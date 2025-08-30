НОВОСТИОбщество

Дорог, новых домов, уюта. Чего желают барнаульцы городу в его юбилей

Об этом amic.ru спросил у жителей краевой столицы

30 августа 2025, 21:55, ИА Амител

Дорог, зелени, новых домов, уюта и хорошего интернета пожелали барнаульцы городу в его юбилей. Но на этом они не остановились. Забежав на пять лет вперед, жители краевой столицы рассказали, каким хотят видеть Барнаул к его 300-летию.

Чего же еще ждут барнаульцы – смотрите в опросе amic.ru. 

 

