркиным детям в столицы лезть.
Госдума у нас людоедская какая-то....