Дорог, новых домов, уюта. Чего желают барнаульцы городу в его юбилей
Об этом amic.ru спросил у жителей краевой столицы
30 августа 2025, 21:55, ИА Амител
Дорог, зелени, новых домов, уюта и хорошего интернета пожелали барнаульцы городу в его юбилей. Но на этом они не остановились. Забежав на пять лет вперед, жители краевой столицы рассказали, каким хотят видеть Барнаул к его 300-летию.
Чего же еще ждут барнаульцы – смотрите в опросе amic.ru.
